«Las newsletters y los podcast permiten recuperar la relación de confianza con el periodista»

María Sánchez Díez (Madrid, 1984), forma parte de una generación de periodistas menores de 40 años que se han fogueado, de forma natural, en los medios digitales y que capitanean esa transición de formatos que atraviesa el periodismo. En 2021 New York Times la enroló en la sección de 'digital storytelling (narrativas digitales), dentro de un equipo que funciona como una especie de consultora dentro de la redacción. «Hacemos proyectos de cambio cultural y digital dentro de la redacción», explica. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha trabajado en medios como Soytu.es, una de las primeras iniciativas de medio digital nativo. Tras trabajar en la parte digital de la editora de revitas Conde Nast dio el salto a Estados Unidos y logró una beca Fullbright en la Universidad Pública de Nueva York, en donde cursó un máster de emprendimiento en medios digitales. Fichó por la televisión Univisión «en un momento súper interesante porque fueron los años de la campaña de Trump con su mensaje antiinmigración». Sánchez Díez ha pasado también por The Washington Post, donde trabajó como editora de operaciones y de audiencia, primero con la sección de local.

Desde el prisma de su experiencia en el mundo digital y sus últimos años en grandes periódicos observa la revolución de formatos que se da en todos los medios a nivel mundial. «Todo lo que ha pasado en los últimos años ha sido una revolución para el periodismo», destaca Sánchez Díez. «Hay mucha gente que en la profesión está en fase de aceptación, en el duelo, un poco quizás por la pérdida de influencia y de poder respecto a otras épocas en el que el periodismo era otra cosa», asegura en conversación telefónica desde Estados Unidos.

«Hay que tener en cuenta que se ha perdido el monopolio en la distribución, una situación a la que hay que sumar los cambios en los hábitos de consumo de la información». La buena noticia es que hoy en día se puede conocer mucho mejor a las audiencias, y eso permite afinar la oferta y experimentar con nuevos formatos sonoros y visuales.

«Cuando el diario HOY haya cumplido 100 años habrá cambiado todo»

Para esta periodista la lucha es por lograr la atención de los lectores o espectadores. «Estamos en un ecosistema de darwinismo de la atención; antes había unos hábitos de consumo de medios deliberados y conscientes, se reservaba un tiempo por la noche o después de comer para leer el periódico o se ponía la radio por la mañana, pero ahora es un consumo informativo de 24 horas al día y con muchísimas fuentes; antes había experiencias informativas que eran finitas en el sentido en que veías el telediario y cuando terminaba ya te podías poner a otra cosa, ahora es un bombardeo constante y además estamos compitiendo con todo tipo de estímulos porque no es lo mismo tener la atención de una persona que te está leyendo sentada en el sofá y con su atención plena, a que te esté leyendo en un teléfono o en redes, en donde además de otros medios están activistas, partidos políticos u otros estímulos cercano. Leer un artículo o una investigación de algo, por mucho que te interese, si de pronto me llega el mensaje de una amiga que me está contando algo que le sucede voy a priorizar eso, hay un ecosistema en el que se ha convertido muy difícil operar», indica la periodista, que ve peligro en el agotamiento respecto a la información de una parte de la sociedad. «Un informe de Reuters indica que hay personas que evitan la exposición a las noticias porque se sienten agotadas y con una sensación de impotencia ante las cosas que pasan que les empuja a evitar al periodismo».

Apunta también el riesgo de que el algoritmo, la información que sobre nosotros tiene la red, puede ofrecer una visión del mundo muy limitada. «Por eso los medios presentan puntos de vista que puede que tú no compartas pero que puedan llevarte a entender lo que piensan personas o partidos a los que no votas, todo eso se puede llegar a perder».

Pero María Sánchez Díez considera que hay formatos que están devolviendo a los lectores a un consumo más tradicional. «Nosotros lo estamos viendo con el consumo de los podcast o con el consumo de 'The morning', que es la newsletter de por la mañana que es algo que, de nuevo, tiene principio y fin, que el lector controla, que genera un hábito diario y donde hay esa labor de editorialización sobre qué es lo más importante del día en contraposición a un dieta informativa en donde te informas más por Instagram o por TikTok; creo que hay mucha gente que está empezando a reconectar con los medios y creando hábitos más saludables de consumo de información».

Profundizando en nuevos formatos como las newsletter explica que estas tienen sentido para generar relaciones con los lectores. «Tú te diriges directamente al lector y eso tiene un valor de mercado, está demostrado, y lo veíamos en el Washington Post, los usuarios que están acostumbrados a recibir una newsletter generan una relación más estrecha con los medios, un hábito que se asemeja a comprar el periodico por la mañana. Tiene sentido desde el punto de vista de modelo de negocio pero también editorialmente».

«La gente sabe que el periodismo es un diálogo, no es solo nosostros transmitiendo y la ciudadanía recibiendo, hay como que intentar encontrar maneras creativas de abrir más canales de comunicación para crear relaciones más fuertes y más significativas porque eso es en nuestro beneficio».

Este acercamiento a la figura (a la «marca») del periodista debe servir, a juicio de María Sánchez Díez, para hacer pedagogía. «Hay que explicar cómo funciona el periodismo y decir que estás al servicio de los lectores, pero antes que al servicio de los lectores estás al servicio de contar la verdad».

«Los medios locales tienen claro lo que deben cubrir, que son sus comunidades»

La parte sonora también se ha metido de lleno en los contenidos de los periódicos. «Una cosa que hacen los podcast es que es el único formato periodístico, además de la radio, que te permite hacer otra cosa mientras lo estás escuchando, que te permite caminar, conducir, ir al gimnasio, permite simultaneidad, y en una sociedad capitalista donde la gente está con muchas obligaciones eso tiene el valor de la economía de gestión del tiempo», destaca esta periodista, que también valora la parte narrativa de este formato. «Es un tratamiento de las noticias que se aproxima casi más a los seriales radiofónicos de antaño».

También, señala, permiten los podcast una visión más personalista de la información. «En el New York Times hay un periodista que se llama Ezra Klein que sabe mucho de muchísimos temas pero la virtud de su podcast es que siempre encuentra a personajes muy interesantes, es una persona de la que yo me fío, me suele gustar lo que hace y yo como usuaria, incluso como una usuaria que tiene un grado de cultura mediática muy alta, estoy paralizada ante la multitud de la oferta y necesito que me guíen, y eso es lo que se intenta recuperar, la relación de confianza». Los videos explicativos también logran esa sensación de confianza.

También alude esta experta a la rapidez de los ritmos impuestos por lo digital en las tareas periodísticas. «Hay que seguir yendo a los sitios, es lo que tiene sentido en los medios locales y es importante entender a la audiencia, entender sus apetencias y ver lo que consumen porque eso además puede ayudar a distribuir bien los recursos; pero hay que hacerlo todo bien: ser los más rápidos con el avance y tener alguien en el sitio e ir completando esa nota, y que esa nota tenga varios ciclos de edición y de redacción y que sirva a distintas audiencias a distintas horas del día». Los medios locales, indica, «en un mundo en el que puedes tener la tentación de quererlo hacer todo, tienen muy claro lo que tienen que cubrir, que son sus comunidades».

Disponer de una agenda propia y cultivar el periodismo de investigación es lo que, a su juicio, da prestigio a los medios. «Ser un perro guardián de los poderes políticos».

Sánchez Díez indica que lo que caracteriza el periodismo digital (nutrido también con videos, historias visuales o videoanálisis) es su variabilidad. «El diario HOY cumple 90 años y esta es la fotografía, pero seguramente para los 100 ya haya cambiado todo», estima esta periodista. «Hay unos ciclos que se agotan, que vuelven a resurgir...»

«Creo que las cabeceras deben subirse a los carros que tengan sentido para que encajen con su misión y su proposición de valor, hay tantas cosas pasando y tantas cosas que se pueden hacer que hay que meterse con cabeza».

