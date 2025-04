Provincia de Cáceres: Demoliciones y decepciones

Miércoles, 27 de diciembre 2023, 18:40 Comenta Compartir

La provincia de Cáceres ha sido protagonista este 2023, entre otras cuestiones, por ser el año en el que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó un auto en el que ordenó que siguiese adelante la demolición parcial de Marina Isla Valdecañas, el complejo residencial y de ocio ubicado en el norte extremeño y declarado ilegal. Ante este anuncio, realizado a finales del mes de septiembre, la Junta de Extremadura aseguró que recurriría el auto, ya que considera que su ejecución tendría «consecuencias nefastas para la región porque ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en nuestra Comunidad Autónoma». Con esta idea coinciden los vecinos del municipio El Gordo que apoyan la causa con la organización de carreras, hace tan solo unos días, en las que reivindican la no demolición de los inmuebles. Su alcaldesa, Silvia Sarro, sostiene que el proyecto «ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades».

Ampliar Los vecinos salieron a la calle en octubre de este año para exigir una solución. MAM

A escasos 20 kilómetros de El Gordo, los vecinos de Navalmoral de la Mata también han dejado atrás un año de protestas ciudadanas con el objetivo de que se soterren las vías del tren que divide en dos al municipio y que consideran perfectamente ejecutable y asumible. Un hecho que les ha costado alguna que otra sanción por interrumpir el tráfico ferroviario. Tras mucho insistir han conseguido que el Gobierno regional de María Guardiola no renuncie a su petición y destinará 80.000 euros de los fondos autonómicos a analizar una alternativa viable a la línea en superficie. Sin embargo, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartó esta opción hace unos días en una entrevista a HOY: «Hay proyectos de integración ferroviaria con protocolos de más de diez años, con costes sin actualizar, por unos 24.000 millones de euros», por lo que «en algún momento alguien tiene que decir que esto no puede ser. En este momento, el tramo de Navalmoral de la Mata está en obra. No hay margen para otras soluciones, eso supondría parar y diferir una década», advierte.

Mejores noticias han tenido un poco más al norte de la región, que comenzaron el año con grandes pérdidas en la cosecha de la cereza por las fuertes lluvias y el granizo, pero que lo terminan con la buena nueva del impulso que recibirá la fábrica de La Casa de las Carcasas, que ha anunciado una nueva planta de producción en Jaraíz de la Vera y una inversión de tres millones de euros.

La renovación del equipo de Gobierno la Diputación Provincial de Cáceres, con el socialista Miguel Ángel Morales al frente, ha sido noticia destacable para la provincia cacereña en 2023.