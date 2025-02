Sopas de la Raya para reconfortar el cuerpo

Alba Baranda Viernes, 12 de enero 2024, 14:51 | Actualizado 15:01h. Comenta Compartir

Después de los excesos navideños, los aparatos digestivos en general y el estómago en particular, piden calma y mucho líquido. La mejor forma de reconfortarlo y, de paso, aliviar este frío, es con una buena sopa. El pasado año por esta fecha ya recorrimos la región en busca de este plato, pasando por la de sapillo en Jaraíz de la Vera, la de papones en Moraleja, las poleás en Navalvillar de Pela, el puré de alfisanes de Valle de Matamoros y, por supuesto, las sopas de ajo y de tomate. Por eso, ahora nos internacionalizamos un poco más acudiendo al país vecino, donde, además, se consume muchísima sopa.

Portugal es el primer país de Europa y el tercero del mundo en consumo de sopa por cabeza. Por este motivo, desde hace algunos años, los McDonald's lusos tienen en su carta, además de las clásicas Big Mac, McPollo... una buena propuesta de sopas, donde no falta la de 'grão e espinafres' (garbanzos, cebolla, zanahoria, cilantro, ajo y espinacas); la 'creme de legumes' (zanahorias, patatas, repollo, cebolla, espinacas y ajo); la 'creme de ervilhas' (patatas, guisantes, zanahoria, cebolla y ajo), ni tampoco el caldo verde. Este guiso de patatas, col, zanahoria, cebolla, ajo, calabacín, ajo y chorizo es uno de los platos nacionales por excelencia. Hay quien se come la rodaja de chorizo lo primero, quien la deja para el final... incluso quien no la toma. Este plato típico de la región del Miño suele aparecer en la gran mayoría de las cartas de los restaurantes portugueses, pero el de Santiago, en Penamacor, es, según indica Don Poleo en su crítica, «muy sabroso con sus nabizas y sus tropezones de salchicha. Tiene un toque amargo, fruto de las verduras, que le da autenticidad».

Ampliar Caldo verde de Santiago. E. R.

Otro de los caldos más coloridos es la sopa de tomate. En el restaurante elvense Acontece la elaboran siguiendo la receta de la abuela de su propietario, Rui Andrade. «Pochamos cebolla, ajo y pimiento verde. El tomate lo añadimos después, pero también dejamos que se cocine bien antes de añadirle un poco de agua y triturarlo todo», comenta el portugués. Se come con tocino, morcilla y 'farinheira', el embutido típico de la cocina lusa. Así mismo, en este local le añaden mucha fruta (servida aparte) para hacerlo más refrescante, concretamente uvas e higos. Un huevo pasado por agua y una ramita de orégano coronan esta elaboración, que se sirve con pan del día anterior.

Ampliar Sopa de tomate de Acontece. HOY

La 'açorda'

La 'açorda à alentejana' es una sopa muy popular en el Alentejo. Se trata de un plato de origen bastante humilde que tiene muchas similitudes con algunos de los clásicos extremeños. Se elabora con pan duro en rebanadas, ajo, mucho cilantro y aceite de oliva. Tras machacar todo en un mortero y añadirle sal, se agrega agua hirviendo y, por último, las rebanadas de pan duro, revolviéndolo hasta que quede una mezcla homogénea. También se le suelen añadir unos huevos escalfados. Y luego cada casa le da su toque, como la de A Estalagem, de Arronches, que le añade poleo, resultando muy aromática.

Ampliar 'Açorda à alentejana', de Estalagem. E. R.

En Marvão destaca por contundente la del restaurante Mil-Homens, que es de 'sarapatel' (chanfaina), y por suculenta la de cazón de Sever, conocida como 'alhada de caçao'. Esta también se encuentra en la franquicia de comida rápida llamada A Loja das Sopas, ubicada en casi todos los centros comerciales lusos.

Ampliar 'Alhada de caçao' de Sever. E. R.

La 'canja de perdiz' del Pompílio en São Vicente es algo más sofisticada que la tradicional de 'galinha', pero con la misma base y carácter reconfortante. Y en cuanto a la de 'peixe', el establecimiento Helana, en Idanha a Nova, prepara una rica sopa de pescados del río Ponsul.

Otra de las favoritas de los portugueses (además de la sopa da pedra) es la de 'beldroegas'. La verdolaga es una planta que crece libremente en los campos alentejanos y que se empezó a consumir en etapas de mayor necesidad, al igual que sucedió a este lado de la Raya con vegetales como las tagarninas. La de A Confraria de Castelo de Vide trae las verdolagas, pero también un huevo escalfado y hasta patatas.

Por último, imposible olvidar la sopa de 'feijão' de O Espiga de Borba. Más que un entrante, podría considerarse un plato principal gracias a la potencia que le aportan los garbanzos. Bom proveito!

Más información Santiago Rua 25 de avril, 69. Penamacor. +351 277394425

Acontece Av. de Garcia da Orta, 8C. Elvas. +351 925755186

A Estalagem Rua Porta Nova, 3. Arronches. +351 245583537

Mil-Homens Rua Nova, 14. Portagem. +351 245993122

Sever Estr. do Rio Sever, 4. Marvão. +351 245993192

Pompílio Rua de Elvas, 96. São Vicente. +351 268611133

Helana Rua José Silvestre Ribeiro, 35. Idanha a Nova. +351 277201095

A Confraria Rua de Santa Maria de Baixo, 10. Castelo de Vide. +351 916603652

O Espiga Av. da Estação 1A. Borba. +351 268894244