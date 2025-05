Tres hermanos de Peloche y una discusión a hachazos

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 10 de septiembre 2022, 07:33 | Actualizado 08:32h. Comenta Compartir

Peloche es una pequeña pedanía de unos 200 habitantes en Herrera del Duque que en la actualidad es conocida por tener una playa fluvial envidiable. Hace 50 años, sin embargo, el nombre de este poblado saltó a los periódicos por un suceso muy particular. Combinaba a tres hermanos muy conocidos en la zona y una discusión que terminó a hachazos.

En esta pedanía convivían tres hermanos, dos hombres y una mujer, que eran solteros y que llamaban mucho la atención de sus vecinos porque los tres padecían enanismo. La relación entre ellos no era buena aunque vivían bajo el mismo techo. De hecho sus vecinos aseguraron que pasaban largas temporadas sin hablarse entre ellos.

El 5 de octubre de 1972 los vecinos pudieron escuchar cómo los tres hermanos rompían su silencio para iniciar una discusión, de un lado uno de los varones, V. R., y del otro G. R. y A. R. Se desconoce por qué comenzó el altercado, porque los implicados alegaron no recordarlo, pero terminó cuando uno de los hermanos varones (V. R.) cogió un hacha que había en la casa y la clavó en la cabeza del otro hombre (G. R.). La escena que se encontraron los que fueron a auxiliarle fue dantesca porque la reyerta había sido muy violenta. De hecho, aunque el hacha fue el arma más contundente, también se golpearon con un martillo en varias ocasiones entre ellos.

A pesar de la gravedad de sus heridas, y para sorpresa de los médicos, el herido fue capaz de sobrevivir al hachazo en la cabeza, aunque con consecuencias importantes. El golpe le hundió parte del cráneo y perdió la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

El suceso suscitó mucho interés en una época en la que las alteraciones genéticas, como en este caso el enanismo, sorprendían mucho y eran causa de discriminación. El tribunal defendió, sin embargo, que el trastorno genético de los hermanos no tenía ninguna relevancia. Un comentario de este tipo pretendía romper prejuicios, pero no logró relajar la tensión sobre el caso que llenó las salas de audiencias de curiosos en cada una de sus sesiones.

Un juicio especial

El suceso de Peloche, como lo denominaron los periódicos, también fue relevante a nivel judicial porque obligó a los jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz a hacer un viaje. Aunque parezca normal, HOY destacó en mayo de 1973 que era la primera vez que los magistrados de la sección primera debían trasladar su trabajo fuera de la capital pacense desde 1903. Es decir, en 70 años la Audiencia Provincial no se había desplazado de Badajoz.

La causa fue que G. R., el herido, no podía ser trasladado a la capital pacense debido a las secuelas que sufría. En principio se abrió juicio oral en Badajoz, pero el tribunal determinó que el testimonio de la víctima era vital para entender las circunstancias de la agresión.

¿Y por qué llamaba tanto la atención el viaje de los jueces? Por la razón que impulsó el traslado de 1903. La última vez que este juzgado había movido su trabajo fue por uno de los casos más famosos de la crónica negra de Extremadura, el crimen de Don Benito. En 1902 la muerte de Inés María, de 18 años, y su madre, se hizo famosa en España. Dos hombres, entre ellos un señorito al que había rechazado esta joven, entraron en su vivienda con la connivencia del sereno para violar a Inés María. La chica se resistió «en defensa de su honra», según loaron sus vecinos, y ambas fueron asesinadas.

La posición acomodada de uno de los asesinos, de familia importante, hizo temer a los dombenitenses que se libraría de las consecuencias, pero los autores fueron ejecutados. Pasaron a ver los cuerpos de los ajusticiados 5.000 personas para asegurarse de que la pena se había cumplido.

No llegó a los niveles del Crimen de Don Benito, pero el caso Peloche también causó gran expectación, principalmente por el aspecto físico de los procesados, ya que una reyerta entre hermanos podría haber sido un caso normal.

Finalmente la Audiencia Provincial se trasladó a Herrera del Duque en mayo de 1973 y juzgó al responsable de los hechos. La Fiscalía pedía 15 años de prisión por intento de homicidio mientras que la defensa aseguraba que V. R. actuó enajenado y se arrepintió inmediatamente y solicitó solo seis meses de arresto.

El tribunal se quedó en un punto intermedio. Los jueces entendieron que V. R. había tratado de matar a su hermano porque había usado un arma tan contundente como un hacha, pero no apreciaron alevosía porque G. R. no estaba indefenso, ya que la agresión tuvo lugar durante una discusión, es decir, que no fue por sorpresa. Sin embargo, no aceptaron los atenuantes de enajenación mental y arrepentimiento. Indicaron, y esto fue muy relevante, que el agresor era inteligente y muy capaz de entender su comportamiento.

Finalmente fue condenado a seis años de reclusión por un delito de homicidio en grado de tentativa y una indemnización de cien mil pesetas a su hermano, toda una fortuna en su época.

Una portada peculiar

La sentencia del caso Peloche, a pesar de ser uno de los sucesos con mayor seguimiento en esa época, quedó eclipsada porque el dictador Francisco Franco recibió ese día en audiencia a los representantes del Ayuntamiento de Mérida y al Gobernador Civil de Badajoz. Peloche y Franco compartieron la portada de HOY del 17 de mayo de 1973 junto con otro suceso que pasó a la historia y que titularon 'La antorcha humana'. Este incidente tuvo lugar en la ciudad italiana de Anzio. El entrenador de un equipo local de atletismo portaba la antorcha olímpica por la ciudad cuando se le cayó debido al viento, el aceite se derramó y el corredor fue rodeado por las llamas. A pesar de las aterradoras imágenes, pudo recuperarse.

