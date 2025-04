«Hay que anteponer calidad a la rapidez en el periodismo»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:49 | Actualizado 08:42h. Comenta Compartir

Ilusión. Por aprender, por introducirse en el mercado laboral, por labrarse un futuro y por ganarse la vida ejerciendo el oficio de contar las cosas. Es esa mezcla de esperanza y expectativa por estar a punto de tocar con sus dedos el empeño de cuatro años.

Esa sensación es la que transmiten Mari Carmen Mateo, Laura Márquez, César Rodríguez yAntonioSánchez. Los cuatro estudian cuarto de Periodismo y forman parte de la tercera promoción de este grado en la Universidad de Extremadura.

El primer día de clase un profesor les dijo que no encontrarían trabajo como periodistas. Pero no logró desanimarlos. Antonio Sánchez y Laura Márquez (los dos de 22 años y vecinos de Jerez de los Caballeros) se habían dejado convencer un año antes. Cuando Antonio se inscribió en Ciencias de la Salud para aprobar tres asignaturas de Fisioterapia en su primer año de universitario. Pero ni con las tres asignaturas superadas estaba contento. A él, lo que realmente le gustaba era ir radiando los partidos que jugaba con la Play. Así que al curso siguiente empezó la carrera que enseña a escribir y narrar.

Laura Márquez había oído en su instituto que «era una pena» que se matriculara en esos estudios. «Con lo lista que eres no vas a tener trabajo». Así que, una vez aprobada la EBAU, eligió ADE. «Tardé dos meses en dejar de ir a clase. Mi madre me entendió. Me decía que por qué me había apuntado a Económicas, si yo desde pequeña había dicho que quería ser reportera». Al siguiente curso se matriculó en la Facultad ubicada dentro de la Alcazaba, en Badajoz. «A día de hoy, equivocarme fue lo mejor.Porque esta es mi vocación», dice tajante.

«Interesa más lo que ocurre al lado, en su pueblo o en su capital, que lo que pase en Madrid»

En eso están de acuerdo sus tres compañeros. «Es una profesión vocacional». Una vez avanzada la carrera universitaria, ven que hay trabajo. «No va a caer del cielo. Pero si te lo curras, llega».

Los cuatro se han dado cita con HOY por su 90 cumpleaños un martes de octubre en la Facultad de Periodismo. Hablan de su aprendizaje y expectativas. Sentados alrededor de una mesa en el plató de televisión donde les enseñan las claves del mundo audiovisual, estos estudiantes no están dispuestos a dejarse vencer por los agoreros que les presentan un futuro laboral tiznado.

De una u otra forma, van introduciéndose en el 'mundillo'. César Rodríguez, de 21 años y nacido en Talavera la Real, escribe crónicas de carreras de Fórmula Uno para un diario digital, mientras que Antonio Sánchez retransmite los partidos del equipo de baloncesto pacense BCBen el canal de Youtube del equipo.

Mari Carmen Mateos (22 años,Corte de Peleas) también ha hecho sus pinitos. Junto aAntonio y Laura realizaron un seguimiento de las últimas elecciones autonómicas el pasado 28 de mayo a través de distintas plataformas.

Cada uno quiere tirar hacia una especialidad. Pero todos reconocen la importancia de que el periodismo tenga un enfoque local. «A la gente le interesa más lo que pasa al lado, en su pueblo o en su capital, que aquello que ocurre en Madrid. Muchos dicen: he visto eso o lo otro en el HOY. Realmente se demanda información de la tierra», considera Mari Carmen Mateo. «Es ahí donde se encuentra la información de servicio», dice César, y pone como ejemplo el corte de calles.

También valoran el papel que cumple y que ha desempeñado la prensa escrita. «Donde más se aprende es en el papel», apostilla César Rodríguez. «Los periódicos tienen más análisis», añade Mari Carmen. «El papel no va a desaparecer», dice lacónica Laura, porque «siempre habrá quien lo busque». «Hay mucha gente que prefiere leer en papel a una pantalla», dicen cuatro veinteañeros crecidos con el formato digital de sensibilidad táctil.

Aunque ven posible compatibilizar la prensa tradicional con otros soportes audiovisuales que proporcionen información mientras el usuario realiza otra acción. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los podcast. Un formato que se puede asimilar a un reportaje radiofónico en profundidad y que se puede encontrar en HOY.es.

Los cuatro tienen claro que el 'periodismo ciudadano', un concepto en boga en los últimos años, no existe. «Periodismo no es solo tener la información, sino conocer los procesos para verificarla y presentarla a la audiencia», señala Laura. «No todo el mundo en redes sociales puede ni sabe hacer periodismo», añade Mari Carmen Mateo, que diferencia entre la información y los canales de entretenimiento.

Ponen como ejemplo Twitch, una plataforma de retransmisiones en directo que ha hecho famoso a Ibai Llanos. «Ibai no hace periodismo. Retransmite conversaciones entre dos personas y no vemos como una amenaza ese tipo de contenidos.Una entrevista hecha por un periodista y una charla de Ibai no tienen nada que ver», afirma Laura. Antonio lo ve claro:«Cuando Messi prefirió a Ibai que a periodistas fue porque Ibai es un colega. Porque Messi sabía que con un periodista se iba a enfrentar a preguntar molestas o incómodas. Y con Ibai, no». «Cuando un lector quiere profundidad en la información, acude a un periódico», añade Laura, y no a este tipo de formatos.

Ampliar César Rodríguez, AntonioSánchez, Laura Márquez y Mari Carmen Mateo en uno de los pasillos de la Facultad, ante un mural del artista pacense Chino. Casimiro Moreno

Pero estas son gratuitas. Perciben en su entorno que muchas personas no quieren pagar por informarse. «Pero la información se tiene que pagar. Hay que pagar las nóminas de los periodistas y los gastos que tienen las empresas que se dedican a la información», subraya MariCarmen. Para esta perdurarán aquellos periódicos que pertenezcan a grupos empresariales que «puedan sostenerse con otros ingresos que no sean los estrictos que reporta la edición de papel». Aunque los periódicos de papel son ya multimedia y desde que el New York Times implantara el muro de pago en 2011, otros le han seguido.Como los regionales de Vocento, entre los que se encuentra HOY.

La tertulia les lleva a explicar cómo cada uno de ellos trata de desactivar las noticias falsas que escuchan a su alrededor. Solo un par de días antes, algunos habían visto un mensaje de whatsapp que indicaba que España había reforzado la alerta terrorista al nivel 5, la más alta, tras los atentados de Bruselas yFrancia, y en plena guerra entre palestinos e israelíes. Se preocuparon por buscar fuentes donde confirmar que España se encontraba en ese momento en el nivel más alto de alerta por el yihadismo. Y no lo estaba, a pesar de la insistencia de sus conocidos. «Hay que ir a las fuentes, verificar», dice Laura.

«El rigor informativo, la honestidad y la veracidad son los pilares del periodismo»

Advierte que ha encontrado personas que insisten en ver las comprobaciones cuando les ha desmentido los bulos. Como si no se fiaran de su palabra y prefirieran creer un mensaje viral recibido por whatsapp sin saber quién lo escribió.

Todos insisten en la necesidad de tener tiempo para poder contrastar y valorar. Ven como una intimid ción a la profesión la velocidad a la que vive el mundo digital.

«Cada vez se pide más rapidez, pero no es un aliado del periodismo», añade Mari Carmen. «Lo importante es, sobre todo, la calidad, y hay que anteponerla a la rapidez». César pone otros ejemplos, como la difusión de noticias falsas durante la pandemia. Para Antonio se trata de un problema educativo, que debe atajarse en edades tempranas. El consejo que César da a sus conocidos cuando reciben una información que les resulte llamativa es que acudan a distintos medios para comprobar qué hay de cierto. «Hay que estar muy alerta», dice Mari Carmen cuando se habla de noticias que corren por redes sociales, o saltan de móvil en móvil.

En su formación han aprendido a gestionar situaciones polémicas y ven la comunicación empresarial como una salida profesional. Tanto Mari Carmen Mateo como AntonioSánchez creen que se ha abierto un nuevo horizonte para el que les están formando.Por ejemplo, cómo responder ante controversias que puedan perjudicar a una compañía.Pero, advierten, siempre siendo fieles a uno de los principios del periodismo. «Hay que decir siempre la verdad», añade Mari Carmen. «Nuestros profesores siempre nos lo dicen».

Los cuatro universitarios se sientan con HOY a hablar de su futuro llevarán diez años de licenciados en 2033, cuando el Diario de Extremadura cumpla su centenario. ¿Cómo se ven ellos para ese momento?

A César Rodríguez le gustaría haber cumplido su sueño de narrar los deportes en un programa de radio.Algo muy similar pretende hacer AntonioSánchez, que abre también la puerta a las televisiones. A Laura Márquez le gustaría trabajar en la sección de Sucesos de un medio de comunicación. Mari Carmen Mateo se inclina por especializarse en el área Internacional. No sabe si como reportera de guerra, pero sí está interesada en poder analizar con calma los sucesos más allá de España, y, eso sí, estudiar sus repercusiones. Le da igual el formato: prensa, radio o televisión. Pero, enfocada a Internacional.

De hecho, está suscrita al Orden Mundial, un medio de comunicación especializado en tratar información más allá de las fronteras españolas. Mientras que Antonio y Laura son suscriptores de HOY porque, dicen, quieren saber qué ocurre en su tierra. Pero también advierten que contiene la actualidad del mundo, como la referida a la guerra entre israelíes y palestinos que este otoño hace temblar a Europa y Estados Unidos. «A nivel general y, para todo, recurro a HOY», reconoce Laura. Esta contribuye también a un periodista que realiza podcast sobre sucesos. César, cuando tuvo que elegir qué medio apoyar, se decantó por sufragar a un periodista que crea podcast relacionados con la lucha libre. En las aulas de esta Facultad, repiten la frase que más ocasiones han oído desde que empezaron a pisar estas aulas. «El rigor informativo, la honestidad y la veracidad son los pilares del periodismo».

