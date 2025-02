Un hotel de cinco estrellas en medio de la dehesa

Ideado para parejas sin niños, altos ejecutivos y directivos, incentivará que los clientes no usen el móvil unas horas y ofrecerá clases de yoga y relajación

Sin niños, sin móviles (al menos durante unas horas), con spa y gimnasio, a casi 800 metros de altitud y en medio de la dehesa extremeña. Esto es lo que ofrece como oferta turística en el sur de la región, en Monesterio, un hotel rural de cinco estrellas con capacidad para veinte clientes y con habitaciones cuyo precio por noche oscila entre los 205 y los 650 euros. Un proyecto de una multinacional sevillana que ha elegido un enclave de encinas y con vistas a la presa de Tentudía para crear «un alojamiento de la máxima calidad en el que el viajero pueda desconectar del ruido que provoca todo el entorno digital y reconectar con uno mismo».

Lo señala Samuel Brocal, que con su mujer Laura Morillo ha creado Hoteles Desconecta2. Es la sociedad con la que se adentra en el sector turístico dentro de su grupo empresarial Media Interactiva, especializado en tecnología y contenido educativo.

Su primer hotel está en el término de Monesterio, cerca de Calera de León, a cuarenta minutos de Sevilla, «cerca de Córdoba y no tan lejos de Lisboa o Madrid», agrega. Una ubicación nada casual porque cuenta con amigos de Cabeza la Vaca que le mostraron la belleza de la Sierra Morena extremeña.

«Buscábamos un enclave natural extraordinario, no masificado turísticamente, cerca de esas grandes ciudades y en la que también nos encontráramos con apoyo para desarrollar nuestro proyecto turístico. Por eso elegimos Monesterio», puntualiza Brocal. En marzo de 2018 inició su tramitación administrativa. Adquirió 30 hectáreas de encinar, en la finca El Recio, para un hotel abierto a todo el mundo pero pensado para empresarios, directivos o altos ejecutivos que quieren desconectar del mundo de las tecnologías y conectar con la naturaleza.

«Pasan horas y horas delante del ordenador o de móviles. En ese sentido, la tecnología les está robando una gran parte de su tiempo», sostiene.

Descanso y relajación

Hoteles Desconecta2 también está pensado para parejas sin niños, «salvo en momentos muy puntuales» y para acoger en un futuro eventos lúdicos como bodas o comuniones. Además también se contempla acoger jornadas de formación de «dos a siete días» para altos directivos o convenciones empresariales.

Ampliar Laura Morillo y Samuel Brocal, ppropietarios del hotel rural Desconecta2, en Monesterio.

Siempre, en todo caso, guiado por un concepto de calidad más que de cantidad. Por eso se ha optado por un hotel boutique pequeño, de 9 habitaciones.

Un lugar, insiste, para descansar y «reconectar con uno mismo, disfrutando de espacios que aportan máxima calidad y comodidad. Todo ello de forma cien por cien sostenible y respetuosa con el medio ambiente».

Un 'cinco estrellas' en el que la excelencia está unida al silencio. De forma concreta, se apuesta por que el cliente deje el móvil en una taquilla en la recepción. «No vamos a prohibir su uso, no es eso, pero si vamos a promover a que el móvil no se use en momentos como en las comidas. Vamos a incentivar hacer bloques de desconexión de Internet durante unas horas al día. Se trata de cambiar la rutina y el entorno de trabajo», enfatiza el empresario de Media Interactiva.

Un hotel a 790 metros de altitud para recibir igualmente clases de yoga o técnicas de relajación. «Se trata de generar bienestar físico y emocional en un entorno extraordinario como la dehesa extremeña», puntualiza.

Detalles

Al alojamiento, que ocupa una superficie de 1.400 metros cuadrados, se accede desde la carretera autonómica Ex-103, por un camino acondicionado de 1,2 kilómetros. La mayoría del edificio es de nueva construcción aunque se ha restaurado parte de una antigua casa que almacenaba aparejos agrícolas. Para su puesta en marcha se han invertido dos millones de euros, con parte de ayuda pública al ser cofinanciado por la Consejería de Economía y Empresa y los fondos Feder. El diseño del hotel de lujo es obra de los arquitectos Luis Pérez Halcón y Francisco Santisteban.

Sus instalaciones cuentan con piscina exterior (su zona abarca 553 metros cuadrados), spa, gimnasio, restaurante y una terraza con sugerentes vistas al embalse de Tentudía, sobre el río Bodión. En el interior, un salón de 212 metros cuadrados. También se dispone de zona exterior de comidas de 420 metros.

Las primeras reservas se han hecho para las fiestas de Navidad. «Hasta enero ya no tenemos disponibilidad de habitaciones y contamos con reservas incluso para julio, de una pareja francesa», resalta Samuel Brocal.

Ampliar Dos mujeres sobre la piscina, cuya zona abarca 553 metros cuadrados.

El hotel rural celebró un pequeño acto de inauguración el pasado viernes. Asistió el director general de Turismo, Francisco Martín, quién destacó «la fuerza del sur de Extremadura en la recuperación turística y en confianza en el destino de nuestra tierra porque esta región se abre al mundo con proyectos como el de este hotel que esperamos que sea el origen de otros muchos».

Por su parte, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, agradeció que se haya elegido su municipio y Tentudía para ubicar este alojamiento cinco estrellas. Subrayó Garrote el trabajo realizado como «un icono para futuros proyectos de otros emprendedores y como el inicio de un camino nuevo en la forma en la que se ha creado y diseñado este hotel para potenciar la comarca».