Carnívora o el complejo binomio entre moda y gastronomía

TURÓFILO Jueves, 19 de mayo 2022, 20:37 Comenta Compartir

Soy más de Casa Pepe que de Amazónicos varios, por lo que reconozco que acudo con cierto prejuicio a esos lugares con más inversión en impersonales diseños que en criterio gastronómico. Y es que se suele repetir la historia: empresarios que encargan costosos proyectos a algún diseñador chic y una oferta culinaria sin fundamento y cansinamente repetitiva que, una vez pasa la moda, acaba echando la persiana.

Como es lógico siempre hay excepciones, y este Carnívora, pese a un dubitativo comienzo, se ha consolidado como una fiable propuesta que ha logrado conjugar ambas cosas.

Realizaron una importante reforma en el histórico La Toja, con luminosos y diferenciados espacios y una agradable terraza que, cuando llega este buen tiempo, amenizan con un DJ que invita a alargar la velada a los comensales más marchosos.

Ampliar J. V. ARNELAS

En su entrada principal es mejorable la presencia de las cámaras de maduración y los cortes de las piezas de carne que componen su oferta. Sí es un gusto encontrar presidiendo su preciosa sala 'invernadero' al extraordinario jamón Arcano de Maldonado, o sobre la mesa el inmejorable pan de PanContigo (que merece mejor continente); apuntes que anticipan que en esta casa hay inquietud por la búsqueda del buen producto.

Ampliar Pan. FACEBOOK DE CARNÍVORA

La carta es atractiva y variada y, como es lógico, también sucumbe a algunos platos de moda, pero en una buena materia prima y en sus presentaciones se observa trabajo por distanciarse de estas.

No es mal comienzo la ensaladilla con buen atún rojo y helado de wasabi o los espárragos verdes con su punto de brasa y estupendo queso de la Serena. Es de indiscutible calidad la carne del steak de retinta, pero es una pena que en ese espacio y con tan diligente servicio no se ejecute en mesa a gusto del comensal. Se queda en el nombre un agradable plato de búfala, guacamole y totopos al que llaman Viva México Cabrones. Mejor un salmorejo que no necesita el sorbete (más que helado) de Coca-Cola, pero al que le va de lujo un tartar de estupendo salchichón.

Ha mejorado mucho en calidad la oferta pescadera y sobre todo su tratamiento en la brasa. En mis últimas visitas además de buen atún, he disfrutado una lubina de impecable ejecución.

Ampliar Pescados. FACEBOOK DE CARNÍVORA

Se ha reorganizado la oferta carnívora (retinta, vaca o buey gallego, y en ibérico: solomillo, presa y pluma), pero la evolución más importante ha sido un estándar en los puntos de cocinado que, en sus orígenes, no se lograba. Aunque donde hay margen de mejora es en el corte y presentación de las chuletas y, sobre todo, en esas patatas fritas de acompañamiento.

Ampliar Carnes a la brasa. FACEBOOK DE CARNÍVORA

Postres y cócteles

Trabajados postres donde sobresale una fantástica tarta de zanahoria.

Interesante carta de vinos en volumen y referencias de interés a buenos precios. Muy de agradecer también encontrar en esa preciosa barra una de las pocas propuestas cocteleras de la ciudad. Detalles que, junto a la organización de jornadas y eventos gastronómicos de altura, acreditan que estamos ante mucho más que un restaurante de moda.

Carnívora Dirección Calle Sánchez de la Rocha, 8

Localidad Badajoz

Teléfono 696543291

Horario Abierto todos los días para comidas y cenas, excepto el domingo por la noche.

Terraza Sí

¿Tiene Cruzcampo? Sí

Temas

Restaurantes

Badajoz