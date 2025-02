Galaxia: el mejor producto de la vía láctea extremeña

TURÓFILO Sábado, 11 de diciembre 2021 | Actualizado 14/12/2021 12:44h. Comenta Compartir

Fundada en 1982 por el que llegara a ser prometedor novillero José Martínez Castaño 'Pepe-Hillo', siempre destacó por su lucha en sacar su negocio adelante en cualquier circunstancia, dando en 'vacas flacas' fantásticos menús del día a los obreros que, frente a su Galaxia, construían El Corte Inglés, o deleitando con los mejores manjares y burbujas a la troupe constructora/promotora que atiborraba su barra en aquel boom inmobiliario que viviera la ciudad.

Antes de tomar los mandos de la nave, Galaxia se llamaba 'marisquería', y una vez rebautizado en honor a su padre como 'Cocina Pepehillo', José María no dejó de prestar especial atención a este apartado. Más que atención ha sido obsesión, pues no es normal encontrar una gamba blanca extra de categoría mundial para disfrutar templada y cocida en su punto, percebes, ostras o una almeja, en ocasiones, de un calibre que es un deleite en crudo. Hay que prestar atención a los 'fuera de carta', que José María canta indicando precios para que no haya sustos. Pero son fijos la merluza, el morrillo de atún y, en especial, un rape que bordan encebollado, a la cazuela o al ajillo. Ese rape es parte de su emblemático revuelto Pepehillo, al que le acompaña merluza, gambas y singularmente remata con su excelente jamón.

Dicho jamón es de la casa D'encinares, de Marabé es un buen lomo doblado y un morcón bien condimentado de compactada y triturada carne. Extrañamente faltan referencias queseras de la tierra, defendiendo este apartado un buen Payoyo. Siguiendo con entrantes, son exquisitas sus alcachofas confitadas, las famosas almendritas y una tortilla elevada a la galaxia extremeña.

Estando donde estamos, se echan en falta cortes de ibérico en ese hermoso mostrador, ya que solo la presa aparece en carta. No falta un excelente retinto extremeño y en ocasiones, chuleteros de otras zonas y razas que, en todos los casos, ganarían con mejor corte y presentación. Atención merecen guisos y asados como el rabo estofado o la fantástica paleta de cabrito, del que también son soberbias sus chuletitas.

Rica delicia de limón dentro de una correcta carta de postres. Carta de vinos abundante en denominaciones, pero escasa en sorpresas y un servicio de otra galaxia, que es parte sustancial de su éxito.

Al igual que su padre, José María saldrá más fuerte de esta crisis, siendo reconocida su extrema pulcritud y adaptación en pos de la comodidad y seguridad de sus clientes. Estos cambios han democratizado una barra que, a veces, resultaba bulliciosa en exceso y cansinamente repleta por el mismo elenco habitual de personajes. Ya no se viene a Galaxia para ser visto ni para hacerle 'simpas' al 'milloneti' de turno, solo se viene a disfrutar de la mejor materia prima, de una cocina con potencial en su tratamiento, del mejor servicio en una de las mejores barras del país y, como bien contaron en su libro, el invitado especial a los premios EN SALSA, Carlos Mateos (@misterespeto), y Borja Matoses, a disfrutar de un auténtico Templo del Producto.

Galaxia Dirección Avda. Villanueva, 4

Localidad Badajoz

Teléfono 615177215

Horario De 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? Sí

