Largas colas en las gasolineras antes del fin de los 20 céntimos

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Viernes, 30 de diciembre 2022, 07:19 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Se acabó la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible. O, al menos, para la gran mayoría de la población. Nueve meses ha durado la medida del Gobierno de Pedro Sánchez: a partir del 1 de enero de 2023, los particulares no podrán disfrutar de esta bonificación, ya que se ha excluido a conductores como los camioneros, agricultores u otros profesionales.

Ante el inminente fin de la ayuda, muchos pacenses –y no pocos vecinos portugueses– han aprovechado estos días para ir a las gasolineras a rellenar su depósito. Desde el lunes, y posiblemente hasta el mismo sábado día 31 de diciembre, los conductores han ido formando colas en las estaciones más concurridas o baratas de Badajoz.

La gasolinera Galp de la venida de Huelva forma parte del primer grupo. Pilar Palacios, trabajadora de la estación, comenta al diario HOY que, por lo menos allí, cuando más colas se forman son por las tardes. «Se nota muchísimo que la gente quiere aprovechar antes de que se acabe la bonificación».

Según ella, muchas familias que poseen más de un vehículo llevan toda esta semana yendo juntos para reponer los depósitos. «Lo típico: la mujer y el marido vienen con dos, tres coches a lo sumo, alguna moto... Y también están viniendo muchos portugueses, más que españoles incluso».

¿Y les afectan las colas? En esta gasolinera, al parecer, no mucho. Cuentan con bastantes dispensadores y en todas se forman filas. «Pero de tres coches, cuatro como máximo», matiza Pilar. Esto es: muchos coches, pero también muy repartidos.

Por otro lado, en la gasolinera de la calle Nevero Quince, en el Polígono Industrial el Nevero, se pudieron llegar a contar hasta 18 coches en solo cinco filas. Su encargado, que se hace llamar José, es claro: «Estamos a tope de gente desde el lunes. Vemos clientes habituales, no habituales y algunos que no veíamos desde hace varios años».

Tal cantidad de gente no supone un problema pese a las largas filas –«con estas cosas hay que apechugar y ya está, estamos acostumbrados», apunta–. Y tampoco parece que los conductores estén muy afectados. Al menos, no por las colas.

«La gente, al principio, se quejaba de la medida, que si era muy poco para lo que había subido. El otro día mismo lo hablaba con un compañero, porque nos lo decían».

Sin embargo, según él, ahora se agolpan porque quieren los 20 céntimos por litro de gasolina. «Que por qué lo quitan dicen. En fin, que estaremos aquí hasta el sábado por la tarde, porque todavía vendrá más gente, estoy seguro, sobre todo este viernes».

Cercana a la frontera, en la gasolinera Galp de Las Bóvedas, todavía no han notado los efectos de las largas colas, pero sí hay más afluencia que de costumbre.

Zona de camioneros, conductores excluidos del fin de esta medida –aunque se les bajará la bonificación a 10 céntimos en el segundo trimestre de 2023–, sus días fuertes serán el viernes y el sábado, según José Bohórquez, trabajador de la estación de servicio.

«Ahora solo hay portugueses, pero es que esta gasolinera es así, en torno a un 60% de los que vienen son de allí. Nosotros somos más de dejar las cosas a última hora», indica.

«Nos obligan a acostumbrarnos»

En la Galp de la avenida de Elvas, Lucía Mosquera aprovecha estos días para rellenar el depósito de su coche: necesita hacer un viaje y, ante la obligación de repostar, si es más barato, mejor. «Yo no tengo muchos ingresos, soy estudiante, y algo ayudaba la bonificación, no entiendo por qué nos la quitan, el gasoil ha subido muchísimo». Y pide: «Por favor, si me escuchan, que no nos retiren la ayuda».

En la gasolinera del Nevero, los conductores parecen acostumbrados a las colas. La mayoría son fieles de por allí, ya sea porque trabajan en el polígono industrial, porque viven cerca o porque saben que es barata y siempre rellenan ahí el depósito. Incluso de otras localidades.

Antonio Rodríguez es de Mérida y trabaja en Badajoz. Conoce la gasolinera y quiere aprovechar también antes de que se acabe la ayuda de los 20 céntimos. No le gusta el fin de la medida.

«Me parece fatal que la quiten. Nos están subiendo todo y lo de la gasolina ha sido de lo que más. Yo tengo que viajar todos los días desde Mérida. ¿No piensan en eso?».

Según él, la ayuda por litro de combustible se nota –«y bastante», subraya–. «Era un ahorro. Un ahorro pequeño, pero ayudaba. Estamos a expensas de lo que se decida. Todo está carísimo y van y nos quitan esto. Así que nada, un problema más».

Matilde Moreno tampoco es de Badajoz. Concretamente, viene de Pueblonuevo del Guadiana. «No es la primera vez que vengo por aquí. Mi hija estudia en Badajoz, mi marido trabaja aquí, así que siempre aprovecho para rellenarlo».

Última en una fila de cinco coches, a Matilde no le importa esperar en su lugar de confianza. Más le importa que quiten la bonificación, aunque se resigne. «Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, como siempre, estamos ya acostumbrados. Los políticos nos obligan a acostumbrarnos».

Más de 4.000 millones

El Gobierno decidió el pasado 1 de abril, como ya ocurrió en Francia o Portugal, aplicar la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible al conjunto de la población tras haberlo hecho con los conductores profesionales. El objetivo de la administración: paliar, de algún modo, la subida de precios generalizada provocada por la guerra en Ucrania.

Los tres primeros meses se estimaron en más de 1.400 millones de euros de coste. En total, esa cifra superaría, a finales de diciembre y con los nueve meses de medida en la mano, los 4.000 millones. Una cantidad elevada que el Gobierno ha decidido eliminar por el gran gasto que supone –y ha supuesto– para las arcas del Estado.

Además, entre otras razones, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que uno de los motivos por el que no se iba a prorrogar esta medida para conductores particulares había sido la evolución de los precios de los carburantes, ya que en las últimas semanas «fue favorable».

Comenta Reporta un error