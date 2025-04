«Tengo al HOY como periódico de referencia; pongo la 'H' en Internet y sale el primero»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:54 | Actualizado 08:36h. Comenta Compartir

Jesús Flores Godoy (Villagonzalo, 1997) tiene 26 años y seguro que antes de cumplir los 30 muchos de los que leen estas líneas ya se habrán puesto en sus manos para solucionar problemas de salud. Él es médico interno residente (MIR) de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Badajoz y en 2022 fue el alumno de la Universidad de Extremadura (UEx) que más nota obtuvo en el MIR, el examen que deben superar quienes se gradúan en esta carrera para convertirse en adjuntos. Se posicionó en el puesto 101 de entre más de 12.000 aspirantes. Sus horas de estudio dieron sus frutos y ahora continúa formándose (está en el segundo curso de la formación y le quedan otros tres años de especialización sanitaria) para ser uno de los médicos que cure a los extremeños. Él siempre ha tenido claro que quería quedarse a vivir y trabajar en su tierra.

–¿De dónde viene su vocación por la Medicina?

–Cuando estaba en el instituto empecé a querer ser médico. Mi madre es enfermera y el tema de la salud siempre me ha gustado. Me atraía mucho la idea del trato con el paciente.

–¿Cómo es su día a día?

–Cuando estaba preparando el examen MIR estudiaba durante muchas horas y ahora mi día a día ha cambiado bastante. Entro a trabajar todos los días a las ocho de la mañana, salgo a las tres de la tarde y una o dos veces a la semana tengo guardia, que son de 24 horas. Además de eso, tengo que seguir estudiando mucho por las tardes. Cuando sales del hospital tienes mucho que estudiar para asentar lo que has aprendido en el día y lo que vas a hacer en la jornada siguiente. También me gusta hacer deporte, salir con mi pareja y los amigos, lo típico.

–¿Qué es lo más complicado de hacer el MIR?

–Que te deja poco tiempo para hacer otras cosas que no estén relacionadas con la Medicina.

–¿Se imaginaba que esta etapa iba a ser así?

–Cuando estás en al carrera ya vas escuchando a compañeros que te cuentan cómo es la situación. Ya sabía que era duro, pero también sé lo que quiero y este es el camino para conseguirlo.

–¿Qué esta siendo lo más satisfactorio?

–Sentir que después de tanto estudiar ves que el esfuerzo va dando sus frutos. Ahora es muy gratificante ver que puedo poner en práctica cosas que antes solo había visto en los libros.

–¿Cómo ve la situación de la medicina actualmente?

–Cada vez faltan más médicos. Cada año salen de las facultades de Medicina miles de graduados y también cada año se presentan al examen MIR entre 12.000 y 14.000 personas en todo el país, pero no hay suficientes vacantes. Faltan más plazas MIR y sobre todo mejores condiciones laborales que se equiparen a las de otros países. Hay médicos que se han formado en España, pero se van a trabajar al extranjero y cobran el doble, como pasa por ejemplo en Francia.

–¿También hay quien opta por la medicina privada directamente, no?

–Sí, tengo compañeros que en lugar de hacer el MIR se van a trabajar a clínicas privadas, a residencias de ancianos y cobran un salario más alto al que el mío, que me estoy formando en el sistema público. Ellos no tienen la especialidad, pero cobran un salario más alto y no hacen guardias. La medicina no es tan bonita como parece porque no está bien remunerada. Hablo de más dinero en proporción a lo que trabajas. En una guardia cobras diez euros la hora. Eso no está bien pagado.

–En cuanto al examen MIR, ¿lo cambiaría o mantendría el modelo actual?

–El acceso es bastante equitativo porque es un examen en el que se valora a todos por igual. Sí incluiría alguna parte práctica o dividiría la prueba en varias fases para no jugártelo todo al tipo test. El sistema, una vez que ya estás dentro, como yo ahora, lo veo bien, aunque depende mucho de cada sitio en el que te formes. No existe uniformidad en torno a la formación MIR.

–En ese sentido, en los últimos años en Extremadura se han quedado plazas sin cubrir. ¿Por qué cree que pasa eso?

–Sobre todo sucede con la especialidad de Medicina de Familia. Además, Extremadura, en general no es una comunidad atractiva para los que son de fuera de esta comunidad autónoma. Cuando dices que trabajas en Madrid parece que eres más importante que si lo haces en ciudades como Mérida. Y creo que el problema es que nuestros representantes políticos no saben vender lo que se hace en esta región. En los últimos años están haciendo visitas a los hospitales extremeños para que se conozcan las especialidades que se imparten y cómo es la formación, pero todavía queda mucho por hacer. No tenemos buena prensa.

–Hablando de prensa y de medios de comunicación, ¿cómo se informa habitualmente?

–Normalmente leo la prensa digital. Cuando me despierto suelo ver periódicos a nivel nacional y luego también autonómicos. Consulto varios, pero a nivel regional, el HOY es el que tengo de referencia. Pongo la 'H' en el buscador y ya me sale el primero.

–¿Cree que se ha perdido el respeto por la profesión médica?

–Con el paso de los años se ha ido perdiendo respecto a cualquier profesión. Antes la medicina estaba muy valorada, quizás en exceso. Aquí nadie es más que nadie. Lo que sí se está perdiendo es el respeto al esfuerzo, pero eso se extiende a todos los ámbitos.

–También está haciendo una de las especialidades que acumula más lista de espera en el Servicio Extremeño de Salud. ¿Cómo se puede solucionar?

–Eso es una pregunta un poco difícil. Traumatología es una de las especialidades que más lista de espera tiene a pesar de contar con uno de los servicios más grandes en Badajoz y con más médicos. Al día hay abiertos cinco quirófanos y en cada uno de ellos se hacen varias intervenciones.

Físicamente no hay más quirófanos, así que la opción sería trabajar por las tardes a cambio de más dinero. Puntualmente se hacen algunas tardes, pero es algo que solo suele pasar cuando llegan las elecciones.

–¿Qué le pediría a los políticos en el ámbito sanitario?

–Más inversión para intentar mantener al menos el sistema sanitario que ya tenemos actualmente, sino es insostenible.

–¿Se ve trabajando en Extremadura como adjunto?

–Sí, de hecho es una de mis intenciones por ahora es trabajar en Extremadura como traumatólogo. Aquí está toda mi familia y en otras comunidades autónomas no ofrecen unas condiciones mucho más atractivas que las que hay aquí.

–¿Y en la sanidad privada o la pública?

–En Extremadura la sanidad privada está floja. Trabajar en la privada solo es complicado, pero no descarto compaginar las dos.

