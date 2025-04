El día de furia de 'el Bueno' que marcó a Oliva de la Frontera

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 6 de abril 2024, 08:03 Comenta Compartir

Su apodo en el pueblo era 'el Bueno', un apelativo heredado de su padre. Pero 17 años después Oliva de la Frontera recuerda con dolor a este vecino que dejó marcada para siempre a esta localidad.

El peor lunes de la historia de Oliva fue el 17 de diciembre de 2007. A las siete de la mañana unos vecinos vieron a J. M. A., alias 'El Bueno', deambulando por la calle Vasco Núñez, donde estaba la casa en la que vivía este hombre de 37 años junto a su madre. Los testigos aseguraban que estaba obsesionado con una mujer, vecina de la zona, y llevaba varias horas intentando que saliese de casa, incluso habló con la madre de ella, pero no tuvo éxito.

No había sido el único comportamiento llamativo de este hombre en los últimos días, varias personas aseguraron que estaba muy nervioso. Además tenía pendiente ir a testificar a la Policía Local por un incidente con su coche ese mismo fin de semana. El sábado por la noche empotró su turismo contra la valla de la caseta municipal del pueblo, situada en el recinto ferial. Un club de senderismo iba a celebrar el domingo una comida de Navidad. Logró meter el vehículo dentro del recinto y realizó derrapes alrededor del mobiliario y las mesas preparadas para el almuerzo. Después abandonó el coche y volvió andando al pueblo, que entonces contaba con 5.600 vecinos.

A pesar de este episodio, nadie esperaba lo que ocurrió al día siguiente. La violencia siguió el lunes. A las ocho de la mañana una vecina que le vio mientras daba vueltas por la calle le dijo que hacía frío, que se metiese en su casa, pero él no contestó. Posteriormente discutió con su madre en su casa, y esta llamó a una hija, hermana de 'el Bueno', que vivía cerca.

Antes de que llegase su hermana, él salió de casa saltando de patio en patio. En su camino mató varios animales, como pavos que había en un corral cercano. En la terraza de una vecina, además, ejecutó a un perro pequeño, un yorkshire, pisándole la cabeza hasta aplastarla. En esa misma vivienda subió al doblado, que estaba en obras, y cogió un pico.

Con esta herramienta en la mano siguió pasando de casas en casa. Se encontró a un vecino de 34 años que trabajaba en un negocio de piensos. Se vio sorprendido por 'el Bueno', que le golpeó con el pico en la cabeza. Sufrió tres heridas incisocontusas importantes.

Tras el ataque volvió sobre sus pasos y se encontró a otra vecina, de 55 años. De nuevo la agredió con la herramienta en la cabeza, dejándola herida.

Ya en su vivienda se encontró con su hermana, la única de las tres que tenía que residía cerca. Era una joven de 26 años que ya no vivía en la casa de la calle Vasco Núñez porque se había casado un año antes. Sin embargo visitaba a su madre a diario. Trabajaba de auxiliar de ayuda a domicilio en los Servicio Sociales de Oliva y estaba muy feliz porque se había quedado embarazada. Estaba de tres meses.

Los dos hermanos, según relataron los testigos posteriormente, se llevaban bien. Por esa razón no se sabe por qué 'el Bueno' cogió un cuchillo de grandes dimensiones y le asestó una puñalada en el abdomen. La herida fue salvaje y ella murió casi en el acto. Solo tuvo tiempo de salir de la casa por la puerta principal, pero quedó tendida muerta en la calle.

El homicida también salió a la calle Vasco Núñez, y su vecina de enfrente, de 75 años, tuvo la mala suerte de encontrarse con él. De nuevo usó el cuchillo para apuñalar a esta mujer en el abdomen.

Para entonces las fuerzas del orden ya estaban al tanto de que había un incidente en la zona, conocida por la plaza Nora. La Guardia Civil recibió dos llamadas, una de un vecino y otra de la Policía Local.

A la calle llegaron dos agentes de la Benemérita que vieron al homicida con el cuchillo y le dieron el alto. Una vecina que no se había enterado de nada hasta entonces salió de su casa y fue testigo de ese encuentro.

Contó que se topó con 'el Bueno' corriendo con un enorme cuchillo en la mano, «era como los de matanza». «Venía como un loco gritando 'te mato' al guardia civil. Al verle me asusté mucho, le pregunte que qué estaba haciendo y le pedí que dejara el cuchillo. Detrás venía el agente con la pistola desenfundada, pero pegada al cuerpo. Mientras se movía, le repetía; 'Detente, que si no, te tengo que disparar'».

Finalmente el agente disparó tratando de dar a 'el Bueno' en una pierna, pero falló. El segundo le acertó al homicida en el pecho y murió.

Sin explicación

El suceso conmocionó a Oliva de la Frontera, que no se explicaba por qué había sucedido algo así. La única hipótesis es que sufrió algún tipo de enajenación mental.

Sus vecinos indicaron que tenía «dos caras», pero que no esperaban que protagonizase una respuesta violenta. Los que habían trabajado con él en el campo explicaban que, cuando estaba de buen humor era un hombre agradable al que le gustaba mucho hacer bromas. En los bares, añadían, contaba chistes, anécdotas e incluso imitaba voces. Otros días, sin embargo, «tenía el cable cruzado».

Aseguraron que el alcohol le afectaba bastante y que solía beber, cuando no tenía labor, desde primera hora de la mañana. Dos de sus principales aficiones eran los caballos y la velocidad. Tenía en propiedad dos animales que guardaba en una pequeña parcela. Una de las cosas que solía hacer, según los que le conocían, era salir a montar cuando bebía y correr por la carretera al galope aunque fuese de noche. Algún vecino se asustó con este comportamiento.

En sus últimas semanas estaba obsesionado con una vecina y, aunque sus conocidos le dijeron que dejase tranquila a la chica, aseguraba que «un día de estos iba a hablar con su padre».

La causa del día de furia de 'el Bueno' nunca se supo porque el responsable no pudo darla. Dejó atrás la muerte de su hermana y tres heridos que se recuperaron. No así Oliva, que no ha olvidado.

