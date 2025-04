Comida, móvil y no ir solo, los básicos para una ruta en el monte

Álvaro Rubio y María Díaz Cáceres | Badajoz Viernes, 11 de abril 2025 | Actualizado 13/04/2025 14:04h. Comenta Compartir

La primavera intensifica las salidas al campo y a la montaña. Los extremeños buscan sol después de varias semanas de tanta lluvia o practicar deportes de aventura con la llegada del buen tiempo. Ante eso, las posibilidades de perderse en la sierra o tener un accidente se incrementan y el Servicio de Montaña de la Guardia Civil recuerda la importancia de tomar algunas precauciones antes de salir de ruta por el monte.

De este modo, se puede evitar que suceda lo que ha pasado esta semana en Zarza de Montánchez, donde Luis Fernández Neila, un hombre de 65 años, salió a dar un paseo con su perra Negri y acabó desorientado en la ladera de una sierra durante 48 horas sin móvil, ropa de abrigo, comida, agua y medicamentos, con temperaturas nocturnas que no superaron los ocho grados.

En este caso, el desenlace fue feliz y la Guardia Civil, tras dos días de intensa búsqueda, lo encontró en una zona denominada charca de Valcerrado, situada a apenas dos kilómetros de Zarza de Montánchez, agazapado al lado de un muro lindero, consciente y con signos de deshidratación.

Para situaciones como esa el Servicio de Montaña de la Guardia Civil cuenta con un catálogo con consejos.

1 Conoce el camino

La primera sugerencia es procurar conocer con antelación el medio en el que te vas a mover, es decir, el lugar por el que va a discurrir la ruta.

2 No vayas solo

La segunda es no ir solo a la montaña. «En casi un 23% de accidentes la víctima realizaba la actividad en solitario. Se aconseja que se vaya al menos en grupos de tres o en parejas por zonas con buena cobertura de móvil», indica el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Además, conviene dejar dicho a familiares o amigos el recorrido y el destino de la excursión.

3 Planifica la ruta

Otra medida preventiva es planificar la actividad con documentación apropiada, como mapas o libros sobre la zona.

4 Infórmate de las condiciones meteorológicas

Además, la Benemérita recomienda informarse previamente de las condiciones meteorológicas y a ser posible hacerlo mediante más de una fuente. Asimismo la Guardia Civil indica que «no se debe empezar tarde la ruta» y hay que planificar el horario con un margen de seguridad.

5 Primeros auxilios y equipación

También considera necesario contar con conocimientos de primeros auxilios, así como asegurarse de llevar el equipo adecuado para la actividad a realizar.

6 Comida y agua

Otro de los aspectos más importantes es llevar comida de sobra y agua. En caso de desorientación, puede acabar perdido en un monte y necesitar alimentos hasta que le encuentren.

7 Teléfono móvil y batería

Además, es necesario disponer de un teléfono móvil o una emisora en la red Remer (146,175 Mhzs) con la batería completa antes de la partida.

El Servicio de Montaña cree también importante no sobrestimar la condición física de cada uno. «Los excursionistas que sobreestiman sus posibilidades a la hora de afrontar una actividad de alta montaña son los más accidentados, seguidos de los que carecen de experiencia y de los que no planifican la actividad», afirma el grupo especializado de la Guardia Civil.

Otro de los consejos es que «si tu estado anímico no es el más adecuado o no estás predispuesto, lo mejor es no emprender actividades de cierta complejidad técnica». Además, puede resultar clave «mantener la preparación física adecuada, porque en caso de imprevistos se tendrá que hacer uso de toda la capacidad física». Por último, la Benemérita añade a sus recomendaciones la de «incluir siempre en el equipo una linterna, impermeable y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no se tenga previsto finalizar de noche».

Estas sugerencias son mecanismos de seguridad que reducen las posibilidades de accidente, que sobre todo se dan a partir de estas fechas. En los últimos años, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a varios senderistas en la montaña. A otros como el catalán José Antonio Martínez no han logrado encontrarlo, pese a los intentos de dar con este hombre de 45 años que desapareció el 29 de diciembre de 2022 mientras hacía una ruta senderista que partió de la localidad cacereña de Ceclavín.

Ampliar José Antonio Martínez, senderista desaparecido desde 2022. HOY

La Guardia Civil también indica que en caso de accidente se avise a los grupos de rescate informándoles de qué es lo que ha sucedido, cuándo y dónde ha ocurrido, así como el estado en el que se encuentra la víctima y la meteorología de la zona. También recomiendan facilitar los teléfonos de las personas que se encuentren con el afectado, proporcionar a la víctima los primeros auxilios y si se va a hacer uso del helicóptero limpiar la zona de objetos que puedan salir volando y engancharse al rotor.