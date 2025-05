Británicos en Extremadura: «Hemos crecido con Isabel II como reina, era como de la familia»

Miriam F. Rua Badajoz Viernes, 9 de septiembre 2022, 20:57 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

Russell York estaba celebrando con unos amigos el Día de Extremadura cuando conoció la noticia de que la reina Isabel II había muerto. Nunca la conoció, pero cuando él nació en Darlintong en 1964, la monarca llevaba once años en el trono. «Hemos tenido una reina elegante en pensamiento y estilo, culta, bondadosa y con una entrega al pueblo que iba en su ADN. Ha sido una fantástica representante».

La opinión que, sobre la mujer que ha sostenido la corona de Reino Unido durante 71 años, tiene este inglés que lleva casi 30 años en España, la mayor parte de ellos en Badajoz, es compartida por otros británicos residentes en Extremadura, que están viviendo el duelo en la distancia. No todos se identifican como monárquicos, pero sí reconocen el papel institucional que ha jugado su reina como representante de los valores británicos y lamentan su pérdida.

Así lo destaca Jackeline Munn, una británica que reside en España desde hace uno 40 años. «Hemos crecido con ella como la reina, era como una institución que estaba siempre ahí, como una roca imperturbable. Era muy querida por todos los estamentos de la sociedad, por gente de derechas, de izquierdas o de centro. No es una cosa política, es como alguien de la familia que representa lo británico», desarrolla la profesora de inglés que tiene una academia en Cáceres, informa Paco Díaz.

De la misma opinión es Jill Barrett, una inglesa de North Yorkshire que lleva 35 años en Extremadura, primero como profesora de inglés en Cáceres y ahora elaborando quesos artesanales en Sierra de Gata. «Ha sido una buena representante. No soy muy seguidora de la monarquía, pero ciertamente admiraba su seriedad y discreción», cuenta mientras recuerda que 1977, con motivo de sus bodas de plata en el trono, le regalaron en el colegio una taza conmemorativa que aún conserva.

Su muerte, dice, la siente «como si hubiese fallecido el cantante que te gusta, es la pérdida de una persona histórica». Así lo vive también Adan Smith, profesor de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz, que reconoce abiertamente que es republicano. «La muerte de la reina no voy a decir que ni me va ni me viene, pero no estoy más triste de lo que lo estaría si se muriese cualquier otra celebridad. Es una señora que ha hecho una labor de representación del país, a veces con sus contratiempos».

A Smith no le extraña la peregrinación de los británicos al palacio de Buckingham ni las muestras de duelo colectivo que se están viviendo desde el jueves por la tarde. «Hay un sentimiento nacionalista dentro del país, el hecho de ser inglés, ser británico, y por eso, los ciudadanos en general están muy orgullosos de sus representantes tanto políticos como de la monarquía. Es un país con mucha tradición y con mucha historia y bebemos de ello».

Russell añade además otro elemento, la popularidad de la que goza la monarquía. «Si el pueblo pensase que la familia real son unos parásitos en cuatro años seríamos republicanos. La Inglaterra moderna no aguantaría un monarca que no fuera popular».

A Barrett, sin embargo, le resulta ajena la movilización ciudadana que se está viviendo en Londres. «Me sorprende y me impacta que haya tanta emoción hacia la monarquía».

El futuro con Carlos III

Sobre su sucesor, su hijo Carlos III, la opinión mayoritaria es que estará a la altura. «Sabe lo que significa ser jefe de Estado», dice Russell. «Después de tantos años imagino que estará preparado para lo que tiene que hacer», añade Munn, quien sí cree que impregnará a la monarquía británica un estilo diferente y que tendrá que trabajar «para ganarse a la gente y ser querido como su madre».

Smith, por su parte, argumenta que si su país tiene que tener rey, quiere que sea digno, y el pasado de Carlos III –dice–, «me hace pensar que no es el más apropiado para ser rey ahora mismo. Lo ideal sería que fuera un rey de transición, porque me consta que Guillermo es bastante más popular que su padre».

