Firmas que aportan opinión, más allá de la noticia

Ana, Alberto, Irene, Alfonso, Tomás, Agapito… A simple vista son solo nombres, pero si los acompañas de sus apellidos la cosa cambia y se convierten en firmas. Tanto es así que muchos de los que se detengan en estas páginas, cuando lean Tomás Martín Tamayo o Agapito Gómez Villa, entre otros, lo relacionarán enseguida con esa columna que la semana anterior les impactó, les hizo reflexionar, les alivió porque hay alguien más que piensa como ellos o tal vez les enfadó, pues esa es la esencia de la aportación libre de opinión que se propone desde la cabecera.

Este es, precisamente, es el poder del columnismo, uno de los géneros estrella de la prensa escrita que siempre ha acompañado al Diario HOY. Durante 90 años ha contado con articulistas que analizan la actualidad del último enfrentamiento político, reflexionan sobre la cotidiano o se desnudan literariamente ante miles de lectores.

Algunos han plasmado su opinión en el medio líder de Extremadura durante décadas y continúan haciéndolo. Otros ya han pasado página, pero guardan un recuerdo grato de su participación en el difícil arte de crer opinión pública y arriesgarse al escrutunio de los demás, intensificado en las últimas décadas tras la irrupción de Internet. Lo digital y su inmediatez no ha arrinconado, sino todo lo contrario, la necesidad de pausa y análisis que buscan los lectores. Ellos y ellas se lo proporcionan. La opinión es libre, pero todos coinciden en una cosa: el honor y la responsabilidad de ser columnista del Diario HOY.

Agapito Gómez Villa

Agapito Gómez Villa le gusta sobrevolar y posarse en diferentes temas cuando escribe su columna en HOY. Lleva 40 años plasmando su opinión en estas páginas y para ello se centra en asuntos muy variados. «A cualquier cosa que me entusiasma le dedico un artículo, lo más inverosímil que puedas imaginar», afirma. De política no escribe muy a menudo porque, según apunta, es una cuestión de la que ya publican muchos. Además, es un tema complicado y más en una situación como la actual», matiza este fiel seguidor del ya fallecido Francisco Umbral. A él lo considera el maestro del columnismo moderno español. No obstante, Agapito tiene su propio estilo y es por el que muchos lectores le reconocen por la calle o le escriben a su correo. «En Cáceres, un señor me dijo que no sabía el bien que les hacía;en un congreso en Oviedo un participante me reconoció que su madre de 90 años tenía recortados mis artículos y eso me emocionó», recuerda este médico ya jubilado que empapa sus escritos de humor y se siente muy orgullo de escribir en estas páginas. «Habría gente que pagaría dinero por que le publicaran en HOY».

Alberto González

Los primeros artículos de Alberto González en HOY llegaron en 1961 y, desde hace cuatro años, es columnista en este diario. Es el cronista oficial de Badajoz y, al contar con ese respaldo institucional, escribe habitualmente sobre la capital pacense. Pasea por ella para detenerse en los aspectos históricos, artísticos y urbanísticos y mostrárselos al lector con su particular estilo. «Es una forma de hacer llegar mi opinión. Estar en HOY me permite sentarme en una tertulia en la que participa toda la gente de Badajoz. Y esa es una tertulia muy participativa. La columna no es una cosa teórica, sino que llega a los demás. No hay día que no me paren por la calle para comentarme algo sobre la columna que he escrito. El columnismo es una cosa muy viva», comenta González, que asegura que su gran fuente es la propia ciudad. «Callejeo Badajoz todos los días, con itinerarios alternativos, para ver sitios que hace tiempo que no frecuento o ver cómo se produce la evolución. Así llegó a mi casa con un gran acopio de ideas que después resumo en las 475 palabras de mi columna», explica González.

Alfonso Callejo

Alfonso Callejo ya colaboraba en este diario desde 1994. En este tiempo, recuerda con especial cariño la columna titulada 'El vuelo del Parnassius', un ensayo donde contaba sus andanzas infantiles cazando mariposas y lo combinaba con la pervivencia eterna de los sueños en la vida. En sus comienzos evitaba intencionalmente cualquier atisbo de contenido político-social, centrándose en las pequeñas cosas atemporales. «Con el tiempo uno va sucumbiendo a la vorágine del día a día y se convierte sin quererlo en un cronista de la actualidad, un opinador cualquiera. Con todo, mi temática preferida siempre fue el relato autobiográfico de determinados episodios que me marcaron de alguna manera, un contenido que se presta mejor al uso de recursos literarios», comenta Callejo. Para él, que tiene como referentes a Manuel Alcántara y suele leer a Arturo Pérez Reverte y Juan Manuel de Prada, escribir en HOY ha sido «una responsabilidad» y eso lo han agradecido los lectores. «Me siento satisfecho de haber recibido muchas más críticas positivas que censuras o descalificaciones, aunque también las ha habido».

Tomás Martín Tamayo

Ha hecho entrevistas, críticas literarias, artísticas y tiras de humor, pero donde más cómodo se encuentra Tomás Martín Tamayo es en el columnismo. Escribe en HOY desde hace 51 años y cuenta con más de 3.100 artículos. «Me centro en temas sociales y políticos», afirma. «Me paran por la calle, me reconoce la práctica totalidad de la región, recibo muchos correos electrónicos y la mayoría de ellos para criticarme, que son los que escriben, los que se sienten agredidos. Eso me demuestra que el periódico llega a la gente y esa es la gran satisfacción», dice con el orgullo de que sus artículos son muy leídos y muchos se sienten identificados con él. Otros no tanto. A lo largo de su trayectoria, ha escrito en varios periódicos regionales y nacionales, pero cuando lo hace en HOY siente algo especial. «Significa escribir para mi tierra, mis paisanos y sobre lo que más conozco. Escribir en HOY es escribir en mi casa y para mi gente», apunta Martín Tamayo, que asegura que aprende mucho de otros columnistas y da nombres propios como el del ya fallecido articulista y poeta Manuel Alcántara.

Ana Zafra

En 2007 Ana Zafra escribió su primer artículo en el Diario HOY. En estos 16 años ha plasmado su firma sobre todo en textos que abordan lo cotidiano y que realmente le han tocado el corazón. «Puede ser de un niño en una guerra, un logro de mi hija o de dos ancianos que pasean por el hospital y representan el amor. Suelo poner el foco en imágenes que me remueven por dentro», comenta Zafra. Para ella escribir en HOY es todo un reto. «Es complicado encontrar un tema cada semana y enfrentarse a la duda de si un asunto gustará o no a los lectores», confiesa. Pero además de enfrentarse a ese desafío, escribir en este periódico es también un ejercicio con el que sale de su rutina. «Además, cuando me gusta lo que publico, es una satisfacción y un orgullo», reconoce Ana que, como cualquier lector habitual de prensa, también tiene a sus columnistas preferidos. Ella suele seguir a Irene Sánchez Carrón, Tomás Martín Tamayo, Eugenio Fuentes, José Ramón Alonso de la Torre y Rosa Belmonte. Y de la prensa regional a la nacional, donde sobre todo se decanta por Juan José Millás y Manuel Jabois.

Irene Sánchez Carrón

La primera tribuna que Irene Sánchez Carrón escribió en HOY fue en noviembre de 2009. En total, ha plasmado su opinión en estas páginas durante 14 años. «Recuerdo con mucho cariño aquella primera colaboración en la que intenté reflejar el vértigo que se siente ante la propuesta de escribir en un periódico. Me invitó a colaborar el entonces director Ángel Ortiz», cuenta Irene, que sobre todo ha escrito de literatura, escuela y política. «No obstante, siempre intenté que mis colaboraciones fueran variadas en cuanto a la temática. El artículo de opinión es una manera de conversar con los posibles lectores y, al conversar, no se puede estar hablando siempre de lo mismo», dice Irene. Para ella fue «un honor y una responsabilidad» escribir en este diario. «Ha sido una actividad muy gratificante y, a la vez, exigente», añade.

