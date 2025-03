Cocina con fundamento en un bastión del desayuno pacense

Turófilo Badajoz Jueves, 21 de abril 2022, 20:15 Comenta Compartir

Si hay bares y restaurantes que están casi en peligro de extinción, no solo por la pandemia, sino también por la construcción de autovías, circunvalaciones, limitaciones de alcohol etc., son los de carretera. Nuestros viajes ya no son como los de antes, sin prisas, en los que por un buen jamón, unos churros o simplemente por dar un paseo para estirar las piernas, se paraba hasta dos o tres veces. Los que ya estamos entrados en años, conservamos con cariño en nuestra memoria estos lugares; los niños de hoy en día solo recordaran las horrorosas áreas de servicio de las autovías y las dichosas pantallitas de las que no levantan la cabeza ni para mirar por la ventana.

Vaquerizo se encuentra situado en la gasolinera del cruce de la carretera de la antigua carretera de Madrid (actual avenida del Diario HOY) con la de Sevilla. Contaba su anterior morador 'El Chupi' a este diario, que en los 80 aquello parecía el salvaje oeste, porque por allí remataban sus juergas lo mejorcito de la noche pacense. Tanto era así, que también tuvo que imponer la ley seca y prohibir los cubatas, arriesgándose acertadamente a dejar la noche y centrar el negocio en sus estupendos desayunos (y posteriormente es sus famosas chuletitas de las que ya hablaremos).

Con intención de continuidad, hace ya más de 15 años, el hostelero barcarroteño Antonio Vaquerizo deja su Bar Guerrero en San Roque y recoge el complicado testigo. Su señora, María José, acaba bordando la receta de migas de su padre y con su buen hacer, muchísimo trabajo y la ayuda de un fantástico equipo, continúan, a pesar de todo, llenando este singular enclave desde las seis de la mañana, y no solo con viajantes, también cazadores, pescadores, ciclistas, golfistas…, eligen este cruce de caminos como punto de encuentro y partida.

Pero esta casa no solo es bastión del desayuno pacense, a partir de las 13 horas el garito queda limpio como la patena del jaleo mañanero y ofrece una clásica carta donde no pueden faltar una buena selección de bocadillos patrios, que había que reivindicar frente a la invasión turca y yanqui.

Siempre un buen jamón preside la barra, ya en el Guerrero eran famosas sus pavías, ahora en temporada toca el revuelto de trigueros o un bacalao con tomate que más les gustaría a muchos garitos de postín. Se manejan con juicio los ajillos, impecables puntos el de una fantástica presa, el de unas mollejas de cordero que son mi debilidad y los de unas chuletas que empanadas o a la plancha, esta como mínimo a la altura de su antecesor.

No daba crédito cuando leía en las redes «un poco caro para dónde está ubicado» déjense de remilgos y prejuicios y disfruten de una autentica cocina con fundamento que esconde mucho más de lo que en principio pueda parecer, y de un popular y entretenido lugar donde no tardaran en llamarle por su nombre y servirle lo que le gusta sin pedirlo.

Moba Dirección Calle Santo Cristo de la Paz

Localidad Badajoz

Horario Cierra los martes, los demás días de 6.00 a 23.00 horas, salvo los domingos que cierra a las 17.00

