En Extremadura hay más perros que niños

Al pasar al lado de un parque, resulta más común la presencia de perros corriendo por el césped que la de niños jugando al aire libre. De hecho, es bastante probable que también usted tenga una mascota, perro o gato, pues en Extremadura la media ya alcanza la cifra 0,67 por habitante. Y seguro que conoce a más gente con algún animal doméstico que sin él.

Aunque no existe una estadística nacional que contabilice a las mascotas, los colegios de veterinarios sí poseen los datos de los animales registrados por sus dueños. Claro que, a pesar de ser obligatorio, aún existen personas que no identifican a sus mascotas ni notifican su fallecimiento. Según la Ley de Bienestar Animal de 2023, no cumplir con las obligaciones de identificación del animal se considera grave y acarrea una sanción económica de diez mil a cincuenta mil euros.

Los perros son, sin duda, la opción favorita de los extremeños como animal de compañía. En 2025 hay registrados en los Colegios de Veterinarios un total de 684.516. La provincia pacense casi dobla el número de la cacereña, aunque hay que tener en cuenta que la población es también superior. Por otro lado, el número de felinos, aunque menor, 17.966 en toda Extremadura, está más equilibrado entre ambas provincias. En este caso, es importante recordar que muchos viven en libertad, en colonias con origen en gatos abandonados o extraviados que no aparecen en los registros.

Los hurones también son considerados animales de compañía y aunque el Colegio de Veterinarios de Badajoz solo ha facilitado a HOY datos de perros y gatos, en Cáceres hay identificados 319 ejemplares.

¿Hay más perros que niños? Depende de la localidad que analicemos, pero en la mayoría la respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Trujillo es el municipio en el que más caninos hay por menor de 0 a 14 años (7,34). Al contrario, Don Benito es el único analizado en el que predominan los niños sobre los perros (0,34). El promedio extremeño es de 5,2 perros por niño.

Cada vez son más las familias que prefieren adoptar una mascota a tener descendencia. Ya sea por motivos económicos, laborales o personales los perros ganan terreno en las casas. En la ciudad de Badajoz la media es de un perro por hijo (de 0 a 14 años), y en Cáceres de 2,95.

Si analizamos al total de la población, menos de la mitad son dueños de perros, exceptuando Trujillo. En cualquier caso, los porcentajes son bastante elevados pues lo más común es tener uno o dos animales domésticos por unidad familiar.

Ley de Bienestar Animal

La norma se denomina Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, conocida como Ley de Bienestar Animal. Busca sobre todo una tenencia responsable, luchar contra el maltrato y el abandono, impulsar la adopción, la formación y promover la vacunación y esterilización.

De momento, no se ha elaborado la lista definitiva de qué animales se consideran mascotas. El listado actual solo incluye a perros, gatos y hurones e indica que se añadirán algunas especies de animales silvestres. Todos ellos deben de estar microchipeados.

Además, es importante recordar que no se podrá mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios, vehículos o similares. Es decir, en estos lugares los animales deben estar el menor tiempo posible y de forma ocasional. De la misma forma, estará prohibido dejar a las mascotas sin supervisión durante largos periodos.