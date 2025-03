Una mirada extremeña a la coronación de Carlos III

María José Torrejón Cáceres Viernes, 5 de mayo 2023, 21:23 Comenta Compartir

José Pizarro (Talaván, Cáceres, 1971), el chef extremeño más 'british' de Londres, es consciente de estar viviendo un momento histórico. La coronación de Carlos III, que tendrá lugar este sábado en la abadía de Westminster, lleva tiempo dejándose notar en las calles de Reino Unido, donde el cocinero regenta ya seis restaurantes –dentro de unos meses abrirá el séptimo– y tiene fijada su residencia desde hace dos décadas.

«El país está que se sale en todos los aspectos», resume de manera ilustrativa el cocinero. «La decoración está por todos lados. Te vas a las grandes superficies, a las tiendas pequeñas... y ves la bandera británica como símbolo de fiesta y de celebración», describe en una conversación telefónica salpicada con algunas expresiones en inglés.

Este sábado todos los ojos mirarán a la capital del Támesis, que acoge un acontecimiento que ha sido calificado como histórico –hace 70 años de la última coronación– y que mueve cifras que abruman, aunque no son tal abultadas como las registradas en la coronación de Isabel II, que tuvo lugar en 1953. Hay 2.200 invitados a la ceremonia, 11.500 policías desplegados para garantizar la seguridad, 4.200 metros de desfile y un presupuesto que oscila entre los 50 y los 100 millones de libras.

Caprichos del calendario y de los compromisos profesionales, Pizarro no estará esta jornada en Londres. Aunque ha podido empaparse del ambiente durante las semanas previas, el chef se encuentra en España, donde ejerce como embajador para un grupo de periodistas británicos, a los que ha mostrado Sevilla, Jabugo, Granada y Málaga.

«Seas monárquico o no, es una ocasión para celebrar, juntarse con amigos y pasarlo bien»

«Creo que conoceremos otra coronación pero esperemos que no sea muy pronto: ¡Larga vida al Rey!»

Y este sábado, en concreto, se encuentra en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, donde tiene una espectacular casa con vistas al mar que también acepta reservas. Aquí tiene previsto grabar un programa de cocina con un colega de profesión británico para la cadena ITV, el primer canal comercial de Reino Unido.

Pero entre toma y toma, avanza, estarán muy pendientes de todo lo que sucede en Londres. «Hemos organizado una fiesta porque vienen amigos británicos a casa. Y hemos invitado a amigos locales también», detalla. Así, comenta, se vivirá también en el Reino Unido.

«Es una celebración. Lo que le gusta mucho al británico es celebrar y, sobre todo, en los barrios, en las casas... Seas monárquico o no, es algo para celebrar, juntarse y pasarlo bien», ilustra.

Impacto en los negocios

José Pizarro cree que esta forma de celebrar en las casas y en los barrios de los británicos para seguir, paso a paso, todo lo que sucede en Westminster y Buckingham se dejará notar en los negocios. Aunque el volumen de reservas en sus establecimientos es bueno, considera que habrá menos público del habitual.

«No va a ser el mejor fin de semana para los negocios. Así de claro. Tenemos buena ocupación. Pero yo creo que mucha gente se va a quedar en casa para seguir la ceremonia por televisión. Es un tipo de celebración en la que a la gente le gusta estar con los amigos, con la familia y no salir tanto», describe.

«Después de 70 años –prosigue el cocinero– es el turno de Carlos. Es una parte de la historia que se ve, es un ritual muy pomposo con mucha historia detrás. Es muy interesante leer sobre ello y saber de lo que va antes de ver la celebración como tal. Me parece algo muy chulo. Va a ser una pena no poder estar, pero ha surgido así. Carlos III no va a durar en el trono los 70 años que duró su madre. Creo que conoceremos otra coronación pero esperemos que no sea muy pronto: ¡Larga vida al Rey!», proclama.

El menú

A Pizarro no le ha tocado diseñar nada del almuerzo que los Windsor brindarán tras la ceremonia de coronación. «Seguramente sea creado por cocineros de la Casa Real», apuntaba hace unos días. Así ha sido. El plato principal del menú lleva la firma de Mark Flanagan, chef personal de Carlos III y jefe de cocina de la Casa Real. Si la reina Isabel eligió el pollo con salsa de curry, su hijo ha apostado por una quiche –tipo de tarta salada– vegetariana compuesta de espinacas, habas, queso y estragón.

La elección no ha escapado a las críticas ya que el origen de este plato es francés. La Casa Real ha compartido la receta en redes sociales y en su página web para que los británicos puedan hacer el mismo plato en sus hogares.

La carta incluye, además, una berenjena condimentada con yogur acompañado de chutney con cebollas fritas y un costillar de cordero asado con adobo de estilo asiático. La nota dulce recaerá, esta vez sí, en un postre muy inglés: un trifle elaborado con base de bizcocho y relleno de crema pastelera o frutas, que correrá a cargo del chef y restaurador británico Adam Handling.

«Se está haciendo un apoyo bastante grande a la coronación. Es un apoyo bastante bonito», concluye José Pizarro sobre el eco que la prensa local se está haciendo de una ceremonia como la de este sábadso. Él, a kilómetros de distancia e inmerso en una grabación televisiva, no se la piensa perder.

Por cierto, el extremeño no solo ha llevado la cocina española hasta Reino Unido. Desde comienzos de año regenta un restaurante en Abu Dabi, en Emiratos Árabes. Su carrera no para de crecer –tiene publicados cuatro libros de cocina–, sin dejar de mirar nunca a Talaván, donde se encuentran sus raíces.

Comenta Reporta un error