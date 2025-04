HOY se lee en medio mundo: de Extremadura a Australia

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:51 | Actualizado 08:47h. Comenta Compartir

Elena en París, Álvaro en Singapur, Irene en México o Juan Manuel en Sídney son solo un ejemplo de que el Diario HOY se lee en medio mundo, a miles de kilómetros de Extremadura.

Álvaro Morcillo Entrenador de tenis «Raro es el día que no veo el periódico desde Singapur»

Ampliar Álvaro Morcillo leyendo HOY.es con el hotel Marina Bay Sand de Singapur al fondo. HOY

Álvaro Morcillo Calderón lleva viviendo fuera de Extremadura desde que cumplió la mayoría de edad. A este extremeño nacido en Don Benito y de 32 años, su pasión por el tenis le ha llevado a Singapur, donde reside desde 2019.

Es profesor de tenis y tiene montada su propia compañía de entrenadores en el país asiático, donde entrena a personalidades de alto nivel económico. «En 2009 y 2010 fui campeón de Extremadura en este deporte y a los 18 años me concedieron una beca deportiva para jugar al tenis y estudiar una carrera, manager deportivo, al mismo tiempo», explica Álvaro, que seguidamente trabajó en Nueva York, Houston, Catar y Dubai.

A Extremadura vuelve siempre por Navidad y verano. Y es que en su municipio natal también cuenta con un club de tenis. Se llama La Amistad y es muy conocido en la zona. De hecho, suele organizar campus deportivos para jóvenes.

Pero esa no es la única forma de sentirse cerca de su tierra. Él es uno de esos incondicionales del Diario HOY. Es lector de este periódico pese a estar a casi 12.000 kilómetros de Extremadura y también ha sido protagonista de sus noticias en más de una ocasión. «He salido muchas veces en el HOY, es un orgullo que me valoren en mi tierra estando tan lejos», reconoce Morcillo, que sigue toda la información de Extremadura a través de la cuenta que este periódico tiene en la red social Twitter, ahora denominada 'X'. «Raro es el día que no lo leo», afirma.

Elena García Directora de un colegio infantil en Francia «Soy suscriptora y suelo desayunar en París con el HOY»

Ampliar Elena García en París mostrando la aplicación del HOY por la que consulta las noticias. HOY

Elena García Sojo tiene 35 años y lleva once viviendo en París. Esta cacereña graduada en Filología Francesa emigró a Francia en plena crisis económica y lo que en un principio parecía que iba a ser temporal se ha convertido en definitivo. Llegó allí por doce meses para trabajar cuidando a niños y ahora es funcionaria en el país galo. Dirige un colegio del primer ciclo infantil que cuenta con 122 alumnos y 11 trabajadores.

Fue en 2015 cuando logró un puesto de trabajo fijo para toda la vida y en 2021 cuando optó al concurso de director de colegio. Sin embargo, pese a tener una vida totalmente asentada en Francia, siempre tiene un ojo puesto en Extremadura, la tierra en la que siguen estando su familia y amigos. «Voy cada mes y medio. Necesito regresar para recargar pilas», cuenta desde el otro lado de teléfono antes de reconocer que lee todos los días el Diario HOY.

«Soy suscriptora desde hace un año y medio y desayuno todos los días en París con el HOY. Lo veo casi antes que mi familia en Extremadura. Me gusta porque es una manera de estar cerca de los míos, de estar conectada a mi tierra», dice Elena, que también sigue a este diario, que celebra su 90 aniversario este año, por redes sociales.

Lo de regresar Extremadura para vivir lo ve complicado. Le encantaría, pero por ahora tiene su vida en Francia. Eso sí, no se olvida de dónde viene y su periódico de referencia, el HOY, le ayuda a mantenerse en contacto con su comunidad autónoma y su ciudad, Cáceres.

Irene Rubio Es de Don Benito, pero vive en Chihuahua «En mi casa siempre compran este periódico y yo lo sigo por Internet en México»

Ampliar Irene Rubio con la web del HOY en su 'tablet' en México. HOY

Irene Rubio Marín es de Don Benito pero vive en el noroeste de México desde hace diez años. En concreto en Chihuahua, una ciudad de casi un millón de habitantes. «Se puede decir que llegué aquí por amor», comenta esta extremeña que siempre se ha caracterizado por su espíritu viajero.

En 2012 estuvo en Canadá y fue ahí donde conoció a una buena amiga mexicana, que más tarde le invitó a conocer su país. En esas vacaciones conoció al hombre con el que hoy comparte su vida y tienen tres hijos. Ella suele visitar la región cada dos años, pero su familia sí suele ir a México más a menudo. Pese a ello, es imposible no echar de menos su tierra, Extremadura. A ella sigue conectada a través de amigos y familiares y de noticias del Diario HOY que suele leer a través de redes sociales. «En mi casa compran el HOY y yo lo sigo por Internet desde México. En mi familia siempre ha sido el periódico de referencia para informarse de asuntos regionales», comenta esta mujer de 35 años que es arquitecta.

Uno de los últimos asuntos de actualidad que ha seguido más atentamente ha sido el proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. «Gracias al HOY he podido estar enterada de lo que iba pasando», reconoce. Es más, fue una noticia que trascendió a nivel internacional. «Al ser de Don Benito, hasta en México me lo comentaron en alguna ocasión. Lo veían como un ejemplo de fusión y de esperanza en un mundo en el que por regla general lo que suele pasar es lo contrario, la separación», concluye.

Juan Manuel Romero Trabaja en Australia «Veo el HOY desde Sídney a través de las redes sociales»

Ampliar Juan Manuel Romero con el edificio de la ópera de Sídney al fondo. HOY

Juan Manuel Romero Díaz lleva desde el pasado mes de abril viviendo en Sídney (Australia), donde es empleado en dos hoteles.

Trabaja entre 60 y 80 horas a la semana y, aunque tiene poco tiempo libre, está feliz de vivir una nueva experiencia en el extranjero. Ya estuvo en Estados Unidos hace diez años y le apetecía adentrase en otra aventura. «Me gustó mucho la multiculturalidad y quería repetir», comenta.

A sus 27 años, este joven de Herrera del Duque, lo dejó todo para vivir a casi 18.000 kilómetros de Extremadura. En su pueblo natal estaba al frente de una academia de Inglés. «En un principio llegué a Sídney por seis meses, pero ahora quiero quedarme más tiempo», dice Juan Manuel, que pese a estar lejos no pierde de vista su tierra. «Leo el Diario HOY desde Australia sobre todo a través de las redes sociales. Me gusta ver noticias de Extremadura y de mi pueblo y lo hago a través del HOY. En mi casa siempre ha sido el periódico de referencia. Es el que siempre han leído mi padre y mi abuelo», afirma.

Por ahora no tiene billete de vuelta y está descubriendo un país totalmente diferente a España. «Aquí se valora mucho al trabajador y, aunque el nivel de vida es más alto, también se cobra más. Suelen ser 2.200 mensuales si se tiene un salario bajo, y se cobra semanalmente, por lo cual no se tiene la sensación de no llegar a fin de mes», explica.

«Siento que estoy en un país que te permite crecer y me he adaptado bastante bien», concluye Juan Manuel.

