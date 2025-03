A Rainha do Mar, marisco en Mérida

Luminoso comedor del restaurante A Rainha do Mar de Mérida.

Don Poleo Jueves, 12 de diciembre 2024, 19:35 Comenta Compartir

Tiempo de Navidad, tiempo de marisco… En la circunvalación oriental de Mérida, antigua Nacional-V, el restaurante A Rainha do Mar, con buen aparcamiento y tres ambientes: terraza exterior, otra interior con barra de bar y restaurante en la primera planta. En los tres espacios se puede comer. Subimos al restaurante, que es muy luminoso: no hay paredes, hay cristaleras. Butaquitas coquetas y cómodas, mesas amplias muy bien puestas y lámparas llamativas.

Detalles. ESPERANZA RUBIO

La vajilla es espectacular con tres platos de motivos azules de la prestigiosa casa portuguesa Vista Alegre. Elegante cristalería y correcta cubertería adecuada para cada plato, sea marisco, sea carne. El servicio es amable, recibe bien, con alegría. Explican con fraseología exacta, aclaran dudas y halagan al cliente algo más de la cuenta.

Este restaurante emeritense tiene de portugués sus sapateiras, los cinco tipos de bacalao de la carta (bras, dorado, natas, lomo y cremoso), el queso de Azeitão, los arroces de marisco y tamboril, las almejas, 13 vinos portugueses, algunos postres (serradura, bolacha, sericaia, molotof) y el platito con patés de sardinas, mantequillas con sal y cremas de queso, que nadie ha pedido, pero cobran (2.80) con el servicio de un pan sin gracia y varias rebanadas para untar.

Aperitivo, pan y vino. ESPERANZA RUBIO

En la carta de vinos, 61 referencias, 12 de ellas son de Extremadura. Pocas sorpresas excepto la buena representación de vinos verdes y albariños, que se pueden pedir por copas. Da gusto que las cosas vayan cambiando y en los últimos restaurantes que hemos visitado ya no ofrezcan la misma letanía: «Un verdejito y un semidulce». Y en la carta de platos, pescados a la brasa, gambas, gambones, carabineros tigre formidables, cigalas, langosta (158 el kilo), bogavante (100), ostras, gambas blancas de Huelva (100) y langostinos de Sanlúcar (95). Además, carnes ibéricas y una variada selección de piezas de 'vaca premium madurada' (chuletón, lomo bajo, T-Bone, rack, picaña, tomahawk, solomillo).

Empezamos con una sapateira o buey de mar servida al estilo rayano. Es decir, las patas y pinzas por un lado y en el caparazón, la carne y el coral del crustáceo formando una salsa con mayonesa y huevo cocido. Está muy rica, no se puede negar, pero no es canónica. El marisco se toma sin salsas ni aderezos y si hay mayonesa o vinagreta se sirve aparte y se echa si se quiere. Pero las costumbres son las costumbres y la rayana es esa. Y, en fin, si vamos a lo fundamental, el buey era una hembra espectacular, llena de coral y carne. En cuestión de centollos, nécoras y sapateiras, la hembra siempre es mejor. También importa la época: a partir de mayo pueden salir 'ful' (vacías), pero en los meses con erre suelen estar en sazón. Esta de A Rainha do Mar era de primera categoría. El precio: 43 el kilo y pesaba 1.200 gramos..

Ampliar Sapateira rayana. ESPERANZA RUBIO

Seguimos con unas almejas a Bulhão Pato, llamadas así en honor de un bilbaíno, António Bulhão Pato, hijo de una vasca y un hidalgo portugués. Nacido en 1828, se mudó a Portugal con diez años huyendo la familia de las guerras carlistas y fue dramaturgo, historiador, cazador, gastrónomo y vividor. Hay dos versiones sobre las almejas: las bautizó así el chef João da Mata en honor de su amigo vascoluso o las llamaron así en el restaurante favorito de este poeta, Estrela d'Ouro. Sea como fuere, del escritor Bulhão han perdurado sus almejas, que no su literatura.

Ampliar Almejas. ESPERANZA RUBIO

Las almejas del Rainha eran de buen nivel, grandes y sabrosas. La salsa, un poquito fuerte, pero se disfrutaba. Tras ellas, un bacalao cremoso con espinacas y langostinos, una variante del bacalao espiritual muy refinada y sutil, quizás demasiado sutil. Adolecía de simpleza, pero le daba mil vueltas al último bacalao similar que tomamos en Elvas hace un mes.

Ampliar Bacalao. ESPERANZA RUBIO

De postre, optamos por la tarta de queso cremosa. No se deshacía en cremosidad fundente, pero estaba rica y al no pecar de dulcísima, se disfrutaba el sabor a queso. Un buen café y la sensación de que A Rainha do Mar tiene buen producto, una técnica solvente sin estridencias ni maravillas y un conjunto general que agrada y explica su triunfo en Mérida, convertido ya en uno de los favoritos para las comidas familiares.

Ampliar Tarta de queso cremosa. ESPERANZA RUBIO

Rainha do Mar Dirección Avda. Juan XXIII

Localidad Mérida

Teléfono 924 52 27 33

Horario Dom: 9-24. Lun-Jue: 8-24. Vie-Sab: 9-1

Terraza Sí