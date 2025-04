En los bares extremeños, el café y el HOY son imprescindibles

Hay un conocido cartel en un bar de Badajoz que dice que los clientes que pasen más de 15 minutos leyendo HOY tendrán que comenzar a hacerlo en alto para informar al resto de los que están desayunando. La tostada o las migas mejoran mucho un desayuno, el café es imprescindible, el HOY también para empezar el día o para descansar tras la jornada matutina.

Algunos lectores se aferran a HOY en los bares para relajarse en solitario y empaparse de la actualidad en su descanso. Otros prefieren declamar los titulares que les emocionan y les indignan para iniciar un debate con el resto de los clientes. Sea como sea, este periódico estará allí para acompañarlos.

Con motivo del 90 aniversario de esta cabecera, sus periodistas hemos acompañado en el desayuno y en el aperitivo a los lectores que quieren estar informados antes de acabarse el café o la cerveza.

Antonio, en Badajoz, que ha vivido piques en los bares para ser el primero en coger el ejemplar de HOY «porque, el que lo coge, no lo suelta». Paloma, de Plasencia, que se refiere a ese instante del día como «su momento, cuando desconecto de la realidad y me centro en la que viven otros, en la que vive la ciudad, en la región y en el mundo».

En Cáceres HOY es plato principal en el mítico Bar Argentina que, como este periódico, también está de aniversario, felicidades por sus 50 años. Su propietario considera que tener HOY en la barra es un servicio imprescidible. En Mérida Antonio García se ha jubilado pero mantiene la costumbre de desplazarse al centro de esta ciudad cada día para tomar el café y repasar este periódico. Sus noticias favoritas son las locales y regionales y también le gustan los contenidos de la contraportada.

Antonio en Badajoz

Antonio Osorio, de 58 años, es de Badajoz y suele desayunar en bares porque está en el ADN de los pacenses. «Lo hago algunos días, el periódico lo leo todos, desde siempre».

En este caso ha escogido Lo Nuestro, en la plaza de los Alféreces, para desayunar y ojear HOY. «Mi padre estaba abonado al periódico, lo he tenido siempre en casa y ahora suelo verlo en los bares», explica.

«Leer el periodico es una tradición. Te enteras de las noticias y ya saber de qué va el día». Así define Osorio la importancia de informarse a primera hora de la mañana, en su caso, antes de arrancar con su jornada de comercial.

Ampliar Antonio García desayuna con HOY en el centro de Mérida. J. M. Romero

A la costumbre de leer las noticias, en Badajoz se une la práctica de desayunar fuera de casa, muy probablemente una tostada. Puede ser tomate y jamón, paté, vegetal o cachuela, pero es una costumbre muy arraigada. «No solo es desayunar, es encontrarse con los amigos, comentar las noticias del día, el fútbol. Ponerse al día».

A este comercial pacense le interesan todo tipo de noticias. «Prácticamente me leo el periódico entero, desde la actualidad local hasta los deportes. A veces también hago los crucigramas».

Cuenta, entre risas, que ha visto, como muchos extremeños, cómo había piques en los bares para conseguir HOY. «Porque el primero que lo cogía, no lo soltaba».

«Es una tradición. Desayunas y te enteras de las noticias, de qué va el día»

Antonio Osorio tiene mucho cariño a esta cabecera, no lo oculta. «Leo el HOY prácticamente desde que se leer. En mi casa estábamos abonados y a las cinco de la mañana lo echaban por debajo de la puerta». Asegura que acompañará a esta marca hasta sus 100 años «y que cumpla muchos más, llegareis a los 200».

Frente a Antonio, a Francisco Checa le gusta leer el periódico a mediodía. Es cuando suele terminar su horario de funcionario y se toma una caña en alguno de los bares de la avenida de Europa, «o me subo a plaza de España si he quedado con mi señora».

«Hago deporte así que me coge el toro para leer el periódico por la mañana pero me gusta estar al día, así que lo disfruto al salir del turno. Hay un par de bares que ya lo saben y ni tengo que pedirles el HOY, me lo ponen cuando llego. Esos gestos se agradecen», añade Checa.

Sus noticias favoritas son los deportes, especialmente lo que le ocurre al CD Badajoz. «A ver cuando me dais una muy buena noticia de ellos», dice entre risas. «Y de los políticos, que nos dan muchos disgustos».

Paloma Sánchez-Ocaña Morales, placentina de 71 años, disfruta de HOY en un bar. PALMA

Paloma en Plasencia

En Plasencia desayuna con este periódicoPaloma Sánchez-Ocaña Morales de 71 años y jubilada. Su relación con el HOY viene de lejos. «Es el periódico que he leído siempre, durante toda mi vida, es mi periódico de referencia», afirma Paloma Sánchez-Ocaña Morales. Esta placentina comenzó a leerlo cuando era una adolescente en su casa. «Mi padre lo llevaba todos los días y, cuando empecé a interesarme por lo que ocurría en el mundo, lo hice leyendo las páginas del diario HOY», explica.

Esa afición no la ha abandonado nunca. «Aunque hace tiempo que, más que en casa, leo el periódico en el bar, mientras tomo el café o la coca cola», detalla. «Es mi momento, en el que desconecto de la realidad y me centro en la que viven otros, en la que se vive en la ciudad, en la región y en el mundo». Por eso, dice, «empiezo por la información de Plasencia, la de mi localidad, pero después leo el resto del periódico, las informaciones que me interesan».

Es la manera en la que lleva informándose desde que era adolescente y con la que garantiza que continuará. «Yo confío en la información que se da en el periódico, en los medios de comunicación, la que está elaborada por personas que saben contrastar los hechos; nunca he sido de redes sociales, pero creo que es un error informarse a través de ellas solamente». Por eso tiene claro que «continuaré con mi rutina, la que forma parte ya de mis hábitos, de mi día a día». Seguirá leyendo el periódico «tomando el café o la coca cola siempre que sea posible en un bar; en Plasencia aún quedan muchos, afortunadamente, que lo tienen para sus clientes y es de agradecer».

Porque, aunque también accede al periódico digital a través de la web, «y reconozco que es una manera rápida de enterarse de forma inmediata de todo lo que ocurre, de tener conocimiento de ello casi al instante en el que se producen los acontecimientos, lo cierto es que sigo prefiriendo el papel», aclara Paloma Sánchez-Ocaña.

«Yo asocio la lectura de periódico con un momento de calma, de disfrute y, por eso, siempre que puedo y procuro que sea cada día de la semana, opto por sentarme tranquilamente, coger el diario, pasar sus páginas y leer con tranquilidad».

Bar Argentina en Cáceres

En Cáceres la mañana transcurre entre cafés, vinos, cerveceo y los típicos pinchos que prepara Gertrudis, la infatigable cocinera. Es mediodía en el Bar Argentina y José Antonio Real, su responsable, se afana en atender a los clientes para que no falte de nada.

Este año el establecimiento, uno de los de referencia en Cáceres, está de cumpleaños. Medio siglo de vida para este negocio que inició el matrimonio formado por Feliciano Real y su mujer, Carmen García, nada más llegar de su pueblo natal, Serradilla, junto a sus tres hijos.

En este tiempo la ciudad ha cambiado mucho y las costumbres y la sociedad también. A la hora de las cañas y el café hay algo que no falla, el Diario HOY. «Hay clientes que preguntan dónde está el periódico antes de pedir la consumición». La información antes que el aperitivo. O al menos a la vez. Como demuestran dos de los clientes habituales en uno de los fondos del local. Emilio y Jose debaten sobre la Ley de Amnistía con la portada del HOY presidiendo la barra.

«Es un servicio más que damos y no hemos renunciado a seguir dándolo. Hay muchos clientes que quieren su periódico en papel aunque también tengan las noticias en el teléfono móvil», destaca José Antonio Real.

El Argentina ha sido testigo de la transformación de Cáceres. Aún se recuerdan las concentraciones de autobuses que salían llenos a Barcelona. El hostal familiar siempre ponía el cartel de 'completo' con la fiebre de la construcción. José Antonio saca la copia de la licencia municipal. El negocio hostelero, en el 7 de la calle Sanguino Michel, tiene fechados sus papeles 2 de marzo de 1973.

«No recuerdo que haya faltado el HOY, salvo por causas de fuerza mayor o los días que tenemos cerrado», comenta José Antonio. Emilio y Jose comparten tertulia, unos vinos y el ejemplar del día. Un clásico del Argentina que se multiplica cada día desde hace décadas ya.

José Antonio Real comenta la actualidad con dos de los clientes, Emilio y Jose, con el ejemplar de HOY sobre la barra. Armando

Antonio en Mérida

Antonio García Mora se jubiló el pasado año como funcionario del Ayuntamiento de Mérida. Trabajaba en la Delegación de Deportes, especialmente en el mantenimiento del estadio municipal, donde además se encuentran las dependencias de la concejalía. A diario solía acudir a desayunar a dos bares cercanos, La Muralla y Montero. Actualmente mantiene esa tradición, para lo que se desplaza desde su domicilio, en la barriada de Santa Catalina. Y en ese café no puede faltar el HOY. «Me gusta todo», afirma, desde las noticias locales, aunque le gustaría que tuvieran más espacio, a las regionales y las últimas páginas. «Por lo menos le dedico media hora».

Su vinculación con el fútbol y con el estadio emeritense viene de lejos. García Mora fue directivo del Club Polideportivo Mérida hasta que el equipo ascendió a Segunda A, en 1991. De ahí que preste especial atención a las noticias deportivas, sobre todo las relacionadas con el equipo más importante de la ciudad.

Los fines de semana también suele desplazarse a estos bares para disfrutar del HOY con un café, pero en caso de que haya un plan alternativo no renuncia a la lectura a través del móvil. Aunque tiene claro que lo suyo es el periódico de toda la vida. «Prefiero el papel», asegura.

Antonio, Francisco, Paloma, José Antonio y muchos más seguirán encontrando HOY en sus bares. Estará doblado en la barra, colgado de una barra en la entrada o enrollado entre los expositores de pinchos. Si no, es posible que algún otro cliente se haya enganchado a la lectura de alguna de sus noticias. Ya saben, si supera los 15 minutos, pueden pedirle que comience a leernos en voz alta.

