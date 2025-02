La gastronomía del terror llega a los restaurantes extremeños

Alba Baranda Jueves, 26 de octubre 2023, 20:16 Comenta Compartir

Halloween es una fiesta de origen celta que desmitifica la muerte y se ríe de ella. Las calabazas con velas ya se estilaban en Galicia hace siglos y lo de truco o trato lo hacían a su manera los monaguillos extremeños «in illo tempore». El rito, tan celta, tan irlandés, emigró a Estados Unidos y, con el siglo XXI, retornó a España, donde lo hemos recuperado creyendo que es ajeno, pero incorporando nuestro toque de extravagancia, singularidad y, fundamental en toda fiesta extremeña: de gastronomía.

Si merendamos en los funerales, tomamos torrijas en Semana Santa, devoramos cocidos en Carnaval y experimentamos con recetas afrodisíacas en San Valentín, Halloween no iba a ser menos. Así que, tras asimilar la nueva fiesta, los restaurantes han entendido que, si no se come, no hay alegría y se han puesto a preparar picadillos de Frankestein, tartas que emulan cementerios, cheesecakes sangrantes y bebidas matadoras. Son manjares que, enunciados, dan más grima que miedo, pero, en el plato, resultan ser deliciosos y ortodoxos.

En Salsa no podía permanecer ajena a esta pasión por la gastronomía del terror y llevamos una semana de susto en susto, de cocina en cocina, seleccionando los menús más tenebrosos y exquisitos del Halloween extremeño. Como el de Sevebrau, que esta semana deja aparcado su avión, con el que cada jueves viajan hasta las cocinas de diferentes países o regiones del mundo. Las últimas: Malasia, Canadá o Alemania. Pero desde el jueves 26 por la noche hasta el miércoles 1 de noviembre al mediodía disponen de un terrorífico menú de Halloween compuesto por un picadillo de Frankestein (guacamole y carne picada guisada, con queso y nachos), ojos de bruja (brochetas wrap de salchicha alemana y salsa de tomate casera), zombiburger (hamburguesa smash «hecha a base de carne de un zombi que ha atropellado sin querer» el cocinero, Jorge Fernández y cuya crujiente carne no ha querido desaprovechar) y de postre, una tarta de chocolate casera con lápidas de galleta y huesitos de azúcar).

Ampliar Ojos de bruja de Sevebrau.

Siguiendo con la terminología truculenta, está claro que Jorge se ha estrujado a fondo los sesos para ofrecer algo diferente y divertido, como suele ser habitual cada semana en esta taberna con una cerveza artesana propia que también lleva su nombre.

Y hablando de nombres, nos detenemos en Xodó, una de las aperturas recientes más interesantes de la provincia cacereña. Ubicado en Plasencia, ofrece un concepto orientado en compartir, pero ¿qué significa 'xodó'? Es una palabra brasileña que designa tiernamente a alguien a quien se tiene cariño. Lo cuentan los propietarios de este negocio, Marcia Cabás y Sergio Pescador. Ella es la encargada de elaborar cafés especiales y espectaculares cócteles de autora, además de dirigir la sala.

Ampliar

En la cocina se maneja como pez en agua el chef montehermoseño que, tras ocho años trabajando en Barcelona con Albert Adrià y dos años más en Andorra, decidió regresar a su tierra y abrir su primer proyecto propio allá por mayo. Lo denominan «bar gastronómico» y en apenas cuatro meses de vida ha cambiado ya dos veces la carta, siendo el tartar de picaña de vaca cortado a cuchillo, el sam de costilla de cerdo deshuesada con salsa barbacoa casera, la berenjena china con yogurt griego, miel de encina trufada y limón o la coliflor agridulce con pulpo, alga wakame, puré de aguacate y piel de limón los platillos más demandados. Pero, para estos días tan mortíferos, van a tener dos elaboraciones especiales (desde el viernes hasta el miércoles). Se trata de un plato mexicano llamado 'levanta muertos' y que consiste en un ceviche de pulpo y gambas con cebolla roja encurtida, aguacate y totopos y que, según explica Marcia, es ideal para la resaca, por eso se llama también «vuelve a la vida». Por otro lado, su propuesta líquida es el cóctel 'matador', que nada tiene que ver con la película de Almodóvar. Lleva una base de tequila y el color rojo «sangriento» se lo aportan los frutos del bosque.

Ampliar Levanta muertos de Xodó.

Ampliar Cóctel Matador.

Aunque para sangre y terror, el espectáculo que ha preparado el Gran Casino de Extremadura este viernes por la noche en su espectacular Bar Rojo. Toda una fiesta ambientada y animada por uno de los mejores tributos a Michael Jackson de toda España, el de Michael's Legacy. Además de la música en directo, la maquilladora profesional Saray Márquez caracterizará a los asistentes y al ganador del concurso de disfraces se le obsequiará con una experiencia gastronómica y una noche en este hotel de cinco estrellas.

En cuanto a la comida, ofrecen una cena tipo cóctel, con sutiles bocados como un pan bao de salmón, bombón de foie, croquetas de jamón ibérico, solomillo al romero, risotto, gambas o cordero lechal a baja temperatura, entre otros. Los pastelitos tematizados correrán a cargo de la pastelería artesana Revive.

Continuando con la parte más dulce, Chef Alia Pastry Shop es ya muy reconocida por despachar pastelería americana de una manera muy cuidada: cookies, brownies, cinnamon rolls... Por eso no podían faltar a esta cita con Halloween. Además de una rigurosa decoración de su tienda, con telarañas, fantasmas, luces tenues y hasta humo, han versionado todas sus tartas. Quizás la más famosa sea la de queso, pues ahora se llama 'black bloody cheesecake', lleva un brownie de red velvet en la base y el interior, de queso, va teñido de negro.

Ampliar Black Bloody Cheesecake.

Álvaro Holgado, su propietario y el creador de estas delicias también explica que estos días tienen buñuelos de viento o chuchos, una reinterpretación de los dulces típicos catalanes. Pero también numerosos bizcochitos con superficie plagada de fantasmas, monstruos y otros muñecos que intentan asustar, pero son sonrientes y, por tanto, muy tiernos.

Ampliar JORGE REY

En su otro negocio, Maná, Álvaro también ha modificado algunos platos de la carta. El aperitivo es una crema de calabaza y la hamburguesa, además de tener telarañas, cuenta con un pan negro.

Día de muertos

El 1 y 2 de noviembre se celebra en México el día de muertos, una jornada en la que se honra la memoria de los fallecidos y la Taquería del Sur, en Badajoz, no iba a faltar a esta cita. Además de un altar para recordar a sus seres queridos, el martes 31 por la noche van a servir fuera de carta dos de los platos más típicos de las celebraciones mexicanas. Se trata del pozole, un guiso tradicional hecho a base de granos de maíz con carne de cerdo, verduras y especias. Y, por otro lado, dispondrán de tamales de pollo en salsa verde y carne de cerdo en salsa de chiles pasilla y morita. Para culminar la celebración al más puro estilo mexicano, el mariachi del Sur desplegará su listado de canciones para conmemorar una de las celebraciones más importantes de México.

Pozole, tamal y mariachis del Sur, diversión asegurada.

También han apostado por el Día de Muertos en El Bar Old School Food. Vienen de tener menús degustación súper potentes, como el musulmán o el visigodo. Pero para la noche del martes 31 han decidido hacer algo diferente, exlusivo y pensado para el disfrute de los comensales «pero sin olvidar el nuestro», indica Carlos López, su cocinero y copropietario junto a Jara Jiménez. Por eso el dj Letter From C14 pinchará música para armonizar el menú, compuesto por dos entrantes (elote y chilli) y barra libre de tacos. Para abrir boca, maíz a la brasa con mayonesa de chile chipotle y copos de chiles. Tampoco puede faltar el chilli de carne con totopos y mix de quesos. Además, los asistentes podrán comer todos los tacos que deseen de los dos rellenos disponible️s: al pastor y️ suadero. Ha tenido tanto éxito esta iniciativa entre sus clientes que está experiencia gastronómica 'tex mex' ya está completa.

Hay que reservar con antelación Sevebrau C/ Adolfo Díaz Ambrona, 2. Villanueva de la Serena. 600 24 10 16

Xodó Avda. Juan Carlos I. Plasencia. 611 59 07 39

Bar Rojo del Gran Casino de Extremadura Avda. Adolfo Díaz Ambrona, 11. Badajoz. 924 484 400

Chef Alia Pastry Shop Avda. Virgen de la Montaña, 15. Cáceres. 633 16 33 21

Maná Plaza Sta. Clara, 4. Cáceres. 613 19 42 43

Taquería del Sur C/ Jacinta García Hernández, 4F. Badajoz. 644 17 30 73

El Bar Old School Food C/ San Salvador, 4. Mérida. 824 91 63 61