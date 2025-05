Adega 7160: Un restaurante 'typical portugués'

DON POLEO Jueves, 15 de diciembre 2022 | Actualizado 16/12/2022 13:53h. Comenta Compartir

Periodismo gastronómico de investigación o lo que es lo mismo: entramos en un restaurante sin tener demasiadas referencias y a ver qué pasa. Estamos en Vila Viçosa, donde ya hemos visitado y contado la experiencia de comer en la Pousada, en Os Cucos, en Taverna dos Conjurados y en Restauração (este último es el más interesante). Ahora vestimos a Don Poleo de explorador y entramos a la aventura en este restaurante situado en una calleja, junto a la plaza de la República, en el puro centro animado de la vida local. Su nombre es un número que no dice nada (Adega 7160) y nuestra máxima ilusión es practicar ese deporte tan rayano de descubrir un buen restaurante portugués y contárselo a los amigos.

Así que entramos en el local y nos asombra una bodega de vino con grandes tinajas de barro, mesas amplias, sillas antiguas de madera y enea, vajilla y cristalería 'lujosas' con ribete dorado, mantelería de papel y decoración castiza-naif-navideña de peces, muñecas, guirnaldas, lucecillas… Hay un detalle que espanta: está puesta la tele con volumen y también suena la radio. Pero a pesar de todo y de que la climatización no es la mejor, el sitio resulta acogedor. En fin, misterios portugueses.

Otro misterio: una señora elegante y dispuesta, pero solo ella, ejerce de maître, de dueña, de cocinera y de camarera. «Cuando no hay muchos comensales, trabajo yo sola, pero en temporada, contrato camareros por tres o seis meses», se excusa. Hoy solo somos cuatro clientes. Sobre la ventana que da a la cocina, hay un letrero en inglés anunciando que esa cocina es para bailar. Si también baila, nos tememos lo peor. Así que vaya por delante que si tienen prisa, mejor se olvidan del '7160', pero si quieren pasar un rato entretenido entre tinajas centenarias, probando cocina casera, este es su sitio.

El restaurante abrió hace cinco años a iniciativa de la hija de la señora, que es chef titulada, pero la muchacha se cansó con la crisis y la covid y se ha hecho cargo la madre, que parece satisfecha con el reto. Como es un restaurante 'typical portugués', las agencias de viaje internacionales contratan con ella una comida alentejana y los turistas extranjeros, que tienen en Vila Viçosa uno de sus destinos favoritos, disfrutan mucho entre las tinajas, que si la señora las retirara, doblaría el aforo, pero perdería gracia y ella no podría ser una chef multiusos.

Enérgica y resolutiva, la señora deposita en la mesa un saquito de buen pan, un bol con aceitunas correctas y una tabla de chorizo, lomo, paio palangaio y queso de oveja previsibles, o sea, bueno el queso y comestibles los embutidos. Sabíamos que era el típico aperitivo clavada (10 euros), pero no lo rechazamos para experimentar y no merece la pena, recházenlo. Quédense con el pan y las aceitunas (2.50).

En la carta, entrantes de chocos, langostinos, cazón, pulpo (nos avisa de que solo en verano), bacalao de la casa, bolinhos de farinheira con puré de cebolla roja… Cocina alentejana de manual. En las carnes, más cocina tradicional: chuletas de cordero, carnes ibéricas y naco (tajada o trozo grueso) de novillo con migas o patatas fritas a elegir. En los postres, el «exotismo» de una tarta de queso con caramelo y una pannacota de frutos rojos, y lo canónico: mousse de chocolate, natillas y sericiaia con ameixa, ya saben, esa ciruela en almíbar típica de Elvas.

Todo lo prepara la señora al instante y al tiempo que atiende las mesas. Pedimos secreto y bacalao para compartir y llega primero el bacalao de la casa, consistente en un buen pedazo rebozado y frito, con tomate por encima y patatas fritas caseras tipo chip, que, quizás por su origen inglés, fríen con maestría en este país tan filobritánico. En fin, el bacalao algo seco y sin mucha gracia y las patatas, muy bien.

Llega el secreto con migas, que ya saben que no tienen nada que ver con las españolas, sino que se trata de una masa de miga de pan y verduras. Las de esta Adega 7160 están muy ricas y el secreto, que viene trinchado, es de alta calidad. La señora presume de comprar carnes de primera categoría especial y no miente. Además, las prepara bien, realzando su sabor y su terneza. La sericaia aprueba y, en fin, comes y te entretienes pagando precios españoles.

Adega 7160 Dirección Rua Cristóvão de Brito Pereira, 12

Localidad Vila Viçosa

Teléfono +351 964 102 438

Horario Cierra los lunes. Resto: 11:30 a 24:00 horas

Terraza Sí

