El Faro, cocina del mar en un bar de barrio

La freiduría El Faro es bar histórico de la barriada de La Estación en Badajoz que ofrece una cocina basada, fundamentalmente, en los productos del mar, aunque también tienen una pequeña parte dedicada a la carne. Su carta está plagada de platos con denominaciones claras y nada artificiosas: gambas cocidas, zapateiras, almejas, puntillas… No se necesitan más descripciones y, lo relevante de ello es que todos tendremos claro qué es lo que nos ofrecen.

Es un auténtico bar de barrio, lo que implica, entre otras cosas, que el comedor está bien aprovechado. Todos sabemos que el espacio es dinero y el no utilizado hay que cobrarlo. Con buen criterio, y ojo comercial, aquí se opta por no repercutirlo en el precio de las raciones y aumentar, para compensarlo, el número de mesas. Se puede disfrutar también de una agradable terraza con algunas mesas altas, más adecuadas para un tapeo rápido, y otras bajas.

La oferta de vinos es corta pero suficiente para poder acompañar a los platos, Los camareros, con hechuras clásicas —pantalón oscuro y camisa blanca—, son amables y están a lo que hay que estar: asesorar y atender con rapidez y diligencia.

Al ser una freiduría, lo primero de lo que hay que hablar es de sus fritos. Están muy bien ejecutados, cuestión que parecería sencilla pero que tantas veces fracasa en otros locales. Para una buena fritura es necesario un buen género, fundamentalmente el pescado, pero también el aceite; y buen tino —otros lo llamarían técnica— para conseguir el punto perfecto de productos tan delicados. Muy ricas las puntillitas, buen tamaño, jugoso interior y nada aceitosas. Lo mismo se puede decir del cazón, quizás caella, al que, sin embargo, le iría bien un adobo con algo más de potencia y acidez.

No solo cocinan bien los fritos. Las almejas, que es otro de esos productos que, en cuestión de un suspiro, pueden pasar de estar jugosas, como si de uvitas yodadas se trataran, a convertirse en canicas secas e insípidas, fueron fantásticas, de muy buen porte y hechas justo en su punto. Muy rica la salsa que las acompañaba, de la de mojar pan hasta terminarla.

Buena textura y sabor el del pulpo a la gallega, aunque prefiero la versión clásica con patatas cocidas, en vez de la que se ha puesto últimamente de moda, y que es la sirven en El Faro, con puré de patatas. El gran problema de los purés de patata es que son mucho más difíciles de hacer de lo que parecen, y el uso de batidoras potentes, que es lo que se suele usar en restauración, las deja con una textura gomosa no muy agradable.

En el apartado de mariscos, las gambas blancas cocidas son más que correctas, teniendo en cuenta, sobre todo, el precio de la ración.

Por último, hay que destacar también los pescados a la plancha. En nuestro caso una lubina a la espalda, es decir, abierta en libro, hecha a la plancha y cubierta con un sofrito de ajos. Pieza muy reseñable, de gran frescura y con un buen punto de plancha.

Freiduría El Faro Dirección Calle Portalegre, 1

Localidad Badajoz

Teléfono 657 59 77 99

Horario De miércoles a sábados: de 13.00 a 23.30 horas. Domingos de 13.00 a 16.00 y de 20.30 a 23.30 horas

Terraza Sí

Como decía al principio de esta crónica, El Faro es un bar de barrio, con todo lo bueno de estos locales. No esperen refinamiento ni moderneces. Encontrarán, a cambio, producto bien elaborado, honestidad en la cocina y el buen hacer conseguido tras muchos años de oficio. No será de esos restaurantes en los que se sentirán engañados al salir de ellos, todo lo contrario, terminarán con la sensación de haber disfrutando de una fantástica comida a un precio más que contenido. Además, serán servidos por un equipo profesional que sabe lo que hace y cómo tratar a los comensales. Creo que son razones suficientes para no perdérselo.