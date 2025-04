Blanca lee HOY en papel desde hace 80 años, Carlos prefiere el móvil

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:50 | Actualizado 08:43h. Comenta Compartir

El 1 de enero de 1933, cuando se imprimió el primer ejemplar de HOY, nadie sabía que este periódico cumpliría 90 años. Tampoco concebían que en 1998 el papel comenzaría a convivir con el formato digital. En la actualidad esta cabecera presume de suscriptores de papel y suscriptores on line. Extremeños que apuestan por el periodismo y por estar informados.

En 1934 nació una de las suscriptoras de papel más antiguas de esta cabecera, Blanca Durán que, a sus 89 años, desayuna todos los días acompañada de un ejemplar de papel que se lee entero.

Durán estudió Bellas Artes, y además de su carrera como pintora, ha sido profesora. Fue una de las primeras docentes de la Universidad de Extremadura. Cuando estaba terminando su carrera en la UEx, llegaron los ordenadores a esta institución, pero esta profesora de arte, muy querida por sus alumnos porque no solo enseñaba a dibujar, también a mirar los cuadros de otros artistas, decidió no acogerse a esta novedad. «Siempre he defendido los libros». A sus 89 años sabe muy bien lo que es Internet y las redes sociales, pero no le interesan y se informa principalmente con los dos periódicos a los que está suscrita, el HOY y ABC.

Por su parte Carlos Javier Delgado, de 65 años, no es un nativo digital, pero ha pasado del papel a leer HOY en el móvil, el ordenador y la tablet y está encantado. Este jubilado de banca no echa de menos las páginas. «A mi la tecnología me encanta. Los libros también los leo en formato digital y me resulta mucho más cómodo. Tengo una tablet, que es donde suelo leer el periódico o los libros porque es una pantalla más grande. Pero, cuando no la tengo a mano, utilizo el móvil sin problema».

Blanca Durán Suscriptora de papel de 89 años «Recuerdo el HOY en casa desde siempre»

Blanca Durán, de 89 años, se levanta todos los días en su piso de Badajoz, se prepara un café, abre la puerta y recoge el ejemplar de HOY que han dejado en su entrada. Luego se sienta en su sillón, despliega el periódico en su mesa camilla y disfruta del desayuno mientras lee las noticias. Le aburren las de política, aunque lo lee todo y se informa «de todo porque HOY te lo cuenta todo». Sigue este mismo ritual desde que se jubiló de profesora de arte en la Universidad de Extremadura. Antes lo leía por las tardes al volver de trabajar, pero este periódico la ha acompañado «desde siempre, toda la vida lo recuerdo en casa. Primero era suscriptor mi padre y luego yo».

Blanca nació en Garrovillas de Alconetar, pero se mudó de pequeña a Badajoz donde su padre ejerció como inspector jefe de policía. Le gustaba dibujar y estudió en la Universidad de Sevilla y luego en Madrid, donde comenzó su labor como docente. Tras casarse, vivió unos años en Alcántara y luego regresó para establecerse en la capital pacense. No lo recuerda con exactitud, pero calcula que se suscribió tras su boda, así que lleva recibiendo el HOY a su nombre desde hace más de 60 años.

Dio clases en los institutos Bárbara de Braganza y Rodríguez Moñino y hace 50 años vivió un momento histórico al estar entre los profesores que crearon la Universidad de Extremadura. Primero impartió sus enseñanzas en la antigua escuela de Magisterio y luego en el campus, en la Facultad de Educación.

Durante toda su vida ha compatibilizado su labor docente con su pasión por pintar. Lo hace por la mañana y por la tarde, cuando está tranquila. Sus cuadros han evolucionado con los años, «siempre he pintado lo que he querido». Ahora está preparando una exposición con 20 nuevas obras. «La última», asegura. Ha tenido que descansar de la pintura una temporada porque estaba enferma, «y cuando eres mayor piensas, ya sabes, que será lo malo, que te irás, pero hay que superarlo y seguir adelante».

A HOY le pide que escriba más noticias para personas mayores. Le gustan las historias humanas, «buscar la realidad, la vida». Por ejemplo, le encantan las historias de Alonso de la Torre en la contraportada, con su punto de humor.

No le gusta la parcialidad de algunos periodistas en general, le parece mal, por ejemplo, que se definan como de izquierdas o derechas. Pide que no tomen partido, «que estén por encima y cuenten lo que pasa». Invitará a los periodistas de HOY a su próxima exposición para entrar en las páginas que lee a diario.

Carlos Javier Delgado Suscriptor digital de 65 años «Ver el periódico en el teléfono me resulta mucho más cómodo»

Carlos Javier Delgado tiene 65 años y ha trabajado en banca más de 40. Se suscribió a HOY digital hace un año coincidiendo con su jubilación, lleva la aplicación tanto en su móvil como en su tablet y en ocasiones también lee en su ordenador algunos reportajes. Se ha adaptado al cambio de formato porque lo considera más cómodo y no añora el papel. Este cacereño afincado enBadajoz explica que ha leído HOY«desde siempre, primero en papel y en cuanto pude, digital porque soy de los que siempre han apostado por las nuevas tecnologías. Me gusta todo lo que es tecnológico».

A diferencia de otras personas, a Delgado no le intimidan los cambios. Tuvo que familiarizarse con los ordenadores por su trabajo en la banca y se adaptó a las pantallas.

«Después de mi jubilación sigo desayunando a diario fuera de casa porque lo he hecho durante 40 años. Me he acostumbrado a leer el periódico en el móvil mientras desayuno porque me resulta mucho más cómodo y me acompaña».

En la aplicación este lector tiene configuradas las preferencias, ya que el formato digital permite tener una sección especial, personalizada, con las noticias que más interesan a cada usuario. En su caso «me gustan las noticias de donde vivo (Badajoz), de Extremadura en términos generales, de economía, por supuesto, y de sociedad. El deporte no me llama mucho la atención».

En cuanto al periodismo, cree que la prensa, a nivel general, tiende a contar lo mismo. «Las noticias se repiten». Por eso considera importante la prensa regional y su trabajo local y diferenciador. «Creo que está muy bien estructurado lo que sale en el periódico».

Carlos Javier Delgado explica que HOY es su periódico de referencia, pero que también lee otros para contrastar, como el ABC o El País. Espera acompañar a HOY hasta sus 100 años y más y pide para ello que este periódico continúe adaptándose y aprovechando los cambios tecnológicos.

