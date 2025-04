«La cultura audiovisual extremeña vive un momento precioso, con mucho talento y creadores valientes»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:55 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

Silvia Venegas Venegas (1982, Santa Marta de los Barros) siempre supo que quería contar historias para transformar la realidad. Así que tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y cursar un máster de Comunicación Audiovisual en la Universidad Antonio de Nebrija, se embarcó en el mundo de la producción audiovisual. Su particular viaje con su cámara empezó hace casi 15 años y le ha llevado a conseguir dos premios Goya, en 2015 con su productora Making Doc y en 2020 como directora por el cortometraje documental 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa'. Con ese trabajo, Venegas se dio a conocer a gran escala en el panorama audiovisual a través de la mirada de los niños que han buscado asilo en Europa en los últimos años tras huir de situaciones como la guerra. En él relata a la perfección cómo se enfrentan a la burocracia, la desconfianza, la incomprensión o el miedo. Todo un ejemplo de su sensibilidad para contar historias y, de algún modo, cambiar el mundo.

–¿Cómo es la vida después de recibir un Goya?

–Pues muy contenta porque, además, cuando lo recibimos en el año 2020 por el mejor cortometraje documental por 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', estuvimos acompañados por The Glow Animation, que es otra productora de Almendralejo y eso año recibieron también el Goya a la mejor película de animación por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. Fue muy bonito porque esos goyas fueron de la gente y todo el mundo se alegró muchísimo, casi como si hubiese ganado su equipo de fútbol. Sobre todo estaban orgullosos en Extremadura, donde nunca había pasado que se llevaran dos goyas en una misma noche. Los extremeños lo recibieron como suyo y fue muy bonito. A eso se suma que tener ese premio te da mucha reputación y sabemos que es uno de los que más repercusión tiene a nivel nacional y más conoce la gente. Eso te da una solidez que te ayuda a seguir contando muchas más historias.

–En 2015, Making Doc, la productora que fundó junto a Juan Antonio Moreno consiguió un Goya por 'Walls (Si estas paredes hablasen)', dirigido por Miguel López Beraza. ¿Como se hacen documentales con un productora con sede en Extremadura que tocan temas internacionales?

–Ya en la Universidad, a Juan Antonio Moreno y a mí nos interesaban ese tipo de temáticas internacionales y con una visión social. Empezamos con nuestro primer documental, 'Kósovo, la última cicatriz de los Balcanes'. Queríamos saber cómo estaba el último país que en ese momento había vivido una guerra en Europa. Luego hicimos un documental en Sierra Leona y, con esos cuatro años de experiencia y estos dos documentales, estuvimos yendo a mercados y festivales. Después de eso nos dimos cuenta de que había demanda de ese tipo de contenidos, así que nos lanzamos a trabajar en ellos. Siempre hemos tenido una visión muy internacional de los proyectos aunque se hagan aquí. Por ejemplo, 'Bienvenidos a España', un largometraje dirigido por Juan Antonio que se ha hecho recientemente, está grabado en Sevilla, Mérida, Huelva y Madrid, entre otros lugares, pero tenemos esa visión de que pueda llegar a otras partes del mundo.

–¿Qué es lo más complicado de elaborar de un documental?

–Las producciones tienen mucho de impredecible y saber gestionar esa incertidumbre es lo más complicado. Eso puede pasar en la fase de desarrollo, en la producción, posproducción o distribución. Por ejemplo, nosotros hicimos un documental, 'Boxing for Freedom', sobre una boxeadora afgana en el que queríamos contar cómo iba a ir a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, un mes antes de que fuese le quitaron la carta de invitación. Ante eso hay que ser pacientes, confiar en la historia y convivir con la incertidumbre para gestionarla. Nuestras historias van de personas y al final es un compromiso que tienes con todas ellas.

–¿Mantiene el contacto con algunos de los protagonistas de sus documentales?

–Sí. De hecho con las boxeadoras afganas tenemos contacto porque pidieron asilo en España y vinieron al Festival de Cine Ibérico de Badajoz. En este caso, hemos seguido todo ese proceso y hemos continuado teniendo relación con ellas. Es normal porque solemos pasar mucho tiempo con ellos. Tardamos en hacer un documental de estas características entre tres y cuatro años.

–¿Actualmente en qué proyectos está inmersa?

–Estamos con 'Herederas', que es un cortometraje documental que he dirigido y aborda los derechos de la mujer en Europa. Habla de las pioneras que lucharon por esa causa, con el derecho al voto como nexo conductor. Es un trabajo con material de archivo de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, y España. Luego se une con el movimiento feminista de hoy a través de las manifestaciones y la lucha conjunta en la calles. Es un corto documental muy necesario ahora, cuando hay derechos de la mujer que se están poniendo en duda y se están proponiendo retrocesos en la legislación que nos afectan directamente. Con este trabajo somos candidatos a la nominación para los premios Goya. Seleccionan a 20 que cumplen requisitos como participar en festivales nacionales e internacionales de máximo prestigio. Ojalá estemos entre los cinco nominados que se conocerán a principios de diciembre.

–¿Todos sus trabajos están centrados en colectivos que ven peligrar sus derechos?

–Tenemos trabajos sobre derechos del niño, mujeres, refugiados, migración, etc. Damos voz a quienes normalmente no la tienen. Con Making Doc creemos que el cine sirve para transformar la realidad y la sociedad. Mi deseo es que podamos estar mucho tiempo contando estas historias en las que siempre hablan por ellos los gobiernos, las instituciones y nosotros vamos a quienes se enfrentan a las situaciones. Además, siempre son personas activas y que luchan por construir su destino.

–¿Cuál es el que más huella le ha dejado?

–Todos los documentales me han marcado, pero el de 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa' fue muy duro. Conocí a niños que querían suicidarse. Habían perdido las ganas de vivir tras estar esperando en Lesbos durante meses y tenían miedo al propio Gobierno que supuestamente debía protegerles. Llevaban esperando tanto tiempo que habían perdido las ganas de vivir y querían suicidarse. Ellos no han decidido esas guerras y ese momento fue muy duro. Si han tenido que venir no es porque quieran, sino porque se han visto obligados porque en sus países iban a morir.

–¿Por qué momento pasa la cultura audiovisual en Extremadura?

–Ahora mismo está viviendo un momento precioso, con mucho talento y creadores valientes. Hay largometrajes como 'Tin & Tina' del director Ruben Stein, o 'Karen' de María Pérez Sanz, que era como traer África a Extremadura, o 'Destello Bravío' de Ainhoa Rodríguez. Son solo un ejemplo. Además, se ha puesto en marcha la Academia de Cine de Extremadura este año, donde pueden estar todos los profesionales que quieran del cine. La verdad es que se vive un momento de unión y de lucha por que el sector cinematográfico se convierta en un motor económico en Extremadura. Cuando hablamos de cine no solo es creación, sino también industria, empleo y riqueza. Hay productores como 'The Globe Animation' en Almendralejo o Auriga y Derivas Films en Hervás o Garde en Cáceres con Cristina Hergueta. Son un ejemplo de productores que están arriesgando y levantando proyectos.

–¿Cómo se informa diariamente?

–Tengo todo el día la radio puesta y me gusta ver los informativos tanto de Canal Extremadura como de Televisión Española. Consulto de manera 'online' los periódicos.

–¿Cómo ve el mundo de la información actualmente?

–Que un periódico cumpla 90 años en la época en la que estamos es un motivo de celebración y para felicitar a todos los que lo hacen posible. Eso tiene mucho mérito. Estamos en un momento de cambios y hay medios de comunicación que han mejorado porque cada vez está más presente la perspectiva de género. Se está haciendo una información que se necesitaba, que también tiene una mirada social.

