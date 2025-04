Los restaurantes más románticos para celebrar este San Valentín en Extremadura

Alba Baranda Viernes, 11 de febrero 2022 | Actualizado 10/02/2023 12:30h. Comenta Compartir

El amor es un ingrediente que todos los cocineros dicen utilizar. «¿Cuál es el secreto de su plato?», le preguntamos al chef y él responde sin inmutarse: «Que está hecho con mucho amor». Aunque más complicado que descubrir el secreto de un chef es averiguar el misterio del amor. Poetas, cineastas, músicos y filósofos han intentado definirlo, pero ninguno es capaz de dar una explicación redonda.

EN SALSA también va a intentarlo, pero no empleando argumentos racionales ni frases de autoayuda, sino recurriendo a nuestra arma secreta: la gastronomía. Qué mejor manera de explicar el amor que disfrutando de una cena tan deliciosa como afrodisiaca en un restaurante extremeño. Esta semana les definimos el amor a partir de varios menús de San Valentín. Y así, paladeando ostras, foie, frutos rojos o chocolate, entenderemos de una vez por todas de qué va esto del amor, que, como escribió Lope de Vega, solo «quien lo probó lo sabe».

Quien está absolutamente enamorada de su proyecto es Cristina de Agustín. La propietaria de Voodoo vive intensamente San Valentín, por lo que procura sorprender a sus clientes año tras año. «De las fiestas que se celebran, es la que más me gusta, ya que es un día en el que todo el mundo viene de buen rollo», asegura. Adora decorar el establecimiento con corazones gigantescos y además, suele agasajar a los enamorados con varios detallitos para amenizar la espera. Este año hay galletitas de la suerte, un cupón con tres vales a rellenar por un miembro de la pareja y una pequeña cartulina con siete detalles que enamoran, para el otro. «Me encanta porque ves sus caras de ilusión, las sonrisillas cuando se están escribiendo», describe mientras no esconde su entusiasmo.

Ampliar En Voodoo no faltan los detalles y los guiños al amor. J. V. ARNELAS

El pasado año, Voodo estrenó el nuevo sándwich cubano. Se trata de un suculento bocadillo de carne de cerdo, elaborada en dos tiempos para conseguir a la perfección la textura mechada. Lleva también paleta de jamón braseada, salami ibérico, pepinillos agridulces, emmental y mostaza de Dijon. Todo esto, bien abrazado por un cariñoso pan de cristal. Y un año después, sigue conquistando corazones.

Por San Valentín, Voodoo presenta varias elaboraciones nuevas. J. V. ARNELAS

Sí, sabemos que este sentimiento se debe celebrar y practicar todos los días, pero festividades como estas son la guinda perfecta para salir de la rutina, para detenerse, acercarse y recuperar algunas de las cosas que nos ha arrebatado la pandemia. Por eso, Le Salon del Silencio ha preparado un menú inspirado en las salas de fiesta de París. Cada plato lleva un sugerente nombre. De esta forma hay juegos previos (copita de gazpacho asado con higos, crujiente de patatera y miel, ceviche de corvina y pulpo, ensalada y foie); caricia de mar (arroz negro con su sepia); placer sin barreras (crepe relleno de ibérico y setas) y fruta prohibida.

Ampliar Le Salon. HOY

Los amantes de los productos sofisticados encuentran en Brilongo todo un paraíso. En este restaurante pacense han pergeñado un menú con rollitos de salmón del amor con crema de queso y aguacate; tallarines 'Kiss me' con boletus y foie; pasión de pez al papillote; costillas del Edén a baja temperatura, y romántico financiero. El vino de la tierra y la luz tenue harán el resto. Este banquete únicamente estará disponible del 14 de febrero al 19 con reserva previa.

Ampliar

Bistropócima secreta

Existe el suero de la verdad, pero ¿y el del amor? El chef Antonio Caro ha dado con él. O eso dice. Se trata de la probeta secreta. No ha querido desvelarnos nada, simplemente sabemos que todo aquel que la pruebe, caerá terriblemente rendido. Y si no es por su pareja, será por la comida de La Bistrológica, que ha preparado un menú tan exótico como su foie mi cuit macerado en vino fino con manzana y gelatina Gewürztraminer, sus croquetas de lava ibérica, su merluza en tempura con cremoso de coliflor al ajillo y pimentón de la Vera, y su cochinillo ibérico con raviolis de manzana ácida.

Ampliar Antonio Caro.

Toda una lección de amor es la que ofrece el matrimonio formado por Rocío y Luismos, los dueños de La Taberna de Noa. Tras varios años casados, siguen codo con codo trabajando juntos, y han elaborado con mimo este menú 'A Bocados' para personas tan enamoradas como ellos. Son ocho pases, entre los que destacan un tartar de gambas; un brioche de anchoa y papada ibérica; un tournedó de solomillo ibérico con su demiglace, mantequilla Café de París, boniato y castañas... y no desvelamos más, que en el amor no hay nada escrito. Con semejantes manjares no es de extrañar que más de uno o una haga realidad la canción de Albert Pla 'El bar de la esquina' y pida al camarero que haga de casamentero allí mismo.

¡Buen provecho, gastroamantes!