Cómo comer en Navidad por menos de 20 euros por persona

Mucho antes de que se pusiera de moda el término 'cero residuo', en Extremadura ya éramos especialistas en la cocina de aprovechamiento. Y aunque haya épocas de bonanza, el no desperdiciar y sacar un platazo con cuatro cositas va implícito en nuestra idiosincrasia.

Es la cocina de madres y abuelas, esa que tanto referencian los grandes chefs extremeños cuando son preguntados por sus cartas, repletas de elaboraciones creativas. «La cocina tradicional es la base de todo», asevera Antonio Luis Falcón, propietario de Agallas Gastro & Food y ganador del certamen de gastronomía de Extremadura. Pero también utiliza las mismas palabras Beatriz Jiménez, una cocinera cacereña que ha subido en tan solo cinco años más de 2.000 recetas a la plataforma YouTube, donde tiene casi medio millón de suscriptores que, día tras día, ven y comentan sus elaboraciones, de carácter sencillo y económico.

Y este es precisamente el atractivo de su canal: recetas tradicionales, con ingredientes que son fondo de despensa y aptas para todos los bolsillos. «Siempre es importante mirar por la economía, pero este año ha subido tanto la cesta de la compra que noto a la gente más desilusionada con las Navidades», comenta la youtuber, de nombre artístico 'Beatriz Cocina', que también colabora semanalmente con En Salsa desde hace más de año y medio. «Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy metida en la cocina, porque un vídeo de cinco minutos a mí me lleva hacerlo media mañana. Pero no es sacrificio, es pasión». Si no hubiera amor por la cocina, no llevaría quince años compartiendo sus elaboraciones en Internet. Por eso, nos propone una Navidad económica y sin derroches, pero repleta de sabor y color.

Beatriz Cocina.

Además del bajo coste (unos 20 euros por persona), las recetas que ha preparado esta cocinera son ideales para elaborarlas un par de días antes y así poder disfrutar de la compañía en una velada tan especial. «Recorro muchos supermercados y tiendas porque me gusta y voy buscando siempre lo más económico, así que sí, es posible tener una comida completa de Navidad para cuatro personas por unos 80 euros», recalca.

En primer lugar, unos quesitos fritos para picotear cuando aprieta el hambre. Beatriz Cocina elige uno tipo Camembert, lo corta en porciones de similar tamaño y las reboza en harina. Después, las pasa por huevo batido y por pan rallado, y las lleva cinco minutos al congelador antes de freírlas. De esta forma, evita que se derrita en demasía el queso cuando esté en contacto con el aceite caliente.

Otro aperitivo delicioso son unos champiñones rellenos de langostinos y beicon. Quedan súper cremosos porque llevan en su interior, junto al sofrito, nata y queso fundente, así que es un bocado ideal para abrir boca antes del plato principal. Posiblemente una de las elaboraciones más navideñas es el pastel de marisco. Además, Beatriz lo hace tan bonito que también adornará nuestra mesa. Es refrescante, gusta a toda la familia y de un día para otro está aun mejor si cabe.

Una vez acabados los entrantes, es hora de remangarse para pasar a platos con mayor contundencia, aunque siempre en la misma línea económica. En este caso, una merluza a la marinera. La cacereña recomienda comprarla congelada y con toda la antelación posible para rebajar así el ticket final. Su elaboración es bastante sencilla, ya que Beatriz opina que la cocina debe ser para todo el mundo, así que sus vídeos están pensados para múltiples perfiles de personas: estudiantes que se acaban de emancipar, trabajadores que no tienen tiempo o ideas sobre qué comer, ancianos que desean recuperar recetas olvidadas (esta youtuber cacereña es especialista en dulces de pueblo) y un largo etcétera.

Para continuar, un frite o caldereta que se hace prácticamente sola. Lo más habitual en estas fechas es el cordero, pero además de su alto coste, no es fácil encontrarlo, así que Beatriz Cocina apuesta por hacer el mismo guiso con carne de cerdo. «También hay muchas personas a las que no les gusta el cordero», apostilla. Y como estamos pensando en el ahorro, el cerdo se hace en apenas 20 minutos y el cordero se llevaría el doble de tiempo al fuego, así que esto también reduce la factura de la luz.

Momento dulce

La repostería es uno de los puntos fuertes de esta cacereña, que no ha escatimado a la hora de recomendarnos algunas de sus recetas más dulces. Una de ellas es un flan familiar que no necesita horno. Ella lo elabora todo, desde el caramelo, al que le añade un chorrito de zumo de naranja, hasta el interior del flan, que queda muy apetecible.

Como seguramente querramos alargar la sobremesa todo lo posible, Beatriz tiene una receta de creación propia muy apta para esta comida o cena familiar. Son una especie de pastas a las que ha llamado 'coquitos', ya que llevan una cantidad importante de coco, pero también cuentan con dulce de membrillo, almendras tostadas, huevos y azúcar. Con estos ingredientes, el resultado tras su horneado solo puede ser una delicia para el paladar.

Y por si aún tenemos hambre, unos nevaditos caseros que se conservan perfectamente durante varias semanas. «Cuesta mucho encontrarlos en las tiendas y, sin embargo, son tremendamente fáciles de hacer y muy navideños, ya que parece que ha nevado sobre ellos», comenta.

En definitiva, gracias a estos consejos de la youtuber cacereña, es posible disfrutar de una dulce Navidad con los sabores de siempre, sin perder tiempo y sin excesivo gasto. ¡Buen provecho!