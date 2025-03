Descubre la calidad del agua en cada localidad extremeña

María Díaz Badajoz Sábado, 14 de diciembre 2024, 07:55 Comenta Compartir

Cualquiera de nosotros podría ir ahora mismo a la cocina, coger un vaso y llenarlo con el agua del grifo. Toda el agua potable que necesita un hogar; para beber, cocinar, asearse, etc. es tan fácil de conseguir que ni nos percatamos de ella. Pero no es lo mismo abrir el grifo en Badajoz que en Llera, o abrirlo en Cáceres que en Garvín. Es importante conocer la calidad del agua que se consume a través de su origen y sus características tras la potabilización.

Un concepto bastante común a la hora de hablar de la calidad del agua es 'aguas duras o blandas'. El término hace referencia a la cantidad de cal y otros minerales disueltos, como magnesio o potasio. Altos niveles de dureza pueden causar cambios notables en el sabor, provocar problemas en el funcionamiento de electrodomésticos y obstruir u oxidar las tuberías. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua puede considerarse muy dura a partir de los 200 mg/L de carbonato de calcio y blandas por debajo de los 100 mg/l. Por otra parte, en la guía para la calidad del agua de esta organización se explica que un agua demasiado blanda también puede resultar perjudicial para las tuberías.

La OMS determina que la concentración de dureza, ya sea baja o elevada, no presenta ningún efecto pernicioso sobre la salud de las personas y la legislación actual no contempla límites en las concentraciones de dureza del agua de consumo humano. También es importante conocer el origen de esta agua, pues no tienen las mismas características las provenientes de un pozo que de un lago.

Origen del agua Superficiales Manantiales Ríos, embalses y canales Lagos y lagunas Lluvia Subterráneas El método más tradicional y común para obtener aguas subterráneas. Útiles para agua a poca profundidad. Pozo excavado En subsuelos de poca dureza. Alcanza el agua a mayor profundidad. Pozo entubado

Cada persona gasta más de 100 litros de agua al día. Puede parecer una cifra elevada pero acciones cotidianas como tirar de la cadena del inodoro puede suponer un gasto de 6 litros cada vez que se usa. Lo mismo ocurre a la hora de ducharse, donde se gasta de media 20 litros de agua por minuto, según la Fundación Aquae.

Según los datos del Sistema Nacional de Aguas y Consumo, las localidades extremeñas que menos litros de agua gastan por habitante y día son Tornavacas, Palomas y Valdastillas; los únicos tres municipios por debajo de los 100 litros diarios. En contraposición, los que más gastan son Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera y Tejeda de Tiétar, por encima de los 500 litros.

