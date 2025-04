Una cabecera que llegó en el momento oportuno con Extremadura por bandera

J. López-Lago Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:50 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Recibió el encargo de escribir la historia de la Asociación de la Prensa de Badajoz y se encontró con dos sorpresas. La primera, que era más antigua de lo que creía pues se trataba de conmemorar el 75 aniversario en 2022 y resultó que la asociación data de 1916 y el año pasado cumplió por tanto 106 años. La segunda es que la historia de esta asociación está ligada inevitablemente al HOY, como ha ido confirmando en sus indagaciones, por lo que el libro resultante, editado por Tirant Humanidades, está trufado de personajes, episodios y anécdotas que tienen que ver con este diario que cumple 90 años.

Clara Sanz-Hernando es profesora de Periodismo en la Universidad de Extremadura (UEx), donde imparte 'Redacción Periodística' y 'Periodismo en Radio', pero bucear en archivos, recabar testimonios, ordenar la información y reconstruir cómo era la profesión en épocas pasadas se le da muy bien.

Para empezar, hay que tener en cuenta que de los once presidentes y una presidenta (la actual, María Jesús Almeida) que ha tenido la Asociación de la Prensa, la mayoría han sido redactores del HOY.

La asociación nació en 1916, pero su primera actividad decayó pronto y hasta 1922 no retomó su actividad con cierto brío. «Entonces se recupera la presencia social con actos, conferencias, exposiciones, una cabalgata de reyes para los niños más pobres de Badajoz y hasta se promueve una sede social. Hablamos de la época entre 1922 con Federico Abarrátegui al frente hasta más o menos 1929, con Manuel Vázquez, cuando estaban en la asociación quienes escribían en los medios, pero también los mecenas y los personajes más importantes de la cultura de Badajoz».

Sin embargo, en 1933 la asociación, que había alcanzado un gran prestigio social, calcula mal en sus planes. «Tiene que disolverse por problemas económicos, causados en parte porque se realizan obras de una sede impresionante con salones de varios tamaños y restaurante y esta inversión, unida a una corrida de la prensa que fue un fiasco, derivó en una situación que no pudo afrontar», relata Sanz-Hernando. Precisamente ese año desembarcó Editorial Católica (Edica) en Badajoz fundando el HOY, periódico cuyo primer número se público el 1 de enero de 1933.

Editorial Católica (Edica), presidida por Ángel Herrera Oria, era el grupo de comunicación más importante de España y quería tener un altavoz en Extremadura para propagar su ideal cristiano. Tenía otros diarios en el país y la agencia Logos desde la que defendía su ideal de patria.

«Edica acata la República y aunque la legitima es muy reivindicativa y combate la política religiosa que se pone en marcha en las escuelas, mucho más laica. Termina siendo un grupo parapolítico en la defensa una España de orden, así que cuando unos accionista de derechas recaban apoyos económicos para montar un periódico en Badajoz surge el HOY, que ocupó el espacio que había dejado otro diario, Correo Extremeño, que había desaparecido con la llegada de la II República. Recaudaron 800.000 pesetas y Editorial Católica puso el resto hasta el millón».

Nada más ubicarse la cabecera en la Plaza de Portugal, junto al parque de Castelar en Badajoz, el periódico es un éxito. Fue una novedad porque el diseño era ya muy moderno y tenía huecograbado que permitía meter fotos. «El primer director, Santiago Lozano, era un hombre de Edica que se había formado en la escuela de periodismo de El Debate, la primera de España, que surgió en 1923. Era por tanto un hombre con bagage que conocía la profesión y sabía cómo tratar las noticias, igual que el resto de la redacción, pero es que además el diseño del HOY era muy bueno y por eso su formato de ocho páginas tamaño sábana fue muy vendido desde el principio», relata Clara Sanz-Hernando.

Ambiente de crispación

El nuevo periódico era conservador y por tanto en las primeras elecciones que cubre en noviembre de 1933 se vuelca con el seguimiento a los candidatos de la derecha. «Según contaba Antonio Pesini, uno de los primeros fotógrafos de la nueva cabecera, al ver que el periódico estaba claramente escorado hacia una ideología, algunos redactores eran recibidos con piedras en los mítines por la gente de izquierda y tenían que salir corriendo. Hay que tener en cuenta que aquellas elecciones eran muy agitadas, agitación que no desapareció hasta la Guerra Civil prácticamente».

Ampliar Clara Sanz-Hernando en su despacho de la Facultad de Periodismo, en Badajoz. PAKOPÍ

Esta profesora titular de la UEx, que estudió en la Complutense de Madrid y es doctora por la Universidad de Burgos tiene anotados multitud y variados episodios con el HOY de fondo.

El 4 de julio de 1936 hubo un atentado contra el gobernador civil de Badajoz cuando venía de Almendralejo. «No le pasó nada, pero según el periódico ya le habían disparado más de diez veces, fruto de la agitación que se vivía entonces con posturas totalmente encontradas, había una gran polarización».

José Antonio Primo de Rivera vino de abogado a Badajoz para defender a quienes dispararon al gobernador. «No había pruebas y los absuelven y cuando salen del juzgado Primo de Rivera salió vitoreado por cien falangistas que le dan una vuelta por la ciudad, según me contó Santos, secretario del gobernador civil. El HOY condenó el atentado, pero el ambiente estaba ya muy crispado. De hecho –prosigue la investigadora Sanz-Hernando– se había producido un incendio en el Ideal de Granada (también de Edica), motivo por el que el gerente del HOY les dio a los redactores unas pistolas Stan días antes del levantamiento. En cuanto el gobierno Civil se enteró de esto se las quitaron».

Luego llegó el golpe de Estado el 18 de julio de 1936 y el periódico cerró el día 19. En este punto de la historia del HOY dice la profesora e investigadora que hay dos versiones.

«La que da la redacción a través de Teresiano Rodríguez Núñez, exdirector del HOY, que escribió sobre esto para el especial del 75 aniversario, es que llegaron del Gobierno Civil y se incautaron del edificio, de las máquinas y de todo. Afortunadamente alguien se llevó una pieza de la rotativa y el periódico no pudo volver a salir hasta que las tropas nacionales toman Badajoz, y con el permiso de Yagüe, máxima autoridad en Badajoz, el periódico se pone en marcha el 16 de agosto de 1936. Ante esta versión de que el periódico fue incautado hay otra del secretario del gobernador civil, llamado Santos Herrera. Él dice que un periódico de Portugal había publicado una foto en la que salía la catedral ardiendo y se achacaba el incendio a las milicias. Se intentó por parte del Gobierno civil que el HOY desmintiera aquella información del periódico portugués que estaba creciendo más de la cuenta y era un bulo. El HOY no quiso sacar esa rectificación y cerraron el periódico. El caso es que no pudo ser una incautación porque los republicanos no pusieron el periódico en marcha. Precisamente se dice que se llevaron esa pieza de la rotativa para que los republicanos no la pusieran en marcha, pero no se sabe si ese dato es cierto».

Un episodio inquietante que recoge el libro de Sanz-Hernando en su página 97 es el de 'El primer mártir del HOY', Antonio Béjar Martínez. «Es uno de los redactores que viene a trabajar tras su fundación. Era de Medina de las Torres y muere poco después del golpe del 18 de julio. Entonces la mayoría de periodistas del HOY, según he leído y sobre lo que publicaré un artículo, estaba con Herminio Pinilla Yubero, que era redactor jefe del HOY y cuando estaba la guerra el director estaba de vacaciones en Navarra y Yubero está de director en funciones. Como el Gobierno Civil cierra el periódico la mayoría de redactores se escondieron y Pinilla Yubero estaba escondido con Antonio Béjar en una pensión. Y dicen que una mañana llegaron las milicias y cogieron a Béjar y porque tenía un bigote tipo fascista le pusieron contra una pared y lo fusilaron, pero a Yubero no le hicieron nada porque en su habitación había periódicos de izquierdas que se había traído de la redacción cuando la cerraron. Estando los dos en la misma pensión a uno lo fusilaron y a otro no le hicieron nada, pero hay lagunas en la historia».

El 16 de agosto el HOY volvió a tirar sus ejemplares. Ejercer el periodismo a partir de entonces no era sencillo. «Durante la guerra el poder de la información va estar en los militares, que controlan con sus partes de guerra lo que quieren que se sepa. Pero en las ciudades de retaguardia empieza a cobrar la ideología falangista, de forma que la Falange acaba controlando la información y cuando se cera el primer gobierno de Franco de 1938 ese control lo asume ya el propio Gobierno, a través del ministro Serrano Súñer y se crea una ley de prensa muy restrictiva. Esto implica introducir consignas y censuras, el control de fuentes informativas, de las empresas periodísticas y un registro de periodistas. Con todos estos controles del canal y del emisor, ¿qué tipo de periodismo va a ser posible? Pues uno dócil, dogmático y a gusto del régimen.

Ampliar Promera eede del diario HOY en la Plaza de Portugal de Badajoz. HOY

Valga la leyenda que incluía el carné de prensa de al época: «Juro ante Dios, por España y su Caudillo, servir a la Unidad, a la Grandeza y a la Libertad de la Patria, con fidelidad íntegra y total a los principios del Estado Nacionalsindicalista, sin permitir jamás que la falsedad, la insidia o la ambición tuerzan mi pluma en la labor diaria».

Modernización en los setenta

La Ley de Prensa del 38 unificó toda la prensa y todos contaban lo mismo, pero esto va desapareciendo a partir de 1966 con una nueva ley, aunque siguiera imponiendo limitaciones pues el control sobre la empresa permanecía en manos del Gobierno y podía cesar a los profesionales.

Precisamente en 1966 aterriza en Badajoz Luis Ángel Ruiz de Gopegui, redactor jefe de HOY cuando se jubiló. «Al periódico le fue muy bien porque estaba solo en el mercado y era muy rentable, así que en los años setenta el HOY cambia de sede y empieza a modernizarse. Llega gente de la Escuela Oficial de Periodismo ya formada, personas que tienen otra forma de ver las cosas, que proceden de Madrid, donde ya hay movilizaciones estudiantiles y soplan aires de cambio. Y entonces se da la curiosidad de que la Hoja del Lunes, mucho más abierta y que hacían periodistas del HOY, permitía a las mismas personas contar las cosas de dos maneras distintas. El HOY estaba controlado por el director y por el Régimen, pero la Hoja del Lunes la hacía la Asociación de la Prensa que empiezan a forzar la libertad de expresión que reconocía la Ley de Prensa de 1966.

En su libro, Clara Sanz-Hernando se acuerda de que el día que murió Francio el 20 de noviembre de 1975 había mucha gente en la redacción del HOY que lo festejo con champán. La vieja guardia montó en cólera y la Editorial Católica los expedientó. Esa hostilidad hacia esa nueva generación de periodistas causó por ejemplo que Gopegui abandonara la presidencia de la Asociación de la Prensa, «cansado de la presión que sufría en HOY a cuenta de la línea editorial que mantenía en la Hoja del Lunes (...) empezaban los telefonazos desde Madrid y lunes tras lunes, bronca tras bronca».

El primer mártir del HOY fue Antonio Béjar, fusilado por su bigote

La democracia se impuso y el HOY siguió llegando a los quioscos. La profesora de la UEx considera que los medios de comunicación deben liderar determinadas causas y fue notorio cómo insistió el HOY, sobre todo a través de Antonio Santander de la Cruz, hasta conseguir que Extremadura tuviera una universidad.

En 1977 José María Pagador, que ya llevaba cinco años en el HOY, se puso al frente de la Asociación de la Prensa y desde el HOY abanderó, por ejemplo, la conservación del Edificio Metálico que estuvo en la Plaza Alta y hoy luce en el campus universitario en vez de haber sido achatarrado.

Desde entonces otras generaciones han ido ocupando la redacción de HOY. En la actualidad, la docente forma a decenas de futuros periodistas que manejan Internet y teléfonos móviles para informarse. Admite que andan «un poco desorientados» sobre la misión del periodismo, leen poco y algunos incluso sostienen que la información debe ser gratuita. Entre otras ideas que ella defiende ante sus alumnos está la de pagar por la información para que esta sea de calidad y no subvencionada por el poder político o económico

Con todo, su pronóstico sobre la profesión es optimista. «Creo que el periodismo tiene futuro, hoy más que nunca se necesita a personas especialistas que nos expliquen lo que está pasando y el periodismo tiene que adaptarse a las nuevas tecnología porque hay mucha información circulando y no se distingue cuál es cierta o no o cuál es más o menos relevante, por eso es necesario el periodista».

