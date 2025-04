Cartas a la directora de HOY que hasta se convierten en libros

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:50 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Una experiencia personal, una sugerencia, una queja, un agradecimiento… Todo cabe aunque sea en pocas palabras en las cartas a la directora, un espacio reservado para que los lectores se expresen, comenten y, en definitiva, formen parte de lo que significa un periódico. A lo largo de estos 90 años de vida de HOY, este diario guarda escritos de lectores publicados en esta sección que hacen estar vivo a estos ejemplares de tinta negra.

Ellos se sinceran en una sección que es parte fundamental de cada periódico. Todos los días llegan numerosas cartas al correo de la directora y así lleva siendo durante décadas. Lo hacen con el deseo de que lo que han escrito se publique para que lo lean el resto de extremeños. De Badajoz, Cáceres, Azuaga, Zafra, Trujillo… Llegan desde todos los rincones de la región extremeña y hay autores que han escrito en más de una ocasión.

José Luis Arellano enseña el libro con las cartas a la directora publicadas en HOY. J. M. Romero

Una prueba de ello es lo que guarda Pilar García de Pruneda en un álbum. Cuando a esta lectora de Badajoz se le pregunta desde cuando escribe cartas en HOY, responde rápido: «abril de 1989». En total, más de tres décadas que se traducen en unas 400 cartas.

«Escribo sobre todo de política y sociedad. Además, soy antitaurina y antes mandaba muchas cartas sobre este asunto. Ahora lo hago una vez al año», comenta Pilar, que no hay día que no lea este periódico. «Es mi diario desde que nací», dice esta licenciada en Filología Hispánica. Cuando echa la vista atrás, reconoce que quizás se equivocó de profesión. «Debía haber estudiado Periodismo, me gusta escribir».

En su caso tiene guardados algunos recortes en álbumes. Ella aún no ha escrito un libro con esas cartas, algo que sí han hecho otros lectores. Es el caso de José Juan del Solar, un cacereño que ahora vive en Madrid y ha sido técnico superior de la Administración en los ministerios de Agricultura, Defensa y la Dirección de la Guardia Civil.

Pasión por escribir

«Mi afición siempre ha sido escribir», asegura mientras muestra el libro que ha publicado y que recoge las cartas a la directora escritas por él durante el año 2021 y parte de 2022 sobre asuntos tan dispares como el tren extremeño, la Cruz de los Caídos de Cáceres, el aborto, la eutanasia, la subida del recibo de la luz, los antivacunas, el Rey, las personas mayores o la gestión del Gobierno de España.

También han escrito libros con las cartas a la directora de HOY en la provincia de Badajoz, como el publicado por Ildefonso Matamoros, de Oliva de la Frontera. Recogió 194 relatos de esa sección, publicados con un lenguaje sencillo en el que no faltaban las expresiones castizas.

Ampliar Pilar García de Pruneda justo antes de ponerse a escribir una carta a la directora de HOY. C. M.

En la capital autonómica también hay lectores fieles a este diario que interactúan con él siempre que pueden. José Luis Arellano, a sus 83 años, sigue escribiendo una carta a la directora todas las semanas. «Suelo sacar a la luz cosas que no funcionan bien, hablo de la ciudad de Mérida. En una semana puedo hablar de la subida de la luz y a la siguiente sobre los ataques al gobierno», detalla este hombre que lleva más de dos décadas con esta costumbre.

«He sido comercial y siempre he estado en contacto con la gente en la calle. Siempre he tenido la habilidad o el capricho de escribir para mostrar mis ideas», dice Arellano, que también tiene un libro con las cartas de los primeros diez años que estuvo escribiendo. Él lee todos los días HOY a través de Internet gracias a la suscricpición digital que se hizo nada más ponerse en marcha la plataforma on+.

También lee este periódico Juan Pérez, un pacense que, como José Luis, es otro habitual de la sección de cartas a la directora. Ha sido profesor de instituto y suele escribir sobre política y educación. «Llevo ocho años mandando cartas a la directora y mientras pueda seguiré haciéndolo».

