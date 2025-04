«He cambiado el coche por el tren para ahorrarme 300 euros»

Con puntualidad británica entró este jueves en la estación de Badajoz el tren proveniente de Mérida. Eran las 16.11 minutos. A ese tren le llaman el de los funcionarios porque es el que cogen para regresar después de su jornada laboral quienes trabajan en la Junta de Extremadura. Sin embargo, dos circunstancias cambiaron el perfil de los viajeros: la primera que Mérida está de feria y los funcionarios tienen horario reducido, por lo que muchos no esperaron al tren para regresar a Badajoz; la segunda, es que este jueves fue el primer día de uso del abono gratuito para los viajes de media distancia, que animó a muchos a cambiar de medio de transporte.

Así lo hizo Iván Rodríguez que fue uno de los pasajeros que hizo el trayecto Badajoz-Mérida-Badajoz para ir y volver del trabajo. Estrenaba el abono puesto en marcha por el Gobierno de España, con el que podrá viajar hasta el 31 de diciembre gratis. «Voy todos los días a Mérida a trabajar. Hasta ahora en coche pero lo he cambiando para probar el tren. Hoy ha ido muy bien, esta mañana ha llegado cinco minutos tarde, lo que no tiene importancia, y a la vuelta ha entrado puntual en el andén», cuenta.

Este pacense no tiene el mismo horario todo los días, pero tiene claro que cuando le cuadre su jornada con las horas del tren, dejará el coche aparcado en casa. «He calculado que en gasolina puedo ahorrarme 300 euros al mes, a eso súmale el desgaste del coche. De momento, la idea que tengo es intentar ir en tren todo lo que pueda hasta diciembre».

«Me muevo con la bicicleta y el tren. Tardo lo mismo que con el coche, no me cuesta gasolina y además hago ejercicio» Alfonso Gómez Goñi

«En el tren no tengo que jugarme la vida en la carretera, sobre todo cuando llegue la niebla o la lluvia, y es cómodo» José Luis Estévez

José Luis Estévez es otro de los extremeños que ha cambiado el coche por el tren animado por la gratuidad de los viajes. Este jueves estrenó su abono en el trayecto diario que hace para ir a trabajar a Mérida desde Cáceres. Era el primer día de vuelta a su trabajo después de sus vacaciones y también el primero que usaba el tren para acudir a su puesto, ya que anteriormente solía ir en coche.

Sin embargo, no dudó en tener preparado su bono gratuito de tren para este día después de valorarlo. «Así tengo un ahorro económico bastante importante. Merece la pena y yo lo agradezco. En el tren no tengo que jugarme la vida en la carretera, sobre todo cuando llegue la niebla o la lluvia, y voy cómodo. Los únicos inconvenientes es que cada día tienes que sacar el ticket y que dependes de una hora para ir y venir», explica.

Como Iván Rodríguez y José Luis Estévez ya son 2.239 extremeños los que han solicitado el abono gratuito de transporte por ferrocarril para los trayectos de media distancia, que tendrá validez durante los próximos tres meses. De ellos, 1.048 son pacenses y el resto, 1.191 son viajeros de Cáceres.

Para que los viajes salgan gratis, es necesario que en este periodo se hagan al menos 16 trayectos en tren. Si no se llega a esa cifra, el viajero pierde la fianza de 20 euros que tiene que pagar para sacarse el nuevo abono. Pero incluso si no se cubre el número mínimo de trayectos, sale a cuentas sacarse el abono, teniendo en cuenta que un ida y vuelta de Mérida a Badajoz cuesta algo más de 10 euros.

Eso es lo que ya ha empezado a ahorrarse Sara Mendo, que dos veces en semana viaja de Mérida a Badajoz por estudios. «Me venía gastando unos 80 euros al mes, con el abono voy a tener un ahorro importante hasta diciembre», contaba. Lo mismo le ocurre a de Francisco José Sánchez, que hace el mismo trayecto cada lunes porque está haciendo un curso en Badajoz y el abono le va a reportar un ahorro de 60 euros mensuales.

También hay pasajeros que, como Alfonso Gómez Goñi, director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Junta de Extremadura, adelantaron su decisión de dejar el volante y subirse al tren antes incluso de la entrada en vigor de la media de ahorro para el transporte público.

Desde agosto usa el tren para llegar a su trabajo desde Cáceres. «Yo iba en coche. Mi idea fue comprar una bicicleta para ir desde mi casa a la estación y desde la parada en Mérida hasta la oficina. Ya empecé en agosto a moverme con la bicicleta y el tren, con los bonos de 10 viajes por 40 euros. La experiencia –continúa– está siendo positiva y ahora me he sacado el bono gratuito. Los horarios me vienen muy bien, es muy cómodo, tardo lo mismo que con el coche, no me cuesta gasolina y además hago ejercicio», detalla el arquitecto.

Más frecuencias

También se subieron este jueves al tren los que hasta ahora viajaban en coche compartido para ir a trabajar. Como informa Miriam Sierra desde Mérida, Francisco Méndez es funcionario y antes de que entrara en vigor el abono gratuito, compartía su coche con otros compañeros del trabajo. «Me estoy ahorrando más de 300 euros al mes para ir y venir de Cáceres a Mérida», ya ha calculado. Aunque eso sí, ve en el tren un inconveniente, la frecuencia. «Se necesita que pasen más trenes, que haya más frecuencias en los trayectos y mejores horarios porque muchas veces me hace depender del coche para moverme», lamenta.

De la misma opinión es Juan Luis Román, delegado en una empresa en Cáceres, que viaja a menudo a Mérida. Antes de que saliese esta medida, él viajaba siempre en tren e incluso compraba el abono de diez viajes que cuesta 40 euros, por lo que aproximadamente al mes le supone un ahorro de cien euros. «Creo que con esta medida se va a incentivar que más personas cojan el tren, pero deberían poner más trayectos para que vean que es rentable», explica este viajero.

Temas

Badajoz

Mérida

Cáceres

Renfe

Comenta Reporta un error