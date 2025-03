Restaurantes extremeños con catering para realzar sus ceremonias y comidas familiares

alba baranda Jueves, 27 de octubre 2022 | Actualizado 28/10/2022 11:47h. Comenta Compartir

Decir catering es decir comodidad. Se recurre a este servicio en los banquetes que siguen a las ceremonias, pero cada vez se extiende más la costumbre de celebrar los cumpleaños, las cenas navideñas o los banquetes familiares en la casa del campo o en el propio domicilio. Y que traigan la comida y la sirvan. En Extremadura hay empresas especializadas en catering, pero también encontramos restaurantes que ofrecen este servicio. En Salsa les ofrece hoy una guía para comer bien en casa sin cocinar o para conseguir que todo el mundo alabe su banquete de ceremonia. Son catering de nivel y calidad.

Tápara Gastronomía

Tápara cuenta con dos locales de referencia en Cáceres. Uno en el barrio del R-66 y otro en la carretera de Medellín, de nombre El Cortijo de Tápara. Abre los fines de semana y cuenta con espacios amplísimos en interior y una terraza en la que caben unas 200 personas, por lo que es posible realizar eventos allí mismo. Pero, además, ofrecen catering. Gonzalo Serrano, cocinero y propietario, indica que se planteó poner en marcha este servicio cuando vio que muchos de sus clientes se lo demandaban.

«Es el día que el anfitrión da la cara, así que no puede fallar nada», recalca. Para ello, trabajan con menús cerrados, que amolda a las peticiones del cliente y que van variando según las tendencias. «Ahora ya no se lleva un primero, un segundo y un postre; sino que prevalece un cóctel largo y quizás un plato contundente», explica. Lo que no suele fallar en sus caterings son los bocaditos en pan brioche de osobuco con salsa de foie, uno de los platos que más éxito tienen en Tápara y que adapta al catering. Lo ideal son platos fáciles de comer, muy variados y repletos de sabor. También tiene una food-truck que se lleva a los eventos y en la que sirve diferentes tipos de comida.

Además, Gonzalo ofrece un extra: el servicio de chef privado. «Lo hacemos muy exclusivo, máximo para unas 50 personas, ya que queremos abarcar todo bien y siempre con el sello Tápara; es decir: calidad y buen servicio, pero con cercanía», asegura. Este cocinero acaba de ganar la segunda edición del concurso de cocina Premio Espiga Ternera de Extremadura, así que es posible disfrutar de su maestría en los fogones de su propia casa.

Las Barandas

Las palabras «servicio y calidad» se repiten como un mantra en boca de los dueños de los restaurantes que ofrecen catering. Fernando Gil, de Las Barandas, también las pronuncia. «Todas las bodas nos las tomamos como si fuera la primera. No nos relajamos porque es un día muy importante», exclama. Llevan unos cinco años con su 'catering de autor', cuyo lema es «donde quieras, cuando quieras y como quieras». Es decir, cuentan con salones propios en el Santuario de Nuestra Señora de La Estrella de Los Santos de Maimona, pero también se desplazan a cualquier parte. Tienen un equipo de unas 35 personas con una larga trayectoria y experiencia en el mundo hostelero.

Ampliar

Fernando indica que hace algunos años, las bodas se centraban en los meses de verano, pero que ahora suelen situarse de abril a noviembre, por lo que tienen mucho más trabajo. En poco tiempo van a ampliar la cocina central en la que elaboran todo ellos mismos. «Lo que la gente suele querer siempre en su evento son el tartar de atún, el bacalao gratinado con maimonesa y el plato estrella del restaurante: el solomillo con foie»

Los Templarios

Ubicado en Monesterio, el restaurante Los Templarios también se decantó por ofrecer catering por petición de sus clientes. «Querían que estuviéramos en sus días más importantes», detalla José Muñoz, su propietario. Trabajan a partir de 100 invitados por evento y preparan la comida de acuerdo a los gustos y temática de los anfitriones. También disponen de estaciones (también llamados 'food corners') de sushi, croquetas, arroces, coctelería... Se trata de puestos o rincones especializados en un tipo de comida.

«En un restaurante no pasa nada si un día la cocina tarda mucho, puede que el cliente repita, pero en el día de tu boda no puedes fallar». José es tajante, por eso también confía en la calidad de las materias primas y en un servicio especializado y profesional. Algunos de los platos más aclamados en su restaurante los adapta para que no falten en ese día especial. El cachopo lo hace mini y el pulpo frito lo sirve en brochetitas, para que el comensal pueda tener variedad y degustar todos los aperitivos del cóctel.

Ágora Feval

Francisco José Alvarez tiene varios establecimientos hosteleros en Don Benito y cuando abrió Ágora -unos meses antes de la pandemia- decidió que incorporaría también servicio de catering. Para él, lo más importante para que ese día salga todo bien es una buena organización. Por eso se adapta a la temporalidad del evento y al contexto. «Hay sitios donde nos demandan catering que no cuentan con cocina, así que no podemos servir, por ejemplo, un pescaíto frito si queremos que esté realmente bueno». Por eso Francisco prefiere declinar un servicio si piensa que no va a poder ofrecer la mejor calidad.

Ágora, que fue el catering elegido para la última edición de los premios Extremeños de HOY, ofrece a menudo desayunos para instituciones y eventos similares. Uno de los próximos servicios lo dará para el Ayuntamiento de Don Benito, que tiene preparada próximamente una ruta en la que se degustarán migas y al terminar la jornada, un cocido elaborado por Ágora para reponer fuerzas.

El Sigar

También son aficionados al cocido los clientes de El Sigar, en Badajoz. A David Núñez, su propietario, le sorprende la frecuencia con la que se lo demandan. «Los platos de cuchara están muy valorados. El cocido me lo piden muchísimo», añade. También son habituales las migas en una montería o comidas rústicas, como la que está preparando para este fin de semana: capones en pepitoria.

Este restaurante pacense no dispone de sitio propio para las celebraciones multitudinarias, pero no tienen ningún inconveniente en desplazarse hasta donde sea necesario. «A la gente le gusta celebrar los cumpleaños, bautizos o comuniones en su propia casa porque no hay límite de hora y se pueden quedar después tomando copas», aclara David.

La Milanesa

El catering de La Milanesa, que presta servicio desde 2015, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. «Lejos quedan esas largas cenas sentados en la que los invitados permanecían horas en sus mesas degustando un plato tras otro«, explican en su web. En su lugar, este restaurante emeritense ofrece varias fórmulas para el convite ideal: cóctel, bufé temático, comensales sentados, de pie, una mezcla de ambos... Suelen colaborar con dos fincas cercanas a Mérida: La Albuera y Lavadero de Lanas. Lo mínimo con lo que trabajan son 30 personas.

Plaza Corral del Rey

La historia se repite nuevamente. Unos clientes del restaurante Corral de Rey, en Trujillo, empezaron a pedirle al anterior responsable, Antonio Sánchez, que les preparase una boda. Y se lanzaron de cabeza al mundo del catering, tanto es así que ahora preparan unas 30 bodas al año. Al principio se desplazaban hasta fincas pequeñas y bodegas, aunque después, en 2016, surgió la posibilidad de explotar el palacio de los Duques de San Carlos.

También realizan pequeños eventos familiares o de amigos y otros más institucionales. El acto más sonado que han realizado fue la cumbre hispano-lusa, con la presencia de los presidentes de ambos gobiernos, junto con ministros de diversas carteras.

Ampliar

Más información Tápara Gastronomía Ctra. Medellín, km 3. Cáceres. 681272428

Las Barandas Plaza de España, 1. Los Santos de Maimona. 686739906

Los Templarios Calle Templarios, 20. Monesterio. 657844911

Ágora Feval Av. de Badajoz, 0. Don Benito. 924802900

El Sigar Avenida Luis Movilla, 12. Badajoz. 924256468

La Milanesa Avenida Vía de la Plata, 6. Mérida. 924302652

Plaza Corral del Rey Plazuela Corral del Rey, 2. Trujillo. 927323071

Temas

Restaurantes

Gastronomía