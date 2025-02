El pueblo donde ocho de cada diez paisanos votan desde el extranjero

En Valdeprado, la localidad de menor altura de las Tierras Altas de Soria, viven más gatos que vecinos. «La naturaleza hace su curso», explican las nietas de Jesús y Blanqui. Este matrimonio ha vivido la mayor parte de su vida en Navarra, donde están empadronados, pero en Valdeprado, el pueblo de él, han pasado la pandemia y Filomena, entre otras situaciones excepcionales.

La estadística ha puesto a este municipio de la España vaciada en el mapa por una peculiaridad. Y es que de las 52 personas que forman parte de su censo electoral, solo ocho votan en la localidad, de acuerdo a estos datos. Los 44 electores restantes han podido enviar sus papeletas desde el extranjero, donde residen.

En estas elecciones generales pueden votar 37.469.142 personas, de las que 2.328.261 lo harán desde el exterior. Son los integrantes del censo de los electores españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA). Suponen un 6,2% del total, pero hay lugares, la mayoría municipios pequeños, donde son más de la mitad del censo. Son los datos que se extraen de las listas de votación que proporciona la Oficina del Censo Electoral y que incluyen el censo de consulta y las reclamaciones, admitidas o denegadas, que se hayan podido suceder en los días habilitados.

Valdeprado se sitúa en lo más alto de este listado con un 84,6%. Son 44 hijos del pueblo en el extranjero que pueden elegir al presidente del Gobierno de un país donde no viven.

Hay otros 3.236 municipios (un 39,8% de los 8.131 totales) que superan esa media española de 6,21%. Los que están por encima del 50% suman la nada desdeñable cifra de 103 pueblos, la mitad de ellos en Castilla y León.

Y la mayoría son pequeños, sobre todo lejos del noroeste peninsular. Solo hay 22 que superan los 1.000 habitantes y 18 se sitúan entre Galicia (14 de 14 con más del 50% de voto que llega desde fuera de España) y Asturias (4 de 5).

De hecho, la comunidad en la que ocurre este fenómeno con mayor intensidad es Galicia. Se aprecia en el mapa por municipios, pero también al tratar los datos provinciales. Los territorios con mayor porcentaje de electores fuera de España son, en este orden: Ourense (28,9%), Lugo (20,4%), A Coruña (15%) y Pontevedra (15%).

¿Qué lleva a un hijo del pueblo a seguir votando en su país de origen aunque ya no viva en él? ¿Y a sus hijos que nacieron en el extranjero y están nacionalizados?

Son las cinco de la tarde, hace un sol de justicia y Valdeprado es un pueblo fantasma en el que los coches aparcados y los felinos a la sombra son el único vestigio de vida. Alfredo Castellano Zamora, alcalde del municipio, da por teléfono la primera pista para encontrar a uno de estos 'hijos del pueblo' que vota desde el extranjero. Conoce a José Ángel Fernández, un expatriado que reside en Bolivia pero que ha seguido visitando Valdeprado. De hecho, se está construyendo una casa allí.

La entrada a Valdeprado, desde la carretera que conecta con San Pedro Manrique. C. Cándido

José Ángel tiene un hermano, Abel, que también emigró allí. Mari Carmen Verdejo es la única vecina que recorre a esas horas Valdeprado. También conoce a José Ángel. Abre enseguida las puertas de su casa. Un vaso de agua y algo de sombra antes de pedirle a su marido Jesús Ruiz, que nació en el pueblo, el contacto de este votante expatriado. Ellos viven en Logroño, pero vuelven a la casa familiar los fines de semana. Sugiere una visita a su tocayo Jesús del Valle, primo del alcalde. Su mujer, Blanqui, puede que tenga el teléfono de Lourdes, hermana de los Fernández, que vive en Pamplona.

Mientras busca el teléfono e investiga quién puede tenerlo, Maricarmen aprovecha para hacer un tour por Valdeprado, donde, a pesar de la más que evidente despoblación, hay un parque infantil, un frontón prácticamente a estrenar y una fragua que hace las veces de centro social. En verano la población se multiplica por 15.

Maricarmen Verdejo, natural de León pero casada con Jesús Ruiz, originario de Valdeprado, durante la visita por la localidad soriana. C. Cándido

Es complicado saber exactamente de qué país proceden exactamente esos 44 sufragios de este pequeño municipio bañado por el río del mismo nombre. Pero, ¿y a nivel nacional? ¿Dónde están esos electores?

Un 18,6% del total en Argentina (434.604) y otro 10,2% en Francia (237.984). A partir de ahí, los datos que facilita la Oficina del Censo Electoral permiten diferenciar más de 180 territorios entre los que se encuentran Estados Unidos (7%, con 165.096 electores), Cuba (6,5%, con 152.796), Suiza (4,6%, 108.065) o Andorra (1%, con 24.574).

Aunque no todos llegaron de España a estos países. Atendiendo al padrón, un 81,5% de los españoles residentes en Argentina (389.292 de 477.465 a enero de 2023) ha nacido en ese país. Cuba encabeza esa lista con un 99% (159.434 de 160.833).

En cualquier caso, el país sudamericano es el territorio donde más españoles de fuera pueden votar al próximo presidente del Gobierno. Los que residen en este Argentina son casi la mitad del CERA en Soria (49%) o Lugo (45,7%) y también suponen el mayor porcentaje en otras provincias como La Rioja (34,3%), Málaga (18,2%) o Bizkaia (14,8%).

El dibujo de este mapa deja clara la 'división'. En el noroeste peninsular, el centro y la costa mediterránea, Francia es el país que más se repite.

En la plaza de Valdeprado, una placa en recuerdo a sus emigrantes ofrece otra buena pista sobre el pasado y presente de la localidad.

Placa colocada en 1952 en la plaza de la iglesia de Valdeprado en honor a «sus hijos en América» por su donativo para instalar luz eléctrica.

Aparece de nuevo Blanqui. Ha conseguido el número de teléfono de la mujer de José Ángel, Patricia, que casualmente se encuentra en Madrid, donde estudia su hija. El viaje ya había merecido la pena, pero la llamada tenía que esperar. En Valdeprado no hay cobertura móvil. Cosas de la España vaciada. No hay fibra.

Vuelta al hotel. Son 20 kilómetros hasta San Pedro Manrique y 40 minutos por una carretera en obras. Patricia contesta al WhatsApp con el número de su marido en Bolivia. Son seis horas de diferencia horaria. Por la mañana, bingo, José Ángel responde.

«Soy José Ángel y nací en Valdeprado. Tengo 69 años, estuve estudiando en Arnedo (La Rioja) en un colegio de franciscanos y luego me pasé a hacer la formación profesional en Calahorra. Cuando acabé me fui a trabajar a Pamplona y allí estuve tres años. Hice el servicio militar en Zaragoza y luego me destinaron a Huesca. De ahí unos tíos en Bolivia me llamaron en 1977 y desde entonces vivo allí», relata.

Pero José Ángel no es ahora ese votante expatriado. El año pasado empezó a preparar la documentación para jubilarse en España y ya no forma parte del CERA. Pero sí su hermano menor Abel, quien también emigró a Bolivia en 1974 y votará en las generales del 23-J.

Los hermanos José Ángel (i) y Abel (d), junto a una amiga, posan en Valdeprado durante su juventud. RC

Otro día más. Otra conexión Bolivia-España. Al otro lado del teléfono Abel cuenta cómo emigró a Potosí, en el suroeste de Bolivia, cuando tenía 19 años. Lleva medio siglo residiendo allí, donde conoció a su esposa, han nacido sus hijos y donde regenta una empresa de tratamiento de minerales. «Mi padre era de Navajún y mi madre, de Valdeprado. Los hermanos de mi madre vinieron a Bolivia donde hicieron negocios con molinos de trigo y fábricas de pasta. Vino un tío a España y me dijo que si me quería ir con él. Le contesté que ahora mismo y a los cuatro meses recibí los boletos de avión para marcharme allí», explica.

El peso del voto de los españoles residentes-ausentes en el extranjero ha crecido en 4,5 puntos en los últimos diez comicios generales. Suponían un 1,6% en 1996. Es un incremento en el que ha tenido mucho que ver la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007, y a la que pueden acogerse los nacidos fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española por haber sufrido el exilio.

Así que Abel y sus hijos sí que forman parte de ese 6,2% de electores que ha podido emitir su voto desde una embajada o un consulado en el extranjero (el plazo finalizaba el 20 de julio). En su caso, debían hacerlo desde La Paz, capital del país.

La participación entre los residentes-ausentes en el extranjero no suele ser muy alta. En las últimas elecciones, los votos de electores del CERA entregados en las juntas electorales provinciales fueron un 6,8% del total de este grupo, unos 145.000. Este año, han podido votar sin necesidad de solicitud previa. La Oficina del Censo Electoral envió de oficio toda la documentación.

Eso sí, advierte Abel de que sus votos no se recibirán en Valdeprado, sino en Pamplona. «Muchos de los familiares del pueblo que estaban en Bolivia ya han regresado a España y están empadronados en Tarazona, Madrid, Barcelona…», cuenta.

¿Por qué Abel sigue votando en su patria aunque no haya regresado a su pueblo desde que fallecieron sus padres hace más de una década? «Me gusta estar bien conectado con España. Aquí todos los días veo el 'Telediario'. La gran mayoría de las veces he votado. Cuando estás fuera de tu país lo añoras y quieres estar más informado», justifica.