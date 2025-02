Florida: Una comida de rechupete en Zafra

DON POLEO Jueves, 9 de mayo 2024, 18:18 Comenta Compartir

Este restaurante no aspira a estrellas Michelin ni a soles Repsol, pero desde En Salsa lo vamos a recomendar encarecidamente. No esperen arabescos gastronómicos ni menús degustación, sino cocina del mimo, alguna propuesta que les sorprenderá y, ante todo, calidad en el producto y apoteosis de la cocina del detalle.

Este restaurante está en Zafra, enfrente del hotel Huerta Honda, detrás del Parador de Turismo. Tiene aspecto y ambiente de bar: ocho mesas, una larga barra y estupenda terraza. En la esquina de la barra, junto a la cristalera, el rincón de los habituales. Hasta su nombre es sencillo. ¿Qué pueblo o barrio español no cuenta con un bar Malibú, un bar Oasis, un bar Florida?

Pero el Florida que visitamos hoy es restaurante y el escenario no desmerece: mesas bien puestas, cristalería, vajilla y cubertería adecuadas, servicio elegantemente uniformado de negro y atención correcta, eficaz. Fuimos un jueves a mediodía y la clientela, que llenaba el comedor, era local y fiel. Florida no tiene fama ni asombra, pero es un restaurante de los que no fallan, manteniendo una calidad sostenida, sin altibajos. Y la guinda: el emplatado es de nivel alto y las raciones son generosas.

Hay una sección de tapas para abrir boca con tentaciones como el flamenquín de rabo de toro, el lomo de sardina ahumada con base de guacamole o las croquetas de paleta ibérica y gamba con gambón. En los pescados, van más allá de la merluza (a la cazuela con langostinos y almejas) y el bacalao (confitado con pisto y alioli gratinado) para abordar la sencillez de las pijotas, del salmonete de roca, del boquerón frito… No faltan la ternera ni el cordero, pero es en el cerdo donde golpean eficazmente con la cocina extremeña de la memoria: manitas, riñones, orejas… Destacan sus arroces, bien con presa, bien con bacalao, almejas y boletus. Y, ¡eureka!, no son arroces para dos, puedes pedir una ración. Solo por eso, merecen tres estrellas soleadas.

ESPERANZA RUBIO

Pero no solo es eso. Empecemos por el pan: local, tradicional, abundante, con mucha miga para hacer barquitos. Seguimos con las convincentes aceitunas «machacás» de cortesía. Una Cruzcampo bien fresquita y bien tirada y en la carta de vinos, Matanegra en vena, ya saben, estamos en la comarca más valorada por los enólogos, y vinos del sur de Extremadura como un tinto Alaude de Oliva de la Frontera en su punto.

Pan. ESPERANZA RUBIO

Empezamos con unas alcachofas (se piden por unidades) confitadas en aceite arbequina con queso y jamón de bellota. ¿Qué se le pide a una alcachofa? Que no sea de lata, que no sea fibrosa y se puedan comer tanto sus hojas como su corazón, que no la enmascaren salsas ni virguerías… Todo eso lo cumple y, además, el jamón es de calidad. La alcachofa tiene una presentación espectacular: grande, abierta, con reminiscencias más de nenúfar que de herbácea cynara. Pero lo asombroso es que por primera vez no dejamos en el plato ni una hoja áspera.

Alcachofas. ESPERANZA RUBIO

Entramos después en el delicioso mundo de los huevos rotos, que en el Florida permite optar por los rotos con salsa de champiñones naturales, jamón de bellota, patatas fritas y escalopín de foie o los rotos con chipirones y patatas fritas. Elegimos lo segundo y disfrutamos del sorprendente hermanamiento. A continuación, dudamos, pero nos lanzamos a la aventura arriesgándonos al pedir oreja y riñones.

Huevos rotos con chipirones. ESPERANZA RUBIO

Vaya por delante que la oreja es lo nunca visto: son láminas de orejitas de cerdo churruscaditas que se disfrutan en compañía de unas patatas revolconas (se pueden pedir medias raciones de 15 platos de la carta). Los riñones o el miedo: ¿estarán bien limpios? Pues sí, sabor auténtico sin matices, patatas fritas acompañando y una salsa adictiva que acaba con la ración de pan.

Orejas, riñones y pionono. ESPERANZA RUBIO

Los postres los traen de la cercana pastelería Dulce Tentación: tartas de chocolate con gracia y piononos con crema y almendra de dulce delicadeza para rubricar una comida de rechupete.

Tarta de chocolate blanco. ESPERANZA RUBIO

Lo reconocemos: un crítico gastronómico no puede entusiasmarse tanto, debe impugnar algún plato, pero en el Florida ha sido imposible descalificar, nos ha podido el entusiasmo ante una inesperada cocina sin pretensiones pero con sólidos fundamentos.

Florida Dirección Calle Luis Chamizo,1

Localidad Zafra

Teléfono 636 152 394

Horario Lun-mar: cierra. Dom: solo comidas. Mie-Sab: comidas y cenas

Terraza Sí