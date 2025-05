Imagina Extremadura | "La revolución industrial de Extremadura es ahora"

MARÍA ISABEL HIDALGO y PACO DÍAZ Miércoles, 7 de septiembre 2022 | Actualizado 08/09/2022 08:04h. Compartir

Juan Carlos Pavo | Ingeniero electrónico industrial «Estoy mareado de tener contratos temporales»

A sus 33 años este ingeniero ha tenido siete contratos de trabajo en diferentes empresas y lugares dentro y fuera de la región. Juan Carlos Pavo firmó el primero con 26 años. «Acababa de finalizar mis estudios y me salió una oferta en Madrid, era de lo mío así que me fui». Siempre ha realizado labores de ingeniero, pero no siempre le dieron de alta como tal. Una práctica que ha experimentado como algo «habitual» en Extremadura. «Tenemos la mala suerte de que todo viene de un contrato de garantía juvenil para que las empresas se ahorren dinero y cuando cumplas los 30 puedan echarte y buscar a otro».

Cuando terminó su primer contrato en Madrid decidió volver a Extremadura porque siempre ha querido desarrollarse profesionalmente aquí. Su vuelta fue un auténtico «fiasco». El contrato más corto le duró tres meses. «No había punto de comparación a nivel de oferta, a nivel de competitividad, de salario y de condiciones». Por eso regresó de nuevo a Madrid con un contrato como ingeniero de automatización. «Mi salario en ese momento estaba en 2.000 euros mensuales, más incentivos, más dietas, más extras». Con miras en volver a Extremadura, acudió a una entrevista de trabajo en una empresa que aparentemente parecía seria, en Villafranca de los Barros. «Cuando tocó hablar de dinero me ofrecieron 800 euros mensuales. No es normal, no puedes pretender contratar a un ingeniero o cualquier otro trabajador por debajo del 70% del salario base».

«Si un empresario no echa a un trabajador en dos meses es porque ese trabajador vale para el puesto»

Por eso le molesta cuando se comenta que Extremadura necesita cubrir vacantes de ingeniería. «Te obligan a salir de la comunidad para buscar ese contrato fijo o buscarte una salida profesional estable».

Y en esas está este joven al que la pandemia trajo de vuelta a Extremadura y desde entonces está con contratos temporales, primero seis meses como docente de instalaciones eléctricas. «Cuando terminó el contrato decidí apostar por encontrar un trabajo fijo y estable aquí». Para conseguir esto ha tenido que cambiar sus objetivos y se está preparando las oposiciones para ejercer como profesor de Secundaria y obtener la estabilidad económica que tanto desea. Mientras tanto, lo compagina con su trabajo actual un contrato temporal como técnico de sonido. En este sentido cree que se necesita una regularización más exhaustiva de los contratos temporales donde se ofrezcan garantías tanto a las empresas como con el trabajador. «Si un empresario no echa a un trabajador en dos meses es porque vale para ese puesto», declara.

Si en unos años no consigue un puesto fijo en la región tiene claro que se irá fuera, «Estoy mareado de contratos temporales en los que el trabajador está muy infravalorado en comparación con otras comunidades».

Alberto Cañada | Profesor del IES Javier García Téllez «Cuando aprobé, pude empezar a pensar con tranquilidad»

Alberto Cañada cumple 24 años como docente de Secundaria. En la actualidad, imparte la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de Cáceres, su ciudad, en la que ya lleva ocho años consecutivos instalado, aunque en este tiempo ha pasado por diferentes centros.

A Alberto siempre le gustó la enseñanza, pero explica que a la decisión definitiva de querer convertirse en profesor «contribuyó el recuerdo de unos pocos profesores buenos» que había tenido a lo largo de su vida. Con 54 años y una licenciatura en Filología Hispánica, comenzó en la docencia en 1998, iniciando entonces un periodo durante el que pasó por numerosas localidades de la región, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz.

Tras varios años en los que tuvo que presentarse varias veces a las oposiciones, en 2008, con 39 años, puso fin a su estado de interinidad consiguiendo una plaza fija y la ansiada estabilidad profesional. «Viví ese proceso con naturalidad. A mí nunca me faltó el trabajo durante esos años. Luego, cuando aprobé, ya pensé en tener una estabilidad, arrancar con una familia de otra manera, tener seguridad con la hipoteca...», detalla. El docente cacereño ya tenía una hipoteca antes de conseguir la plaza fija, pero cuando la logró consiguió la tranquilidad que llevaba tiempo buscando. Pocos años más tarde tuvo dos hijos, uno en 2010 y otro en 2012, fruto también de la seguridad que da el hecho de tener un trabajo asegurado, sin un límite temporal.

«Siempre que haya vocación, animo a mis alumnos a dar clases»

En un panorama global complejo, el trabajo se ve afectado y la búsqueda de esa seguridad se convierte en una de las máximas prioridades para gran parte de la población. Los actuales estudiantes y futuros trabajadores, a los que Alberto imparte clase, «tienen un panorama laboral difícil, pero están en su etapa de aprendizaje y tienen que aprovechar los próximos años para formarse, pues así tendrán más posibilidades de entrar en el mercado laboral», opina el profesor.

«Yo, siempre que haya algo de vocación, los animaría a que dieran clases», añade, ofreciendo esta salida como una opción complicada de sacar adelante con celeridad, pero con una certidumbre que no es habitual en las circunstancias actuales.

Aunque no todos son ventajas. Alberto Cañada recalca que la profesión, aunque se cuente con un contrato fijo, posee el inconveniente de no tener garantizado un destino concreto, algo que se va valorando de forma diferente en función de la edad. «Esta es una cuestión que tienes que saber si te vas a dedicar a esto. Todo depende también de las edades. Un profesor con 50 años no está en la misma situación que otro con 25 y sin cargas familiares», expresa.

