Regata: 84 platos y 197 vinos en Alpalhão

Reserven. Si quieren comer en el restaurante Regata de Alpalhão, reserven. Sobre todo si es fin de semana. Estamos en el restaurante de referencia de estas tierras de Nisa, Portalegre, Crato y Castelo de Vide, en un salón grande, con las mesas cercanas unas de otras y en un ambiente abigarrado y heterogéneo. Familias, parejas, trabajadores, pandillas… Las bandejas de comida vuelan de aquí para allá llevadas por ágiles camareros, en unas mesas acaban, se levantan y, al instante, se sustituyen manteles, se colocan copas, platos y cubiertos y se sienta otro grupo, otro solitario, tres amigas portuguesas.

El restaurante Regata está en el pueblo, en Alpalhão, en la carretera que lleva a Nisa. Los clientes, llegados de España y de las aldeas y pueblos de los contornos, aparcan en la carretera, si pueden, y si no, en la plaza cercana. Al entrar, una barra, un reloj de corcho, un azulejo con un dolmen de la zona y un artículo del HOY enmarcado. En las paredes, más azulejos y cerámica enchinada de Nisa.

Detalles. Esperanza Rubio

Ya sentados cómodamente, pero desbordados por las conversaciones, el ambiente y la vitalidad que reina en el comedor, nos fijamos en los detalles: bonita y sencilla vajilla portuguesa Costa Verde, mantelería de algodón y poliéster y enseguida, sin dar tiempo a controlar las sensaciones, llega un plato con aceitunas, fariñeira, chorizo y torreznos y un pan muy bueno de trigo y centeno. Comemos: seca y poco untuosa la fariñeira, ricos y sabrosos el chorizo y los torreznos.

Apeitivo, pan y vajilla. Esperanza Rubio

El servicio no es rápido, sino vertiginoso. Son seis personas atendiendo. No están uniformados, lujo cero, pero entienden cualquier idioma y hablan español como uno de Cedillo. Poco a poco, el cliente va tomando la medida al lugar y empieza a disfrutar de la riqueza y variedad de imágenes. Pero llega la carta y retorna la intensidad.

La carta del Regata es una enciclopedia de la comida y los vinos del Alentejo, una decena de páginas que contienen las referencias de la mejor bodega de restaurante que hemos visto en la Raya: un total de 197 vinos portugueses. Pero no es solo el número, sino cómo especifican su origen precisando el término municipal, las uvas y la añada. Algo único. De ellos, 141 son vinos alentejanos. Una curiosidad que no es común: dos vinos de talha, lo más parecido a nuestro pitarra, vinos artesanales de Marvão (Turimenha Talha 2021 y Quinta do Vaqueirinho 2021) que vuelven a poner negro sobre blanco el respeto de los alentejanos por su vino histórico y el desprecio de los extremeños por nuestro pitarra milenario.

Hay 61 opciones en la carta y es todo tan atrayente que te pueden las dudas: ¿el 'bife na pedra' o el 'ensopado de borrego' (caldereta), la sopa de sarapatel (una especie de chanfaina) o el arroz de conejo de campo, la perdiz estofada con champiñones y castañas o el jabalí con patatas fritas y ensalada, el cazón, la espetada de toro de lidia, los 'choquinhos', el arroz de marisco?

Ampliar Bacalao. Esperanza Rubio

Optamos por dos platos que simbolizan la cocina del Regata desde hace años: el bacalao al estilo Regata y la picaña de ternera de la región a la parrilla. El bacalao es una pieza magnífica de alta calidad. Lo preparan rebozado, lo fríen y tiene ajo frito por encima. ¿Problema? Pues lo que siempre tememos de un plato de bacalao: no estaba suficientemente desalado. Por lo demás, nada que objetar en textura, elaboración y calidad de la guarnición de patatas cocidas deliciosas y jugosa ensalada.

Ampliar Guarnición del bacalao. Esperanza Rubio

En la picaña, no hubo fallo. Generosa ración que se deshace en la boca, jugosidad, sabor, carne al punto y una guarnición pantagruélica, festiva y adictiva a base de plátano frito, patatas fritas, arroz blanco y ricas judías pintas en una cazuelita. Un festín que culminamos con el postre.

Ampliar Picaña con su guarnición. Esperanza Rubio

De nuevo los ojos a cuadros ante las 23 opciones de la carta más los 22 helados. Escogimos una encharcada (agua, azúcar, huevos, nueces y canela). Tras la apabullante presencia de los platos principales servidos en bandejas, un platito con algo de encharcada y cinco trocitos de nuez provocaban tristeza. Sería por tratarse de un dulce conventual y austero, pero lo cierto es que a los postres portugueses les falta un toque estiloso. En fin, una encharcada aburrida para acabar una comida entretenida.

Ampliar Postre. Esperanza Rubio

Ampliar Licor Esperanza Rubio

Más información Dirección Estrada das Amoreiras, 6

Localidad Alpalhão (Nisa)

Teléfono +351 245 742 162

Horario Lunes cerrado. Mar-Sab: 12-15 y 19:30-22. Dom: 12-15

Terraza Sí