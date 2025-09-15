Las bicis son para el otoño

María Díaz Badajoz Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Parajes de ensueño, parques naturales y pueblos con siglos de historia hacen de Extremadura un destino excelente para la práctica de deportes al aire libre. Sin olvidar la excelente climatología que suele caracterizar a esta región. Extremadura cuenta con un amplio abanico de alicientes para quien quiera descubrirla. ¿Y qué mejor manera que hacerlo en bicicleta? Miles de kilómetros de caminos, senderos y pistas por recorrer a golpe de pedal nos permiten conocer estas tierras de singular belleza.

Desde quienes buscan un tranquilo paseo en bici hasta los que se atreven con desafiantes ascensos podrán encontrar su ruta ideal en el siguiente mapa elaborado por HOY con las recomendaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Rutas ciclistas por Extremadura

Pulsa en los iconos. Muévete libremente por el mapa

Mapa

Las rutas completas ofrecen recorridos de varias etapas para disfrutar durante varios días. En caso de disponer únicamente de una jornada, existen múltiples etapas entre las que es posible elegir la que mejor se adapte a cada preferencia. Pueden encontrarse recorridos recomendados para todos los tipos de bicicleta: BTT, gravel, urbana y de carretera; además de tener en cuenta el desnivel o los kilómetros a recorrer.

Etapa 20 Etapa 21 Etapa 24 Etapa 22 Etapa 23 Baños de Montemayor - Galisteo Galisteo - Cáceres Cáceres-Mérida Mérida-Zafra Zafra-El Real de la Jara (Andalucía) 800 m Monesterio 700 m Fuente de Cantos Iglesia del Divino Salvador Barrio judío de Hervás Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles Zafra Ruta Euro Velo 1 600 m En su paso por Extremadura Ciudad de Cáceres 500 m Ubicaciones de interés turísticos Aldeanueva del Camino El Capricho de Cotrina Museo de las Ciencias del Vino Valdesalor Áreas de servicio / gasolineras Oliva de Plasencia MUVI Cañaveral 400 m Ciudad Romana de Cáparra Áreas de salud Torremejía Museo del queso Murallas de Galisteo Ciudad de Mérida 300 m 200 m 100 m 79,44 km 76,92 km 70,26 km 63,03 km 65,63 km 0 m

La ruta EuroVelo 1 entra por la frontera francesa de Irún y recorre 1.658 kilómetros a lo largo de 30 etapas hasta la frontera de Portugal en Ayamonte. En su etapa 19 (Fuenterroble de Salvatierra-Baños de Montemayor) entra en Extremadura cruzándola de norte a sur en un total de 290 kilómetros. Puede realizarse con bicicletas BTT, de carretera y gravel, resultando las dos últimas las más recomendadas.

La etapa de EuroVelo 1 en Extremadura recorre parajes de gran valor natural y cultural. El itinerario parte de Baños de Montemayor y pasa por localidades como Hervás, con una de las juderías mejor conservadas de la península, Aldeanueva del Camino y la antigua ciudad romana de Cáparra, célebre por su arco cuadrifonte. El camino permite desvíos a lugares de interés como el Puerto de Honduras, Plasencia o el Parque Nacional de Monfragüe. La etapa concluye en Galisteo, destacada por su muralla almohade.

Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 1 Etapa 2 Carbajo-Cedillo Alcántara-Carbajo Villareal de San Carlos - Serradilla Higuera de Albalat - Villareal de San Carlos Serradilla - Cañaveral Cañaveral - Garrovillas de Alconetar Garrovillas de Alconetar - Alcántara Puente del Arzobispo - Peraleda de San Román Peraleda de San Román - Higuera de Albalat Garvín 500 m Mesas de Ibor Peraleda Villar del Pedroso Valdecañas de Tajo Ciclosenda del Tajo 400 m Cañaveral Garrovillas de Alconetar Mata de Alcántara Áreas de servicio / gasolineras Toril 300 m Áreas de salud 200 m 100 m 37,40 km 36,70 km 60,18 km 36 km 26,60 km 30,08 km 43,62 km 47,91 km 41,01 km 0 m

La Ciclosenda del Tajo nace en los Montes Universales y recorre algo más de mil kilómetros hasta la frontera portuguesa con Cedillo. El tramo que discurre por la provincia de Cáceres tiene una longitud aproximada de 355 kilómetros y ha sido homologado como sendero de gran recorrido (GR-113) por la Federación Española de Deportes de Montaña. Para realizar la ruta completa se recomiendan bicicletas BTT o de Garvel, principalemente esta última, aunque hay etapas que pueden recorrerse con bicileta de carretera.

Esta ruta comienza en el Camino Real de Guadalupe, rodeado de campos de cereal y olivares. Una vía histórica utilizada desde época romana y consolidada como ruta de peregrinación en el siglo XIII. El recorrido atraviesa las dehesas hasta Villar de Pedroso, donde destaca la escultura zoomorfa del verraco vetón y el Centro de Interpretación del Carnaval de Ánimas. En Valdelacasa de Tajo, aguarda otro verraco, la iglesia de La Asunción y el imponente anticlinal que marca el paisaje.

Etapa 1 Etapa 2 Logrosán - Alía 800 m 700 m 600 m Camino Natural de Las Villuercas 500 m Áreas de servicio / gasolineras 400 m 300 m 200 m 100 m 34,12 km 26,04 km 0 m

La ruta que discurre por el Camino Natural de Las Villuercas es más corta que las anteriores. Tan solo cuenta con dos etapas y con 60,16 kilómetros de distancia. Pueden utilizarse bicicletas BTT y de gravel, y la dificultad de este recorrido es alta, con un desnivel positico acumulado de hasta 784 metros.

Este camino natural sirve de unión entre los Caminos Naturales Vía Verde Vegas del Guadiana y Vía Verde de La Jara. Ofrece un valioso patrimonio natural y cultural entre los que destacan espacios como la Lorera de la Trucha, el río Guadalupejo o la ZEPA de la Sierra de Las Villuercas, así como el monasterio de Guadalupe.

En esta ocasión, debe tenerse en cuenta que gran parte del camino es compartido con vehículos de motor por lo que deben extremarse las precauciones.

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 1 Orellana la Vieja - Medellín Mérida - Badajoz Casas de Don Pedro - Orellana la Vieja Medellín-Mérida Villarta de los Montes - Castilblanco Castilblanco - Casas de Don Pedro 700 m Villarta de los Montes 600 m Herrera del Duque 500 m Ruta Camino Natural del Guadiana Orellana de la Sierra Orellana la Vieja Peloche 400 m Áreas de servicio / gasolineras Áreas de salud Entrerríos 300 m 200 m 100 m 49,28 km 60,53 km 46,30 km 57,70 km 55,69 km 78,84 km 0 m

El Camino Natural del Guadiana recorre un total de 1.004 kilómetros del cauce de este río, desde su nacimiento en las lagunas de Ruidera hasta la frontera con Portugal. Destaca por sus vistas a los grandes embalses de Extremadura y las fértiles vegas de regadío que estos alimentan. El tramo extremeño, que discurre íntegramente por la provincia de Badajoz, se ha dividido en seis etapas que suman 326 kilómetros. De nuevo, las bicicletas recomendadas son la BTT y de gravel, aunque en algunas etapas puede utilizarse la de carretera.

Las etapas que siguen el curso del Guadiana atraviesan algunos de los paisajes más diversos de Extremadura. Desde Villarta de los Montes, en la Reserva del Cijara, la ruta se adentra en bosques de pinos y dehesas hasta Castilblanco, con abundante fauna como buitres, ciervos y cigüeñas negras. El itinerario continúa hacia Peloche y el embalse de García de Sola, dentro de la ZEPA de Puerto Peña y Sierra de los Golondrinos, y prosigue por la playa fluvial con bandera azul de Orellana la Vieja.

Más adelante, el trayecto recorre las vegas del Guadiana, pasando por Puebla de Alcocer, con su imponente castillo, y los restos romanos de Lacimurga. La ruta enlaza con Medellín, donde destacan su castillo y teatro romano, y se dirige hacia Mérida, capital histórica. Finalmente, la ruta termina en Badajoz, una ciudad con un patrimonio único como la Alcazaba y la Plaza Alta.

Camino Natural Vía Verde La Jayona

Con una distancia de tan solo 19,77 kilómetros esta ruta ciclista es ideal para las personas que busquen algo sencillo y rápido sin renunciar aunas vistas privilegiadas. El desnivel positivo acumulados es apenas de 55 m y se recomiendan bicicletas BTT o de gravel.

Este camino recorre entre olivares y dehesas de encinas pobladas de ovejas, parte de la vía de ferrocarril que transportaba hacia la provincia de Córdoba los productos extraídos de las muchas explotaciones repartidas por la comarca de Llerena. Destacaba entre todas la mina La Jayona, declarada Monumento Natural en 1997, y que da nombre a este Camino Natural.

Cercana a esta se encuentra el Camino Natural Vía Verde Vegas del Guadiana. Aunque, la distancia aumenta a 57,70 kilómetros y el desnivel a 85 metros. Sin embargo, los más aventureros deberán dirigirse hasta Béjar para bajar a Plasencia a través del Camino Natural Vía Verde Ruta de la Plata durante 65,60 kilómetros que lucen agotadores. El desnivel positivo acumulado es de 673 metros y se recomeindan bicicletas BTT o gravel.

Fuente La información sobre las rutas ciclistas y sus características se ha obtenido de la página web ' Rutas ciclistas por España ' del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.