El asesino que buscó HOY hace 89 años

En julio de 1933 HOY era un periódico nuevo. Llevaba seis meses en marcha cuando se topó con su primer suceso grave, el asesinato de Lucio Méndez, un vecino de Badajoz que trabajaba como taxista, entonces llamados transportistas. Los periodistas decidieron resolver el crimen.

HOY se volcó en el asesinato. Tanto que los sospechosos salían de comisaría y acudían a la redacción del periódico para contar lo que le habían dicho a la policía. Este diario organizó una campaña para recaudar fondos para la viuda y el bebé recién nacido de la víctima y, cuando todas las pistas se enfriaron, continuó insistiendo. Durante años publicó noticias pidiendo pistas, pero nunca se supo el nombre de la persona que mató a Lucio Méndez. Por ahora.

El suceso tuvo lugar en la noche del sábado 24 de junio de 1933. Lucio Méndez estaba en el llamado Campo de San Juan (actual plaza de España) junto con su empleado, Joaquín Molano, a las ocho de la tarde. Se les acercó un hombre «delgado, vestido de negro, bajo, con gafas negras y con el sombrero metido hasta las cejas».

Les preguntó cuánto costaba un servicio a Mérida porque debía coger el tren correo con destino Madrid en esa localidad. La víctima le respondió que 70 pesetas. Al hombre de negro le pareció caro, pero aceptó y les pidió que le esperasen mientras iba a por su maletín. Volvió pronto con él y subió con Lucio al coche. Varios testigos vieron el vehículo repostando gasolina en San Roque y tomando la carretera de Sevilla. Es todo un misterio porque estos vecinos aseguraron que el transportista pacense llevaba a dos pasajeros.

No se volvió a saber nada de Lucio hasta la madrugada de ese día, cuando dos mendigos «que pedían por los cortijos» encontraron su cuerpo escondido entre la maleza en el kilómetros 123 de la carretera de Sevilla. Avisaron al puesto de la Guardia Civil de Santa Marta y se ocupó del caso el juez de la Torre de Miguel Sesmero.

La víctima presentaba siete heridas en la cabeza, probablemente hechas con un hacha pequeña. Además los desgarros en su espalda demostraban que había sido arrastrado por la carretera para esconderlo en la cuneta. Probablemente para alejarlo de su coche, del que no había rastro.

El vehículo apareció en Fuente de Cantos. Lo encontró un chófer de la empresa Autobuses Brito. Tenía manchas de sangre y fue trasladado a Olivenza, donde una multitud fue a verlo a la plaza porque el suceso había causado gran conmoción. La llegada del taxi a la localidad la captó el fotógrafo de HOY Antonio Pesini Ortiz.

También se reunió una multitud para recibir el cuerpo del asesinado en puerta Trinidad (Badajoz) antes de llevarlo al cementerio. Sus compañeros transportistas, además, organizaron una protesta. «Se criticaba la pasividad de la Policía de Badajoz», publicó este periódico. Pesini también retrató a la joven viuda con su bebé sonriente y HOY inició una suscripción popular en la que reunió 1.530 pesetas para ayudarlos.

Detenidos

La primera hipótesis sobre el crimen es que estaba relacionado con un robo que había sufrido una vivienda de gente adinerada en la calle Arias Montano, ya que tuvo lugar poco antes de que contratasen el viaje con Méndez. Se cree que el responsable llevaba el botín en el maletín.

Cuatro días después del crimen detuvieron a un sospechoso. Un ciudadano portugués que coincidía con la descripción y había desaparecido de la ciudad el día de los hechos. También interrogaron a un camarero del quiosco de la plaza Minayo que le había guardado un maletín esa tarde. Los periodistas de HOY rastrearon la ciudad hasta localizar la casa donde se había quedado alquilado el portugués, en la calle Bravo Murillo, e incluso recuperaron ropas suyas que había abandonado.

El detenido reconoció que el maletín era suyo, pero negó haberse montado en el taxi y Joaquín Molano, el empleado de la víctima, no pudo identificarlo sin dudar.

Los siguientes días la investigación se centró en comprobar si había huellas en el coche. Mientras, la policía pidió ayuda para seguir los pasos del sospechoso durante su estancia en Badajoz, y fueron los redactores de HOY los que localizaron los pisos y los negocios en los que había estado. Incluso a sus novias.

La insistencia del periódico fue tal que el comisario les permitió entrevistar al detenido el 7 de julio. Aseguró que era inocente, que la noche del crimen desapareció de su pensión porque se quedó sin dinero y durmió en casa de un amigo mientras buscaba una forma de irse a Portugal. Y que no podía ser el asesino porque no sabía conducir, por lo que no pudo llevarse el taxi a Fuente de Cantos.

Dos días después de la entrevista fue puesto en libertad y lo primero que hizo fue ir a la redacción de HOY a darles la noticia.

Posteriormente hubo otros dos detenidos, un vecinos de Badajoz de «mala reputación» y un madrileño que presumió de tener un plan de robo, pero ninguna pista llegó a buen puerto. El periódico no se rindió y siguió buscando testigos. «Se dice que el autor del crimen, al dirigirse a coger el maletín lo hizo bajando por la calle Vicente Barrantes. Cabe preguntar: ¿No pudo haber en la cervecería cuyas ventanas dan a esa calle algún parroquiano que lo alargara al pasar? ¿No le vio nadie», se desesperaba el redactor de HOY que nunca logró respuestas.

Si alguien ha escuchado la historia del crimen de la carretera de Sevilla de sus antepasados y tiene una pista, aún hay tiempo para desvelar la noticia.

