El precio de los menús navideños modera su subida, con un 3% durante este año

El inicio cada vez más temprano de la campaña de Navidad en comercios y grandes superficies, unido al adelanto de las familias a la hora de hacer las compras para los menús de las fiestas, contienen el habitual repunte de los precios de los alimentos que se produce en las semanas previas a la Nochebuena.

Un encarecimiento que se continúa notando en los productos frescos, principalmente en la pescadería, pero que está dejando de producirse por norma general. Incluso, hay determinados alimentos, quizá los más típicos, que están más baratos a día de hoy que a mediados de noviembre. De hecho, la semana pasada ya había potentes ofertas de dos por uno en turrones y polvorones en algunos establecimientos extremeños y se está convirtiendo en tradición que los vinos y cavas reduzcan ligeramente sus precios en las semanas anteriores al comienzo de las fiestas. «Sí es que es mejor comprar ahora los turrones», afirmaba un cliente la semana pasada en un supermercado de Badajoz.

En el último mes sí se comprueba un aumento de los precios de algunos cortes de carne, principalmente de ternera, como pueden ser el solomillo o los chuletones, que se elevan entre un 10% y un 15%. También se observa un ligero incremento en la carne de ave, pero el cordero o el cochinillo, igualmente muy consumidos en las celebraciones navideñas, mantienen sus precios inalterables desde noviembre.

Variación del precio del primer menú navideño en el último mes

Torta del casar Su precio no ha variado en el último mes, pese a que sí ha subido respecto a 2023. Lomo ibérico Su coste permanece estable desde noviembre, pero también en los últimos años. Almejas A diez días de Nochebuena sigue igual que a mediados de noviembre, aunque se ha encarecido desde las navidades pasadas. Lubina El repunte en su precio llegó a lo largo del año y en las últimas semanas se ha mantenido. Solomillo de ternera Es el producto que tradicionalmente más se encarece y desde noviembre lo ha vuelto a hacer. Turrón de almendra Las ofertas de última hora provocan que esté más barato ahora que hace un mes. Piña Habitualmente sube de precio en las semanas previas a la Navidad y este año también se nota. Vino Ribera del Guadiana Pocas variaciones sufre a lo largo del año y cerca de las fiestas navideñas las grandes superficies reducen ligeramente su precio. Cava Suele ser un producto que nos modifica su coste para el consumidor, aunque se suele utilizar como reclamo y es fácil encontrar ofertas.

Sí hay en las carnicerías, según se acerca el 24 de diciembre, una mayor oferta y aparecen productos que cuesta más encontrar en otras épocas del año.

Lo mismo se repite y de manera más evidente en las pescaderías. Rapes, besugos o rodaballos ganan espacio en los mostradores, al igual que crece en tamaño la sección de marisco. Es, precisamente, en estos alimentos frescos donde se detectan los incrementos de precio más destacados. Hasta un 20% suben algunos frescos, como las zamburiñas, las navajas, los centollos o las nécoras. Sin embargo, los langostinos cocidos o las almejas permanecen prácticamente invariables en comparación con la segunda semana de noviembre.

Variación del precio del segundo menú navideño en el último mes

Paté Es de los productos más estables; no ha variado su precio entre las navidades de 2022 y estas, tampoco en el último mes. Jamón ibérico loncheado Se mantiene desde noviembre, pero se ha encarecido respecto al año 2023. Langostinos cocidos Suben de precio en las semanas cercanas a las fiestas navideñas, aunque están a un nivel similar que en años anteriores. Merluza Vuelve a notar un encarecimiento bastante notable en relación a la segunda semana de noviembre. Paletilla de cordero Este producto extremeño del menú de HOY contiene su precio tanto en el último mes como en el último año. Turrón de chocolate Baja de precio estos días, ya que se suele comprar con antelación a los días festivos. Polvorones Sí están un poco más caros que hace unas semanas, aunque sobre todo se nota un fuerte encarecimiento desde las navidades de 2023. Vino Ribera de Duero Como es habitual, baja algo de precio en los días previos a la Nochebuena, pero está más caro que el año pasado.

La evolución del pescado fresco es muy dispar. La merluza, por ejemplo, sí incrementa su precio en las pescaderías extremeñas en torno a un 10%, mientras otros productos con tamaño de ración, como las lubinas o las doradas, no se han movido, quizá porque ocupan menos espacio en el congelador si se compran con antelación. «Está caro todo el año, no lo pueden subir más ahora porque ya no lo podemos comprar», argumentaba una clienta que esperaba su turno el viernes en la pescadería de una gran superficie de Badajoz.

Apenas varían, en la misma línea, los precios desde noviembre de los embutidos ibéricos –que ya son elevados– los quesos y los patés.

Con estas líneas generales, un estudio efectuado por HOY constata que el precio del conjunto de los alimentos típicos navideños apenas ha variado entre la segunda semana de noviembre y la segunda semana de diciembre.

Para hacer la comparación se han elaborado dos menús compuestos por tres entrantes, un pescado, una carne, postres, vino y cava. Este es el tercer año en el que se han tomado los precios de los alimentos principales para cocinar todos los platos con un mes de diferencia. En esta ocasión: el 15 de noviembre y el 13 de diciembre.

Apenas variaciones

La compra para cuatro comensales del primero de los menús sería un euro y medio más cara al hacerla el pasado viernes que si se hubiera hecho hace un mes. Al revés, el segundo menú costaría 50 céntimos menos de adquirir los productos a final de la semana pasada que a mediados de noviembre.

Es un resultado que tiene poco que ver con el obtenido hace un año, cuando las compras se encarecían entre ocho y trece euros al hacerlas en la segunda semana de diciembre.

Eso no quiere decir que los precios no hayan subido en el último año. Lo han hecho. Según esta comparativa, cerca de un 3%. En una evolución muy similar a la de la inflación y que se aleja del 12% que se encarecieron en 2023.

Comparativa con noviembre 1,34 euros más caro resulta hacer la compra a mediados de diciembre que a mediados de noviembre de los alimentos principales para elaborar un menú compuesto por Torta del Casar, lomo ibérico, almejas, lubina, solomillo de ternera, turrón de almendra, piña y vino y cava extremeños 54 céntimos menos habría costado comprar el 13 de diciembre que el 15 de noviembre los productos para preparar una comida navideña con paté, jamón ibérico loncheado, langostinos cocidos, merluza, paletilla de cordero, turrón de chocolate, polvorones, vino Ribera de Duero y cava extremeño

El primero de los menús incluye Torta del Casar, lomo ibérico, almejas, lubina, solomillo de ternera, turrón de almendra, piña, vino Ribera del Guadiana y cava extremeño. Esa cesta de la compra cuesta 127,71 euros. Hace un mes hubiera costado 125,37 euros y en diciembre pasado 123,25 euros.

El segundo de los menús repite el esquema: paté, jamón ibérico loncheado, langostinos cocidos, merluza, paletilla de cordero, turrón de chocolate, polvorones, vino Ribera de Duero y cava extremeño. En total 150,92 euros, más caro que el anterior a causa, principalmente del vino elegido. A mediados de noviembre el ticket de compra hubiese sido de 151,46 euros y hace un año, de 146,96 euros.

El verdadero salto se detecta al comparar con el año 2022, en el que los mismos menús navideños habrían costado 104,96 y 137,11 euros. Es decir, se han encarecido un 21% y 10%, respectivamente.

