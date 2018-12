Provincia de Badajoz 2018

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO | PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Un año de balance

este año que termina nos permite ya la comprobación de bastantes realizaciones del proyecto de carácter provincial que tratamos de llevar a cabo desde la Diputación de Badajoz. El apoyo constante a los ayuntamientos pacenses; la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin excepción, con las miras puestas en hacer realidad específicamente los derechos de las mujeres, y la colaboración permanente con la Junta de Extremadura han sido los puntales de nuestra política, que se fija como objetivo preparar un futuro de progreso para nuestros pueblos. Los ayuntamientos han recibido la ayuda de la Diputación de Badajoz en todos los terrenos en los que ha sido necesaria. Los años transcurridos de esta legislatura han sido tiempo empleado en trabajar por la igualdad de oportunidades de los vecinos de pueblos amenazados de despoblamiento; años ganados en la lucha por dotar a estos pueblos de los mismos servicios financieros a los que tiene derecho el habitante de las grandes ciudades o de infraestructuras digitales que les permitirán preparar la economía del futuro. He dicho en alguna ocasión que a Extremadura no le fue permitido aprovechar la Revolución Industrial, pero que quien no se adscriba ahora a la revolución tecnológica será porque no pone interés en ello. Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo en ayudar, a través del Centro Fiware Space, a la formación de aquellos emprendedores extremeños que deseen adquirir las herramientas digitales necesarias para hacer triunfar sus negocios. También hemos mantenido una constante colaboración con la Junta de Extremadura para apoyar su trabajo en la creación de empleo y su compromiso en la mejora de las condiciones sociosanitarias y la atención a nuestros mayores; esos ancianos que entregaron su esfuerzo para lograr una Extremadura mejor y de los que ahora recogemos el testigo.

Un año en imágenes

21 de marzo. Pipo era una hipopótama que se fugó de un circo y estuvo paseando hora y media por La Garrovilla. Afortunadamente, no causó ningún desperfecto. :: / HOY

28 de marzo. Tractorada en las Vegas Altas para exigir unos precios justos. Centenares de agricultores bloquearon las vías de acceso a la autovía de Miajadas. :: / HOY

27 de abril. La reina Letizia realizó una visita fugaz a Villanueva de la Serena para inaugurar un congreso educativo que visibilizaba las enfermedades raras. :: / HOY

22 de mayo. «Siniestro total». Así calificaron los agricultores los destrozos causados por las granizadas en las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena. :: / HOY

9 de agosto. La representación de 'El alcalde de Zalamea' celebró ese fin de semana su 25 aniversario. Esta obra de Calderón de la Barca, que se representa anualmente en Zalamea de la Serena por los vecinos del pueblo, la han visto ya 125.000 espectadores. :: / HOY

4 de septiembre. El pabellón 'José Manuel Calderón' de Villanueva de la Serena acogió los entrenamientos de la Selección femenina de baloncesto de cara al Mundial. :: / HOY

3 de noviembre. Don Benito despidió con un emotivo entierro a Juan Francisco Lozano, el guardia civil de 50 años apuñalado de madrugada tras mediar en una pelea en las inmediaciones de un pub cuando se encontraba fuera de servicio. :: / HOY

4 de diciembre. 'Elysium', el macrocomplejo de ocio proyectado en La Siberia extremeña. La empresa californiana Cora Alpha anunció un gran casino, un hotel y un estadio en Castilblanco. :: / HOY

