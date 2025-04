La mejor conexión para sentirse cerca cuando se está lejos

María José Torrejón Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:51 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Prudencio Exojo se marchó de Villanueva de la Serena a Barcelona. Asunción Pilar Rubio cambió el Valle del Ambroz por Madrid. Y Fernando Martín dejó atrás Alconchel por Pamplona. Más tarde se trasladó a Bilbao.

Los tres comparten el amor por una tierra que añoran desde la distancia y que sienten un poco más cercana gracias a las informaciones que leen en HOY, ya sea en su versión digital o en papel.

«Me da alegría leer las cosas de mi pueblo. Con el periódico te sientes bastante más cerca de casa», admite Fernando, socio del Centro Extremeño de Bilbao. «La prensa local, y el HOYen concreto, me aproxima a mi tierra y a toda Extremadura», comenta Prudencio, que preside el Hogar Extremeño de Barcelona. Asunción Pilar colabora además con este diario de manera habitual. Envía crónicas de actos destacados de Aldeanueva del Camino, su pueblo, y hace llegar noticias relacionadas con el Hogar Extremeño de Madrid, centro del que es vicepresidenta.

Prudencio, incluso, ha llegado a protagonizar noticias publicadas en HOY. En octubre de 2006 cumplió la promesa que le había realizado a su amigo de la infancia, Joaquín Hidalgo, y llevó hasta Villanueva de la Serena el Ferrari F-430 Monza Spider F-1 que se acababa de comprar. La visita causó una gran expectación.

Asunción Pilar Rubio reside en Madrid desde los 16 años. Pero no pierde el contacto con su pueblo, Aldeanueva del Camino, en el Valle del Ambroz. Vuelve siempre que puede y también escribe de lo que sucede en su comarca. Es colaboradora de este diario. Ylectora.

«Aunque he viajado por medio mundo, no he olvidado mis raíces», afirma al tiempo que admite la ilusión que le hace leer noticias que siente cercanas, a pesar de ocurrir a bastantes kilómetros de distancia. «Lo que más me gusta es leer noticias mi tierra. Me da lo mismo que sean de Cáceres o de Badajoz. Me ilusiono cuando hay un avance, cuando se ha conseguido algo. Y también estoy pendiente cuando se denuncia que no tenemos un tren en condiciones», afirma.

Asegura que prefiere la lectura en papel, pero reconoce «la frescura» que proporciona la edición digital, con varias actualizaciones a lo largo de la jornada. «Para los emigrantes es una suerte contar con un periódico como HOY», señala.

Pilar es vicepresidenta del Hogar Extremeño en Madrid, donde gestiona además el área cultura y la relación con los medios de comunicación. Estudió Ciencias de la Educación, dedicó gran parte de su vida en activo al sector editorial. Ha escrito biografías, algunas de ellas dedicadas a mujeres que han estado silenciadas. Y este año ha lanzado su primera novela.

Prudencio Exojo se marchó con diez años de su Villanueva natal. Puso rumbo a Barcelona junto a sus padres. «Éramos una familia muy pobre. Nos vinimos aquí a vivir de la caridad de una hermana y mi cuñado, que nos dieron techo y comida», evoca. A los 14 comenzó a trabajar como auxiliar en una gestoría, sector al que ha estado vinculado durante el resto de su vida profesional. Durante las últimas tres décadas ha tenido un despacho propio, especializado en el mundo del vehículo industrial. Desde hace diez años preside el Hogar Extremeño de Barcelona.

«Hoy en día puedes ver la prensa digital donde quiera que estés. El diario HOY me permite estar en contacto con mi tierra, con temas de importancia y, sobre todo, con mi pueblo y con los alrededores», expone.

«La prensa local y regional te da una información más directa y más concreta que un periódico de información general, que a lo mejor te saca algo de la tierra cuando hay, o para bien o para mal, algún hecho destacable», dice. «Cuando ha habido el intento de fusión entre Don Benito y Villanueva me interesaba leer el HOY», comenta. «También he seguido desde el caso de Valdecañas, al robo de Atrio pasando por la Carrerita de mi pueblo».

Corría el año 1962 cuando Fernando Martín Peña hizo las maletas y dejó atrás Alconchel, su pueblo. «Me fui porque no ganábamos ni para comer. En la fragua donde trabajaba echaba diez y 12 horas y en la sementera, hasta 16», recuerda. Tenía 17 años.

Ahora tiene 79. Vive en Bilbao. Está casado y es padre de cuatro hijos. Pasó parte de su vida laboral vinculado a una empresa de montajes y estructuras metálicas. Y, después, tras sufrir un accidente, ejerció como monitor de un taller dirigido a personas con síndrome de down. Nunca, advierte, ha perdido el contacto con la tierra.

«Siempre he leído mucho sobre Extremadura. Leer el periódico me da tranquilidad. Pero a veces también me genera intranquilidad porque veo que la región no acaba de despegar. La gente joven se sigue yendo», admite Fernando, que ejerce como responsable del archivo y de la biblioteca del Centro Extremeño de Bilbao. Asegura que le gusta más el papel que el formato digital.

De las noticias que más le han impactado leídas en HOY está el accidente que sufrió un amigo de Alconchel. «Al poco de venir del pueblo, se cayó una avioneta y el piloto se mató. Era Pepe Carmona, con el que había jugado muchas veces al fútbol de pequeño. Él era dos o tres años mayor. También murió un sargento que le acompañaba», rememora.

