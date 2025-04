«Celebraría los 90 años de HOY con un golpe de varita al periódico y que todas las noticias fueran positivas»

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:54 | Actualizado 08:37h. Comenta Compartir

Jorge Luengo (1984) ha estudiado tres ingenierías en la Escuela Politécnica de Cáceres y Neuropsicología. Además, ha sido profesor de Matemáticas. Sin embargo, ni ser funcionario (aprobó las oposiciones a la primera y trabajó como interino en varios institutos), con un trabajo en un instituto para toda la vida y un sueldo de 2.000 euros al mes asegurado, no fue suficiente para olvidarse de su pasión, la magia, o lo que es lo mismo, conectar a través de las emociones y sus trucos con la gente. Eso es precisamente lo que mejor sabe hacer este cacereño que en 2006 empezó a despuntar en este ámbito a nivel internacional. Fue reconocido en el Campeonato Nacional Francés de Magia, en 2009 se hizo con el Primer Premio Nacional Español de Magia y obtuvo el Primer Premio Mundial de Magia en la categoría de Invención que se celebró en Beijing. Desde entonces, este ilusionista, que siempre ha tenido muy presente la tierra de la que viene, ha actuado para personalidades como la Familia Real española, Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal y ha ofrecido espectáculos y dado conferencias por medio mundo.

–¿Cómo empezó en la magia?

–Siempre me gustó. Una amiga me recordó hace un tiempo que ya en la guardería hacía magia. Me recordaba que hacía un truco. Había dos cubos: uno con arena seca y otro con arena mojada. Cogía un puñado de arena seca y lo echaba en el que estaba mojada y desaparecía (risas). Estamos hablando de niños, pero es un ejemplo de cómo ya apuntaba maneras. Además, a mi padre le encantaba la magia y a un primo mayor que vive en Suiza también. Él iba a la Universidad en Sevilla y un amigo suyo iba a una escuela de magia. Me llegaban cosas relacionadas con ese mundo y me apasionaba. Por los Reyes Magos, el ratoncito Pérez o por los cumpleaños siempre pedía que me regalaran un libro de magia y así era. Hoy, gracias a esas pequeñas cosas quizás me puedo dedicar a este arte precioso que obligaba a una disciplina, constancia, practica diaria, esfuerzo y superación.

–Esas son característica que también se pueden atribuir a un profesor. ¿Qué es más difícil enseñar o hacer magia?

–Educar tiene una gran responsabilidad y por eso me parece una tarea muy importante. Hablamos de las mentes del mañana, del futuro de mucha gente. Educar merece un respeto social que se ha perdido y deberíamos recuperarlo. Lo más difícil es aquello que no te apasiona. En mi caso ha sido sencillo porque la magia ha sido mi pasión desde niño y enseñar siempre me ha gustado, así que me cuesta elegir.

–¿Ha pensado en unir esas dos pasiones, por ejemplo, creando una escuela de magos?

–Me dedico a formar a directivos de medio mundo. Tengo la suerte de que hay empresas y entidades que necesitan que sus directivos conecten con sus equipos o sepan hablar delante de un escenario o sepan conectar con la parte emocional de lo que tenemos delante. Y ahí la magia me permite enganchar y la educación me permite ayudarles. Osea que ya uno esas dos pasiones. Y no descarto el día de mañana formar una escuela de magia, pero sé que todavía no es el momento.

–¿Y estaría en Extremadura?

–Obviamente. Extremadura es una tierra maravillosa. Es una región en la que tenemos mucho que decir y en la que por el motivo que sea no hemos tenido la oportunidad, pero creo que es un buen momento para que Extremadura demuestre que hay gente con sueños, pasiones y muchísimo talento.

–Pero también hay mucho talento que se va. ¿Qué le falta a Extremadura para que los jóvenes que se han ido regresen y para que no se marchen más?

–Desgraciadamente hay demasiada gente con talento que se ha ido. A día de hoy nuestros jóvenes quieren ser 'influencers' y 'youtubers'. No digo que sea malo, pero sí que hay uno entre un millón y es una meta bastante improbable. Lo que hay que hacer como sociedad es apoyar las ideas de la gente trabajadora y que se esfuerza. Eso significa que si tienes un amigo que va a montar una fábrica de camisetas, cómpraselas a él porque les estarás ayudando a que se quede. Desde Extremadura hay que apoyar a los jóvenes que tienen ideas. Solo apoyándoles querrán volver y montar su sueños aquí.

–Precisamente, hablando de esta tierra, es Extremeño de HOY, el galardón que anualmente entrega este diario a personalidades de la región.

–Sí, lo fui en 2022. Considero que es uno de los mayores galardones que existe a nivel extremeño, pero también nacional por parte de la prensa. Tengo en mi casa ese reconocimiento al lado del que me dieron por el mundial de magia.

–El Diario HOY cumple 90 años. ¿Si tuviera que hacer un truco de magia para celebrarlo, cuál sería?

–Hay muchas posibilidades. Podemos hacer que las oficinas cambien de lugar o que parte de los redactores aparezcan en sitios diferentes. Pero yo me quedaría con este: dar un golpe de varita a un periódico y que todas las noticias que hubiera fueran positivas. Lo que pasa que ahí necesitaría ayuda por parte del resto del mundo para hacerlo realidad.

–En una década HOY cumplirá un siglo. ¿Cómo se imagina el mundo de la información dentro de diez años?

–Las redes sociales se basan en gestionar nuestra atención para mirarlas el mayor tiempo posible y nos puedan vender publicidad. Y los 'influencers' se dedican a dar de comer a esas redes sociales. Ante esa situación, con un avance cada vez mayor de las redes, la pregunta es dónde quedan los medios. Yo lo tengo claro. Los medios de comunicación dan la formalidad, la seriedad, el rigor y la información veraz. Y al final, igual que pagamos por plataformas audiovisuales, pagaremos por medios de comunicación fiables para estar informados de verdad y pasar de las 'fake news' que desgraciadamente están en nuestras vidas.

–¿También escribe, no?

–Sí. Me gusta escribir y compartir las locuras de mi cabeza. El primer libro que publiqué se llama 'Súper trucos mentales para la vida diaria'. Hemos vendido más de 30.000 ejemplares de este libro y solo puedo dar las gracias porque esté gustando tanto. El segundo libro es una lectura para niños y se llama 'Aprendiz de mago. El misterio del astrolabio'. Es un libro de aventuras y familiar en el que la magia está presente en todo momento. Transmite valores de compañerismo y del valor de la familia, que ahora se está perdiendo un poco.

–¿En qué otros proyectos está trabajando actualmente?

–Acabo de sacar 'Hallowen', mi segundo juego de mesa. Es familiar para que todo el mundo disfrute. Y también estamos preparando la gira de invierno. Estaré el Gran Teatro de Cáceres, el López de Ayala de Badajoz y el Alkázar de Plasencia e iremos a ciudades como Valladolid, Bilbao, Pamplona, entre otros lugares. Acabaré en Madrid en los Teatros del Canal.

–Mucho ajetreo, pero entiendo que la vida de mago y artista que se sube a los escenarios también tiene ese sabor amargo cuando no suena el teléfono. ¿Tiene miedo a que eso le pase?

–En mi caso, privilegiadamente, eso no ha llegado a ocurrir. Incluso en la pandemia seguía trabajando una barbaridad. Trabajaba en mi casa para el mundo empresarial, con muchísimos eventos. Vi que el teléfono seguía sonando. El miedo a que no suene, si no eres un ignorante, lo tienes que tener. Y eso te ayuda a seguir creciendo, continuar dándole una vuelta de tuerca a todo, porque sabes que si paras vendrá otro más guapo, más alto y más fuerte, más rápido y más joven que te adelantara. La única manera de seguir estando es continuar soñando, creyendo en lo imposible y seguir esforzándose.

