«Se canta poco el himno de Extremadura. Creo que es por vergüenza»

José Rodríguez Pinilla, es el autor del himno de Extremadura. Nacido en Jerez de los Caballeros (28-10-1954), su padre era del pueblo onubense de Paymogo, y su madre de la extremeña localidad de Oliva de la Frontera. Maestro de matemáticas con plaza en Fuente de Cantos, donde ha residido la mayor parte de su vida, se presentó en 1984 al concurso de la Asamblea para elegir la letra del himno.

–En la Extremadura de la autonomía (1983) estaba todo por hacer. No había ni símbolos. La comisión de la Asamblea para el escudo, el himno y la bandera sacó un concurso para la letra ¿Cómo se enteró?

–Me encontré un día de 1984 un anuncio en un barril cuando estaba en una taberna de Fuente de Cantos. Un anuncio en blanco y negro, un folio pegado sobre ese barril. Decía que se buscaba letra para el himno y que los interesados mandaran sus escritos a una dirección de la comisión, en la calle Santa Julia, 1, de Mérida. Y lo mandé.

–Y ganó el concurso. Pero por poco no tenemos hoy la letra del himno ganadora. Explíquenos.

–De un lado mandé en un sobre la letra, que lleva el nombre genérico de 'Extremadura de vida llena' por cuestión de anonimato. En otro, en plica aparte, iba mi nombre y apellidos y mi dirección. Pero esta plica se perdió en la Asamblea. Cuando la comisión eligió la letra y fue a buscar el autor no lo encontraron. Y pusieron un anuncio en los periódicos para encontrar el autor (una noticia en el HOY del 21 de noviembre de 1984 así lo atestigua). Llamé a la Asamblea y presenté el original, y la copia del correo certificado que yo había enviado.

–¿Qué pretendía con su letra?

–Había que decir muchas cosas en poco espacio. Hacer un compendio de lo que sentía por Extremadura. Había distintas Extremaduras. La del norte y la del sur. La Extremadura protagonista en América. La Extremadura que añoran los emigrantes. La del verdor, la de una naturaleza increíble. Había que decir cosas sobre lo que hemos sido, de lo que éramos y la del futuro. Eso fue realmente el trabajo. Para que lo cantáramos todos. La bandera, el himno y el Día de Extremadura nos ha ido haciendo que nos sintamos más extremeños.

–¿Entre la versión inicial y la letra que salió hay retoques o prácticamente es la misma?

–Hubo cambios porque lógicamente hubo que adaptar esa letra a la música de Miguel del Barco. Cuando Miguel la compuso presentó algún cambio en la letra. Me preguntaron si lo aceptaba. Les dije que sin problema. Por ejemplo, en el original, en el comienzo estaba 'nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan, de banderas, verde, blanca y negra'. En la letra final se repite 'de banderas' porque quedaba mejor para la música.

–Se hablaba ya de la bandera verde, blanca y negra cuando no estaba aprobada oficialmente pero era la que estaba admitida.

–Sí. Oficialmente se aprobó cuando se aprobaron el himno y el escudo. La bandera verde, blanca y negra se utilizó por una institución, por primera vez en Oliva de la Frontera. Se puso en la puerta del Ayuntamiento. Fue el 14 de noviembre de 1976. Un olivero, Martín Rodríguez Contreras, abogado, escritor y político del Partido Socialista Popular, fue el creador de la bandera. Cada uno le dio la interpretación a cada color pero lo importante es que hubo acuerdo mayoritario en empezar a usarla como bandera de Extremadura muchos años antes de que fuera oficial.

–El 21 de mayo de 1985 se estrena en el Teatro Romano de Mérida el himno. Estuvo allí. ¿Qué sentimientos tuvo?

–Imagínate un Teatro Romano como el de Mérida. Maravilloso. Imagínatelo con más de 700 voces de los diez coros cantando el himno por primera vez. La primera vez que se oía y se cantaba. No solo por esas voces sino por el público que estaba allí. Con esa sonoridad del Teatro. Fueron unas sensaciones...solo de pensarlo todavía se me eriza la piel. Entonces pensé que ya no era solo mi letra sino la letra de todos los extremeños. Fue inolvidable.

–Es una evidencia que el himno de Extremadura apenas es cantado en los actos oficiales cuando suena. ¿Le da mucha rabia?

–Mucha. Entiendo que en los primeros momentos no se cantara. Todavía no era conocido pero ahora no lo entiendo. La gente mueve un poco los labios, algunos más que otros, y poco más. Incluso en algunos actos se sustituye por versiones, algunas buenas, otras bastante peores. No hay nada más bonito que cantar el himno pero no sé por qué no se hace. Yo creo que nos da vergüenza.

–¿Vergüenza?

–Nos avergonzamos nosotros mismos, no sé. Es mi sensación. No se canta porque mejor no cantarlo. Estoy hablando de actos oficiales porque fuera de ese ámbito no veo problemas. Y esto es algo, cantar el himno, que pido a los políticos, que son los que siempre van a los actos oficiales. Recuerdo un partido entre España y Brasil no sé cuándo. Cuando sonó el himno brasileño, que tiene letra, allí solo había una voz en el estadio. Era impresionante. Cantando mejor o peor, el caso es que ya nos empezaron a ganar antes de tiempo solo cantando todos su himno, dijo alguien. A mí me gustaría que los políticos tiren para adelante, que canten el himno. Se lo saben, seguro. Es muy cantable, además.

–¿Se siente como creador en parte de la autonomía extremeña?

–Fui digamos un granito de arena. Y estoy muy orgulloso de ello. Porque la autonomía necesitaba símbolos. En aquella época había mucho desconocimiento de todo para una comunidad autónoma que acababa de crearse. Recuerdo que me comentaron Antonio Vélez, alcalde de Mérida y presidente de esa comisión, y el presidente de la Asamblea, Antonio Vázquez, que la gente preguntaba por ejemplo que qué era eso de la Asamblea, Qué donde estaba. Algunos decían que si no era eso donde se juntaban cuatro chalados...(risas). Además, había una separación muy clara. Los de Cáceres eran de Cáceres, lo de Badajoz de Badajoz. Se hablaba incluso de que Badajoz y Huelva se unieran y Cáceres lo hiciera con Castilla y León.

Letra del himno

Nuestras voces se alzan,

nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas

verde,

blanca

y negra.

Extremadura, patria de glorias.

Extremadura, suelo de historias.

Extremadura, tierra de encinas.

Extremadura, libre camina.

Nuestras voces se alzan,

nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas

verde,

blanca

y negra.

El aire limpio,

las aguas puras,

cantemos todos:

¡Extremadura!

Gritemos todos en libertad:

¡Extremadura tierra de paz!

Nuestras voces se alzan,

nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas

verde,

blanca

y negra.

Extremadura, alma.

Extremadura, tierra.

Extremadura de vida llena.

Nuestras voces se alzan,

nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas

verde,

blanca

y negra.

