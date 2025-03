El gran bufé de postres de la Raya

Don Poleo Viernes, 17 de noviembre 2023 | Actualizado 18/11/2023 20:39h. Comenta Compartir

Nada más cruzar la frontera entre Zarza la Mayor y Monfortinho, nos encontramos con una rotonda. «Tome la tercera salida», dice la voz sabia del coche. Obedecemos y a dos o tres kilómetros nos encontramos con una señal que indica la entrada a la Herdade do Clube de Tiro de Monfortinho, uno de los restaurantes portugueses más populares de la Raya y un auténtico rito gastronómico que hay que saber entender y manejar.

El Club de Tiro está enclavado en un antiguo pabellón de caza levantado por el marqués de Covilhã a mediados del siglo pasado. Tiene mucho aparcamiento con sombra, conviene reservar y el restaurante no abre hasta las 12.30 portuguesas, 13.30 españolas. No vayan antes porque no hay posibilidad de espera tomando una cerveza, sino una cola al aire libre que recuerda al comedor de un internado o de un hotel de vacaciones.

Ampliar Comedor. ESPERANZA RUBIO

A las 12.29 horas abren, no antes, acceden al comedor las familias y las van distribuyendo por las mesas, familias numerosas españolas y portuguesas celebrando algo, lo que sea. El resultado es un ambiente festivo y desenfadado, con muchas risas y muchas bromas gastronómicas, que, casi todas, son del mismo jaez: el tamaño de las raciones. Porque en el Club de Tiro, si pides pulpo, te ponen un pulpo entero y si prefieres bacalao, te lo traen en una teja gigante y la posta mide medio metro. Aunque la explosión de inmensidad sobreviene con el postre.

Ampliar Detalles del restaurante. ESPERANZA RUBIO

Pero no adelantemos acontecimientos porque ya estamos sentados junto a una luminosa cristalera que da a una explanada de césped con las sierras extremeñas al fondo. Las mesas están muy bien vestidas con manteles blancos y sobremanteles azules. Buenas copas de vino y agua, vajilla clásica portuguesa, inexplicables servilletas de papel en medio de tanto postín y dos ambientes: la parte fundamental del comedor, abajo, junto a la cristalera y arriba, en un altillo, la barra del bar, algunas mesas y la estrella del Club de Tiro: un bufé de postres protegido por una cúpula de cristal de apertura hidráulica. Pero ya llegarán los postres.

Ampliar Terraza. ESPERANZA RUBIO

En la mesa, botella de agua, aceitunas ricas y clásico platito con porciones de paté de sardina del Algarve y 'manteiga' con sal, o mejor, mantequilla porque es asturiana. El pan, muy rico, con algo de maíz, y la carta de vinos, de las mejores de la Raya portuguesa, una buena selección de blancos y tintos portugueses y la posibilidad de pedir botellas de poco más de un tercio de litro. En total, 146 referencias de 13 regiones y DO, 10 de las cuales son portuguesas: está representado todo el país e incluso tienen dos vinos artesanos de talha. Pedimos una botella pequeña de vinho verde Casal García de 9.5 grados en su punto y perfecta para luego conducir.

Ampliar Tienen botellas de vino pequeñas. ESPERANZA RUBIO

El Club de Tiro no es un restaurante barato, pero es un lujo asequible y, sobre todo, con esas raciones comen dos o tres. De hecho, al final, la maître (el servicio es atento y encantador) va por las mesas ofreciendo 'tupers' para llevarse las sobras a casa. Nosotros cogimos dos: uno para el bacalao y otro para el jabalí.

En la carta, pimientos rellenos de bacalao, langostinos fritos, sopa, gazpacho, pulpo, bacalao de varias maneras, arroz de marisco, tomahawk, entrecot, cerdo ibérico y caza (venado, jabalí, gamo, arroz de liebre). Pedimos bacalao a la teja y filetes de jabalí a la pimienta y los trajeron a la vez. Aquello parecía la comida de Pantagruel: gran bandeja con siete filetes gruesos de jabalí con salsa, repollo y patatas fritas. El repollo estaba buenísimo, el jabalí, algo duro, como era de esperar, pero sabroso y las patatas en su punto.

Jabalí, bacalao y aperitivos. ESPERANZA RUBIO

En cuanto al bacalao a la teja, plato estrella de la casa, llega a la mesa en una teja colocada sobre un artilugio de metal que la eleva. Es un gigantesco trozo de bacalao delicioso, exactamente desalado con un toque de mayonesa y cebolla y abundancia de patatas fritas. Un bacalao soberbio.

Ampliar Festín de postres. ESPERANZA RUBIO

Y llegamos, por fin a los postres, la principal atracción del Club de Tiro. Por cuatro euros puedes comer cuanto quieras de 17 postres, desde un flan muy conseguido hasta tartas de frutos rojos, yema, limón, chocolate… En fin, un festín. Nota importante: para el postre no dan 'tuper'.

Clube de tiro de Monfortinho. Dirección EN140, km 61. Termas de Monfotinho

Localidad Monfortinho (Idanha a Nova)

Horario Mar-dom: 12.30-14.30; cenas vie-sab 19:30-22.00

Teléfono +351 277 434 142

Terraza Sí