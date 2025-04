90 años en 90 portadas

Miércoles, 13 de diciembre 2023 | Actualizado 15/12/2023 08:42h. Comenta Compartir

Pero qué digo esta región, conocería pronto lo sucedido en este país y en este planeta Tierra, y todavía sería más exacto decir en el Universo, pues ahí está el hombre pisando la Luna, igual que está Kennedy momentos antes de ser asesinado, o los extremeños celebrando hace 50 años su Universidad, y hace 40 su nacimiento como comunidad autónoma; están también los lamentos por la sequía y las lágrimas por las inundaciones; las alegrías del Carnaval, o por las victorias, los reconocimientos y los nacimientos. Está la vida y todas sus caras y poses. La portada de un periódico, todavía hoy, un cuarto de siglo después de la llegada de Internet, es más que su carta de presentación diaria ante sus lectores, es una forma de ordenar el mundo. Y refleja no solo lo que acontece, sino el ritmo en el que se desenvuelve nuestra realidad, la parsimonia con la que se asomaban antiguamente las noticias frente la inmediatez actual de hechos convertidos en imágenes. Tal vez sean esas las principales diferencias entre aquel ayer de hace 90 años y hoy: la rapidez y el modo de ver las noticias, porque la esencia de lo que llega a la primera página no ha cambiado. ¿O no es cierto que nos siguen asombrando los avances científicos, nos emocionan las historias humanas y nos entristecen las tragedias?. Eso es la vida y eso es una portada. Y sí, Gurb, en nueve décadas ha habido muchas noticias.

1934 Los convulsos años de la Segunda República marcan la actualidad informativa y los requerimientos al orden público. 1935 Cambó o Calvo Sotelo, un año antes de su asesinato, nombres en la portada de un 1935 convulso previo a la Guerra Civil 1936 Ejemplar del 16 de agosto de 1936, primer día desde el inicio de la Guerra Civi que volvió a publicarse HOY. 1937 La información se convierte en propaganda para mayor gloria de Franco, que empieza a sumar victorias en el frente. 1938 Los conocidos como niños de la guerra que fueron enviados a la Unión Soviética ante el avance del ejército nacional. 1939 Tras tres años de sangrienta Guerra Civil, Franco, el general sublevado, se convierte en el Caudillo de España. 1940 El aniversario del levantamiento será portada durante décadas en años de falta de libertad. Gibraltar, el enemigo que une. 1941 Sucesos, vida social y mucha información internacional marcan la pauta de las portadas en la posguerra. 1942 La Segunda Guerra Mundial acapara titulares cada día en un periódico de vocación global desde el inicio. 1943 El periódico como notario de la Historia, con mayúsculas. Declaraciones de personajes como Goobbels en portada. 1944 Extremadura conoce el desembarco de Normandia y el desarrollo de un conflicto mundial con Churchill y Hitler a cada lado. 1945 Pocas noticias sobre la nueva bomba atómica y sus efectos, pero 1945 marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. 1946 Portada extraordinaria con motivo del 1 de enero. Durante muchos años, ese día también se publicaba HOY. 1947 Una noticia que convulsionaría España, la muerte de Manolete, publicada con la mayor rapidez. 1948 Árabes y judíos, guerra sin cuartel, reza en la portada. Los conflictos actuales que se remontan a muchos años atrás. 1949 Hispanidad y Guardia Civil, símbolos ensalzados por el régimen franquista, habituales temas de portada. 1950 El peso de la Iglesia católica, otro de los pilares de la dictadura con presencia constante en la prensa diaria. Con la nueva década, comienzan a desarrollarse los planes de colonización para las vegas de Badajoz . 1952 El río Guadiana, fuente de vida y también de problemas con sus crecidas antes de su correcta canalización. 1953 El periódico HOY comienza a elaborar publicaciones extras como la de la Feria de Mérida para celebrar junto a sus lectores. 1954 El Plan Badajoz empieza a tener forma y HOY se hace eco de forma amplia; también del Gordo de Navidad, un clásico. 1955 Las restricciones en la prensa escrita se observa en informaciones habituales que ensalzan al gobernador civil. 1956 Una jornada importante para la región con los planes de colonización y visita de Franco contada a la manera de la época. 1957 El cuartel de Sancha Brava, de Badajoz en la primera página; hoy ya no tiene uso militar, aunque sí social. 1958 El periódico HOY siempre mostró especial interés por reflejar la vida cultural y social de su entono. 1959 Severo Ochoa recibe el premio Nobel y el entonces príncipe Juan Carlos su despacho de Alférez en Zaragoza. 1960 Los periódicos dan espacio a noticias lúdicas que llegan con la nueva década, el tocadisco o elPalacio de Deportes de madrid. 1961 Ricardo Carapeto, uno de los alcaldes más recordados, es noticia de primera página por presentar su dimisión. 1962 La muerte del diestro Juan Belmonte comparte portada con De Gaulle, un personaje predilecto de los diarios. 1963 Una de las noticias que marcaría el siglo XX, el asesinato de Kennedy, recogida con gran despliegue. 1964 Atención a las noticias internacionales, seguimiento de las locales y notas de sociedad, una constante de entonces. 1965 El asesinato del opositor Humberto Delgado fue noticia de portada pese a las buenas relaciones del régimen con el país luso. 1966 El accidente de Palomares y el inicio de la ley de prensa de Fraga, un leve aperturismo para los medios. 1967 En este año se inauguraba la nueva plaza de toros de Badajoz, sin referencias a lo sucedido en la antigua. 1968 El mayo del 68, todavía no bautizado así, fue objeto de amplio seguimiento diario por la inestabilidad del país vecino. 1969 Una de las portadas más históricas de estos 90 años del periódico. Un titular incluso por encima de la cabecera. 1970 Una de las visitas de Franco a Extremadura, y en concreto a la ciudad de Cáceres, más recordadas todavía hoy. 1971 Los tecnócratas que se han ido incorporando al gobierno franquista ven la necesidad de invertir en la atrasada región. 1972 Paquito Fernández-Ochoa, héroe nacional con su medalla olímpica, convive con el drama de emigración 1973 Otras de las noticias más importantes de las que se han publicado, la creación de la Universidad de Extremadura. 1974 La Revolución de los Claveces en Portugal, una noticia en la que volcó HOY en su portada pese al momento político. 1975 Muere Franco y España se convierte en una Monarquia con don Juan Carlos. Un trozo de Historia de España. 1976 España se adentra en la Transición con la elección del poco conocido Adolfo Suárez como presidente. 1977 Primeras elecciones en un país que empieza a recuperar la democracia. Las portadas histórica se suceden en esta época. 1978 Una de las portadas más icónicas de HOY, para un tema que lo merecía: la votación de la Constitución española. 1979 Primeras elecciones municipales, los extremeños nos vamos acostumbrando a votar a nuestros gobernantes. 1980 Un suceso, el crimen de los Marqueses de Urquijo, que hizo correr ríos de tinta, junto a la inestabilidad política de UCD. 1981 Golpe de Estado del 23-F, noticias que sí paran rotativas y clara apuesta del periódico por el orden constitucional. 1982 Año lleno de noticias de primera página: el triunfo aplastante del PSOE, el Mundial o la visita del Papa a Extremadura. 1983 Extremadura se convierte en comunidad autónoma hace 40 años con la aprobación de su Estatuto. Una nueva etapa se abre. 1984 Otras de esas muertes que impactan a los lectores comparte primera página con una obra de ingeniería importante. 1985 Primera celebración del Día de Extremadura, el 8 de septiembre se hace hueco con mayúscula en el calendario. 1986 Cáceres es declarada Patrimonio de la Humanidad; Mérida, que ese año inaugura su Museo, y Guadalupe también lo lograrán. 1987 El terrorismo golpea sin cesar: Hipercor, la casa cuartel de Zaragoza y otros atentados con extremeños muertos. 1988 El año de la huelga general que paró España el 14 de diciembre. En verano, el Festival de Mérida llega puntual. 1989 Cae el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. A partir cambia por completo la geopolítica internacional. 1990 Puerte Hurraco escribe la leyenda negra de Extremadura y deja una de las fotografías icónicas que se han publicado. 1991 Primera Guerra del Golfo, un acontecimiento internacional que llena todas las portadas del mundo y del HOY. 1992 Otro año cargado de noticias, los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla o el ascenso del Cáceres de baloncesto a la ACB. 1993 Todavía no se llama Unión Europea, pero empiezan a caer las fronteras interiores. Decimos adiós a las aduanas. 1994 Extremadura tiene su primera autovía, a Madrid, pero en su contrucción se produce el accidente en los túneles de Miravete. 1995 Histórico éxito deportivo:por primera vez, un equipo extremeño, el Mérida, jugará en la máxima categoría del fútbol. 1996 La hazaña se repite y todavía con un club más modesto, el Extremadura toma el relevo del Mérida en Primera División. 1977 Una de las peores tragedias, la riada de Badajoz, el año que también asesinaron a Miguel Ángel Blanco. 1998 Una visita histórica que rememora otra a las Hurdes. Don Juan Carlos y doña Sofía recorrieron la comarca. 1999 Juan Carlos Rodríguez Ibarra presidió durante 24 años la Junta. Luego vendrían Fernández Vara, Monagoy Guardiola. 2000 El nuevo milenio generó un temor a lo desconocido, el llamado 'efecto 2000', que no tuvo apenas repercusión. 2001 El 11 de septiembre cambió el mundo. El ataque a las Torres Gemelas tuvo consecuencias en todo los países. 2002 Decimos adiós a las pesetas y empezamos a utilizar el euro. El cambio es menos traumático de lo previsto. 2003 En verano se quema Extremadura. Sobre todo el incendio que asola pinares de Valencia de Alcántara. 2004 España también tiene un día 11 trágico, fue en marzo, en los trenes que van a Atocha. Un atentado con efectos políticos 2005 Extremadura no tiene AVE aún, pese a ser tan anunciado. También el día que el Consejo de Ministros se reunió en Mérida. 2006 Helmut Kohl recibe en Yuste el Premio Carlos V de manos del rey Juan carlos I. Extremadura como referente. 2007 La declaración oficial de Monfragüe como Parque Nacional se ha convertido en un gran reclamo ambiental y turístico. 2008 Barack Obama llega a la presidencia de Estados Unidos con Irk y el nuevo orden muncial a la espera. 2009 Zapatero anuncia medidas contra la incipiente crisis, pero el público se divierte con la Selección en Mérida. 2010 El gol de Andrés Iniesta da a España el primer Mundial de fútbol de su historia. 2011 ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada en el que pone fin a la violencia terrorista. Otro hecho histórico. 2012 Las informaciones publicadas por HOY obligan a la salida del consejero de Sanidad Perianes del Gobierno del PP 2013 El Papa actual cumple una década en el Vaticano. Franciscano y argentino, supone una apertura en la Iglesia católica. 2014 Don Felipe y doña Letizia se convierten en Reyes y dan continuidad a la Corona en un momento comprometido. 2015 Guadalupe como símbolo de Extremadura, aún se reclama que pertenezca a una diócesis extremeña. 2016 Angel Sastre, un periodista extremeño sin miedo, comparte espacio con nuevas vocaciones en nuestros monasterios. 2017 Otras de las investigaciones realizadas por el periódico y una imagen que ilustra un problema cada vez mayor:la sequía. 2018 Los éxitos deportivos han llenado muchas portadas de HOY en estos años. Aquí, el oro europeo del marchador Alvaro Martín 2019 El periódico ha reconocido a más de un centenar de extremeños de HOY. En 2019, por cierto, votamos en 5 elecciones. 2021 El año de la pandemia sin discusión. El año de la pandemia sin discusión. La covid nos encerró en casa y puso en jaque el mundo entero y a los investigadores. 2021 En 2021 siguieron las trágicas secuelas del coronavirus, un año en el que nos sorprendió Filomena a todos. 2022 Badajoz es Carnaval y por fin logró su reconocimiento internacional. La portada refleja el color y la alegría de la fiesta. 2023 40 años después de estrenar su autonomía, la Junta es presidida por primera vez por una mujer, María Guardiola.