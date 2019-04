«El gusanillo por la música me picó en Castilblanco»

De cantar en el metro de Madrid a conquistar a España en el concurso de televisión 'La Voz'. El cantante de origen extremeño Andrés Martín se proclamó vencedor en la noche del miércoles, 10 de abril, tras interpretar la canción de Michael Bolton 'When a man loves a woman'.

En apenas diez meses le ha cambiado la vida, pero asegura que no se ha olvidado de sus orígenes. Aunque nació en el hospital Niño Jesús de Madrid y ha vivido siempre en la capital, él se considera madrileño y extremeño.

Sus padres y sus abuelos paternos y maternos nacieron en la localidad pacense de Castilblanco. «Voy en verano, en Navidad, en Semana Santa y en las fiestas», cuenta Andrés.

Confiesa que en Extremadura ha disfrutado de su niñez y su adolescencia. «Lo más bonito que recuerdo de mi vida ha sido en esa tierra», asegura.

Tanto es así que sus primeros contactos con la música fueron en Castilblanco. «El gusanillo me empezó a picar con mi familia paterna en el pueblo. Siempre nos reuníamos en la romería Los Ranchos, que se celebra entre finales de abril y principios de mayo. Ellos siempre montaban la fiesta, hacían música y tocaban las palmas. De pequeño ya me echaba mis cantes. Mi familia me pedía 'La campanera' y la cantaba», recuerda este joven que cumplirá 23 años el próximo 26 de abril.

01:24 Vídeo. Pablo López y Andrés sorprendieron a los viajeros del metro de Madrid.

Reconoce que está viviendo un sueño. «En el momento que dejé de estudiar y de trabajar para dedicarme íntegramente a la música me empecé a sentir libre. Cada día me enamoro más de la música, cada día me vuelvo más loco. Hay madrugadas que me despierto exclusivamente para componer», confiesa. Es de los que adoran este arte sin importar el género. «Desde pequeño he escuchado Camarón, Pink Floyd, AC/DC, copla, Bob Marley... Eso ha hecho que no me encasille».

Cuando le preguntan por su grupo extremeño favorito, lo tiene claro. «Extremoduro es uno de mis grandes referentes», afirma antes de confesar que le está cambiando la vida. Pese a eso él tiene claro que no va a perder su esencia. «De mis raíces no me separo y los pies nos los despego de la tierra», destaca el joven cantante y compositor.

«Extremadura tiene mucho más de lo que la gente se piensa»

Dice que seguirá yendo a Extremadura. De hecho, ya avanza que en Semana Santa estará en Castilblanco. «Llevo sin ir desde que empezó el programa de televisión y tengo muchísimas ganas», comenta. «Tengo pensado hacer una canción de mis orígenes y de mi infancia en Castilblanco», adelanta a HOY. Lo que no sabe aún es cuándo la compondrá. Con ella quiere dejar claro que «Extremadura tiene mucho más de lo que la gente se piensa».

Por el momento, se va a centrar en el disco que grabará gracias al concurso televisivo y que llevará por título. 'Línea 10'. Será su particular forma de reivindicar a los cantantes del metro. De hecho, Andrés Martín, que formaba parte del equipo del artista Pablo López, ya llevó a su 'coach' a actuar al metro y promete que lo volverá a hacer después de tomarse varios días de descanso. Reconoce que el concurso le ha dejado «agotado física y psicológicamente».