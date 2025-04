Restaurantes extremeños que aceptan perros

Alba Baranda Jueves, 7 de septiembre 2023, 13:53 Comenta Compartir

Dicen que una parte de nuestro corazón está dormida hasta que no convivimos con un animal. Y es que ya no hace falta explicar que son miembros de la familia, por eso queremos pasar con ellos el mayor tiempo posible.

Amelia Toribio, de Alconchel, es una de esas personas que adora los animales, pero en especial a su perra, Nube. «El tiempo que estoy trabajando, siete u ocho horas al día, mi perra está sola en casa. Así que cuando vuelvo, me gusta aprovechar el tiempo con ella y llevármela a todas partes. Y no solo eso, sino que también es por una mera cuestión de comodidad. Si he quedado para cenar y en el restaurante no aceptan perros, tengo que sacarla primero y encima con las prisas, y luego irme. Así que prefiero llevármela y, además, si sobra algo de la cena, se lo doy», comenta con una sonrisa.

En definitiva, tranquilidad, comodidad y disfrutar con ellos. Es lo que la mayoría de tutores de animales cuenta. Pero Amelia va más allá. «Un restaurante que acepta perros me parece más abierto, moderno y humano. Me transmiten el mensaje de 'esta es tu casa y entra con quien quieras', con lo cual, para mí, ya gana puntos».

Ampliar Amelia y Nube.

Cuestionada por la gente que detesta a los animales, en especial a los perros, Amelia responde que la culpa nunca la tienen los perros, sino los dueños. «Yo sé que hay gente que no recoge los excrementos, pero la mayoría sí lo hace. Por unos pocos, no pueden catalogarnos a todos», ataja. Y en esto mismo está de acuerdo Laura Avilés, la responsable de sala de El Laurel, que acepta con mucho gusto mascotas. «Nosotros nunca hemos tenido problemas. Ni perros molestos, que ladren o se muevan, ni tampoco comentarios de clientes que no están cómodos. La gente que trae a sus animales es porque sabe que se portan bien y están educados», cuenta.

Este restaurante de Badajoz comenzó hace casi un año con el sello 'pet-friendly', que significa amigable con las mascotas. «Ceci y yo hemos tenido problemas con nuestro perro, Taco, que tenía ansiedad por separación. Así que decidimos facilitar las cosas a alguien que estuviera en la misma situación», indica. Asimismo, en la noche de San Juan, una persona les dijo que su perro lo pasaba muy mal con los cohetes, por eso se lo llevaba a cenar. «A la hora de los fuegos artificiales, subimos un poco la música para que el animal no se enterase del ruido exterior».

Son detalles que aportan valor añadido a los restaurantes y que permiten al comensal disfrutar de una experiencia completa. Y, además, los requerimientos no son tantos, tal y como explica Laura. «Además de tener el cartel bien visible, debemos contar con otro cepillo y fregona, un bebedero para ellos, tienen que estar limpios y atados para que no se puedan acercar a la barra ni a la cocina. Son cuatro cosas de sentido común que no nos cuestan nada y que merecen la pena para pasar el mayor tiempo posible con ellos, ya que su vida es tan corta en comparación con la nuestra que hay que aprovechar con ellos los momentos al máximo», concluye esta camarera cuya sensibilidad es palpable dentro y fuera de la barra.

Ampliar Perrito bueno en Shangri-La.

También en el único restaurante vegetariano de Extremadura, Shangri-La, aceptan mascotas. Es una parte más de su filosofía ética con los animales. «Mérida tiene mucho turismo y la gente se trae a sus perritos, así que por qué no dejarlos entrar. Además, tenemos cuatro salas, por lo que si alguien es alérgico o no le apetece comer con un perro cerca, los ponemos en diferentes espacios», alude Ismael García, el propietario. Este hostelero reconoce sí haber tenido una vez un percance: «Había dos perros en la misma sala y se empezaron a poner nerviosos, a ladrar, gruñir... Pero ha sido la única vez, la mayoría de veces, y tenemos mascotas a diario, nunca pasa nada».

Está de acuerdo con esta afirmación Juanma Zamorano, dueño y cocinero de El 13 de San Antón. «Casi todo el mundo tiene mascota. Forman parte de la familia y a nadie le molestan, ya no es como antiguamente. Los animales están cada vez más educados, hay algunos a los que ni siquiera se les ve, están al lado de los dueños y ni se mueven», expresa a la vez que confirma que en su restaurante entran en el salón y en el patio.

Hay otros locales que sí ponen algún requisito, como la Venta del Gato, donde sí pueden comer en la cafetería, pero no en el comedor (la carta es la misma); Origen, ya que indican que si tienen todo lleno es difícil ubicarlos, o Corral del Rey, que reconoce no aceptarlos si son excesivamente grandes, como por ejemplo un mastín.

También se encuentra en Trujillo, al igual que los dos restaurantes anteriores, el asador Alberca. La grandeza de las personas no solo se mide por su cantidad de reconocimientos. Mario Clemente, su chef, no para de recibirlos, pero también habla de lo importante que era para él aceptar animales tanto en interior como en la bucólica terraza de este restaurante. «Yo tengo una mascota y cuando viajo, busco sitios donde pueda entrar. Son familia y no me gustaba la idea de apartarlos, así que en Alberca pueden entrar desde siempre. Ofrecer este servicio también te hace diferenciarte del resto, pero no lo hacemos por eso, sino porque yo soy el primero que quiere disfrutar de una buena comida con su perro».

Más información El Laurel C/ Hermanos Segura Covarsí, 3. Badajoz. 623 33 55 00

Shangri-La C/ Sagasta, 21. Mérida. 636 75 28 37

El 13 de San Antón C/ San Antón, 13. Cáceres. 927 21 50 07

Venta del Gato C/ Real, 82. Fuente de Cantos. 924 50 03 85

Origen Plaza Mayor, 22. Trujillo. 678 02 86 53

Corral del Rey Plazoleta Corral del Rey, 2. Trujillo. 689 19 09 35

Alberca C/ de la Victoria, 8. Trujillo. 927 32 22 09

El Yedrón Avda. de Extremadura, 22. Aldeanueva de la Vera. 661 20 29 94

Foster Hollywood Avda. Sinforiano Madroñero, 15. Badajoz. 924 25 69 55

Carmen Gastrobar Ginclub C/ San Juan, 3. Badajoz. 924 22 06 99

Judería del Valle del Jerte C/ Federico Bajo, 20. Cabezuela del Valle. 927 47 25 30

Macadamia C/ Serrana de la Vera, 1. Plasencia. 666 29 61 31

Tapería 8º Arte C/ Gral. Ezponda, 7. Cáceres. 927 21 09 26

Zeri's Coffee C/ Gil Cordero, 7. Cáceres. 656 87 30 48

Casa Pachi Plaza Sta. María de Guadalupe, 24. Guadalupe. 927 36 70 94

Parada de la Reina C/ Tornavacas, 2. Plasencia. 927 42 50 77

Temas

Mascotas

Animales

Alimentación

Gastronomía

Perros

Restaurantes

Badajoz

Trujillo

Mérida

Extremadura

Cáceres