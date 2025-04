Así es la gastronomía de los balnearios extremeños

alba baranda Jueves, 1 de septiembre 2022, 20:00 Comenta Compartir

Placeres de balneario. El desayuno sano y reconstituyente, el albornoz, la toalla, un paseo hasta las termas y allí, chorros a presión, parafangos, lodos naturales, inhalaciones, ducha vichy, presoterapia, piscina activa y como nuevos. Pero estamos tan relajados que necesitamos un rato de reposo en una cama termal de inspiración romana o en una hamaca junto al Agua de Alá, o sea, en el balneario de Alange, que con los de Valdastillas, Baños, El Raposo, Montánchez y Hervás conforman la ruta extremeña por los seis establecimientos con aguas mineromedicionales certificadas abiertos actualmente en Extremadura.

Porque tras el reposo, el cuerpo, entonado y armónico, está dispuesto para una comida nutritiva y sabrosa. Olvidémonos del tópico de la comida sana y aburrida de balneario. En Salsa les lleva hoy, de piscina termal en piscina termal, a conocer la nueva cocina de los balnearios extremeños. No esperen coles hervidas, patatas cocidas y pescado en blanco. La nueva cocina extremeña también ha llegado a las termas y En Salsa la ha probado.

Carlos Yubero, el presidente de la Asociación de Balnearios Extremeños, indica que la comida que se suele servir en los balnearios u hoteles aledaños es muy natural. «La gente pasa aquí estancias largas, de una semana a diez días, y no podemos machacarles el estómago con salsas y aderezos», afirma. «Lo ideal es que no perciba que está fuera de su casa». Por ello, se basan en la cocina de temporada, esto es: ensaladas y pescados o carnes a la parrilla en verano; setas y caza en otoño; guisos en los días fríos del invierno...

Yubero es, además, el gerente del complejo hotelero-balneario El Salugral, en Hervás. En su propiedad hay varias estancias para degustar la gastronomía de la zona: una pequeña cafetería con una carta más enfocada en snacks, el salón del restaurante y un esplendoroso exterior donde es posible cenar bajo el parral o la pérgola. Para dar de comer a sus clientes se sirven de un menú del día con varias posibilidades entre primero y segundo. De hecho, una de las opciones preferida por sus clientes, según confiesa, es la de pasar la mañana en el balneario, disfrutando de sus aguas de elevada mineralización, y acabar almorzando allí mismo.

No obstante, el hotel, que cuenta con una calificación de cuatro estrellas, tiene su restaurante y en él puede comer todo aquel que lo desee, sin necesidad de ser cliente del hotel ni del balneario. Se han especializado en asados, pero prefieren que sean por encargo, para así hacerlos con todo el mimo y antelación que este plato precisa. Otras de las elaboraciones que proponen son las alcachofas salteadas con jamón; los tomates rellenos de arroz y atún; la caldereta de cordero, o el bacalao al horno con muselina de pimiento.

Magia es lo que parece suceder en el balneario de Alange, y no solo por sus aguas, que realizan una acción descongestionante y antiinflamatoria, entre otros beneficios. También en sus fogones surge la alquimia. Este precioso balneario cuenta con dos hoteles: Varinia Serena y Gran Hotel Aqualange, de tres y cuatro estrellas respectivamente. Es en este último donde se ubica el restaurante Thermae, que ofrece un menú diario, en el que suelen incluir un plato de cuchara para complacer a los paladares más clásicos. No obstante, también hay disponible una carta basada en la gastronomía mediterránea y en los productos tradicionales extremeños. Tienen paletilla de cordero confitada a la miel de azahar; presa ibérica con salsa de mostaza y naranja; taco de atún con costra caramelizada y puré de calabaza... Y los que no deseen comer carne también disponen de opciones vegetarianas, como una parrillada de verduras con salsa romesco o una burrata inyectada de pesto de albahaca.

El balneario y termas romanas de Baños de Montemayor es el único de la región que no cuenta con servicio de alojamiento y restauración, por lo que los clientes deben hospedarse en cualquiera de los hoteles de la localidad. El Gran Hotel Balneario es el único con acceso directo al balneario. Tiene tres estrellas y una gastronomía basada en los productos de la tierra, sin maquillaje ni florituras.

Algo parecido ocurre en el hotel del balneario Fuentes del Trampal donde, además, cuentan con vino de la casa, elaborado y embotellado por la bodega Hermanos Correa, de Esparragalejo. Destaca su revuelto de trigueros, sus carrilleras en salsa y su cachopo.

En el Hotel Balneario Valle del Jerte, en Valdastillas, tiene un gran peso la gastronomía. En su asador no se andan con migajas y es posible comer un chuletón de vaca de un kilo; una parrillada completa de pescado; varios tipos de arroces, y otras exquisiteces como torreznos ibéricos con sal Maldon; nachos de maíz con guacamole, pico de gallo, frijoles, ternera y crema agria; Torta del Casar gratinada con orejones... También tienen un menú de fin de semana y otro, más premium, degustación. Atención a sus postres caseros y a su interesante propuesta de vinos, ideales para paladear en su zona chill out.

Pero si hay alguna zona donde proliferan los buenos vinos en la región es en Matanegra. Allí se ubica el balneario El Raposo, que el próximo 22 de septiembre celebra su centenario y cuyo restaurante también se llama Matanegra. En su carta hay elaboraciones tan suculentas como arroz de boletus con torta de Barros y aceite de albahaca; raviolis de calabaza con pesto Yerbal (la marca de plantas aromáticas cultivadas en ecológico en la finca del propio balneario y regadas con el agua mineromedicinal de su manantial); taco de bacalao en pil pil ligero con pisto extremeño... En definitiva, bocados exquisitos que harán la experiencia termal aún más satisfactoria.

Más información Hotel Balneario El Salugral Carretera Nacional 630, km. 434.57. Hervás. 927474850

Hotel Aqualange P.º Huertas, 3. Alange. 924365608

Gran Hotel Balneario Avda. De las Termas, 66. Baños de Montemayor. 927488005

Fuentes del Trampal Carretera de Carmonita, km. 3,2. Montánchez. 924123018

Hotel Balneario Valle del Jerte Carretera Nacional 110, km. 383. Valdastillas. 927633000

El Raposo El Raposo s/n. 924570410