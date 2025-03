La cocina informal de Ceci y Laura

Escarapuche Jueves, 30 de mayo 2024, 18:46 | Actualizado 21:31h. Comenta Compartir

El Laurel se encuentra en plena barriada de Valdepasillas, en la tranquila calle peatonal hermanos Segura Covarsí. El local no es grande, pero es muy agradable y está decorado con gusto. Además, disponen de una terraza exterior en la que han quitado el toldo que tenían hace tiempo. No conozco los motivos para ello, pero pienso que han acertado, ya que por su orientación y ubicación no creo que sea necesario.

En sala se encuentra Laura Avilés. Ella sola es capaz de gestionar todas las mesas y lo hace con enorme competencia y amabilidad. Parece mentira, por ejemplo, que hoy en día no llame la atención que en un restaurante no se cambien los platos durante una comida entera. Afortunadamente, no es el caso de El Laurel, donde se cuidan estos y otros muchos detalles. Ojalá encontrarnos más 'Lauras' en los locales pacenses.

Si la sala es responsabilidad de Laura, de la cocina lo es Cecilio Cordero, Ceci. La carta que ofrece no es excesivamente larga, lo cual es positivo como ya he defendido en varias crónicas previas. Los platillos que la forman no están ordenados en las típicas categorías de entrantes, carnes, pescados… Tiene sentido ya que la propuesta de El Laurel es de una cocina informal, para compartir y alejada en gran medida de propuestas clásicas.

Entre ellas, divertidos los pani puri de sardina ahumada. En su versión original, el pani puri es un aperitivo de origen indio consistente en una esfera de masa frita, crujiente y hueca, que se rellena y se sirve junto con un líquido hecho a base de agua, acidulado y especiado. En el momento de la comida, estas esferas se sumergen y se comen inmediatamente para que no pierdan el crocante. En esta versión, la esfera está rellena de una crema de queso ligeramente cítrica y de una dulce mermelada de tomate, y se cubre con una buena sardina ahumada. A veces, menos es más, y menos cantidad de crema de queso y de mermelada de tomate podría hacer mejorar al conjunto.

Ampliar Pani puri de sardina ahumada.

Las patatas bravas, a las que les faltaban crujiente, están ligeramente picantes, las sirven cubiertas de una rica salsa de verduras hechas al horno y algo de exceso de alioli. Me gustó el carpaccio de Portobello, en el que se presenta a los champiñones crudos laminados y acompañados de un huevo que se rompe al servirlo. La mezcla, que incluye también pipas de girasol y calabaza que aportan un muy agradable contraste, es un plato bien ejecutado y donde la sequedad del champiñón se compensa con la yema de huevo que sirve para amalgamar el conjunto sin recurrir a otras salsas más pesadas que a veces acompañan a algunos de los platos de la carta.

Patatas bravas, carpaccio y hamburguesa.

Por ejemplo, la Baby Sweet Burguer es una hamburguesa de fantástica ternera, perfecta de punto, que se encuentra acompañada de un exceso de salsas y queso, y en la que sustituyen al pan por una ensaimada coronada con azúcar glass. Creo que el conjunto no está equilibrado y la ensaimada y el azúcar, junto con una mermelada de bacon que también forma parte la hamburguesa, le aporta un exceso de dulzor a un plato cuya base, como decía, es una magnífica carne que pierde protagonismo con todos estos acompañamientos. Para terminar, mucho más conseguido el durum de cordero especiado y acompañado de salsa de yogur.

Ampliar Durum de cordero.

Entre los postres comimos una muy cremosa y rica tarta de queso que, aunque un poco pasada de dulzor, estaba cubierta de queso rayado el cual potenciaba su sabor.

Ampliar Tarta de queso.

En el apartado de vinos, disponen de una carta corta, aunque con alguna propuesta interesante entre los tintos. Quizás sea aún más interesante la carta de cervezas con varias referencias, entre las que cabe destacar algunas de Sevebrau, creo que uno de los elaboradores de cerveza artesana más interesante de Extremadura y de todo el país.

El Laurel Dirección C/ Hermanos Segura Covarsí, 3

Localidad Badajoz

Teléfono 623 33 55 00

Horario De jueves a sábado de 13.30 a 17.00 y de 21.00 a 00.00 h. Domigos de 13.30 a 17.00 h. Resto de días cerrado.

Terraza Sí

El Laurel es un restaurante con una cocina desenfadada, sin pretensiones y que conecta con los gustos de muchas personas. Sin duda ellos han encontrado su hueco, con un público fiel y entregado, lo cual no es fácil. Además, son jóvenes y tiene ganas de trabajar y agradar, por lo que les quedan años para seguir evolucionando y puliendo su propuesta.

Temas

Gastronomía

Alimentación

Recetas

Restaurantes

Cerveza

Badajoz

Valdepasillas

Extremadura

Patata