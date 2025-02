Entre el miedo al autoritarismo y la desafección política

Zigor Aldama Domingo, 23 de julio 2023, 00:02 Comenta Compartir

China y democracia son antónimos. Porque la población local únicamente puede elegir directamente a los representantes de la división administrativa local más pequeña, y siempre entre quienes pertenecen al Partido Comunista. Pero también porque los extranjeros no tienen nada fácil participar en las elecciones de sus respectivos países.

España quizá sea uno de los que más lo dificulta. Hasta ahora, la necesidad de rogar el voto para poder depositarlo en el Consulado más cercano ha sido un gran impedimento: las papeletas rara vez llegaban a tiempo. En las próximas Generales, las primeras en las que el envío es automático, tampoco parece que la situación vaya a mejorar considerablemente, porque todos los españoles consultados en China afirman que aún no han recibido nada.

A muchos no les importa. «Personalmente, yo me he vuelto un poco apolítico después de vivir en un pais sin democracia. Veo a España como a tantas otras naciones, demasiado bipolarizada y con una especie de odio entre los de siempre que da un poco de miedo visto desde fuera», afirma Alberto Fernández, decano de los residentes en el gigante asiático y fundador de Vinosfera.

VISIONES CONTRAPUESTAS Política china de covid cero «Ha supuesto tal grado de liberticidio que hemos visto lo que puede hacer un Gobierno sin contrapoder»

La crispación ante el 23-J «En China me he vuelto un poco apolítico. Veo un odio entre los españoles que da un poco de miedo»

Es una percepción que comparte el chef malagueño Sergio Moreno, que gestiona restaurantes en Shanghái y Chengdu. «Más que debates, en España se producen linchamientos políticos», sentencia, preocupado por «auge de la ultraderecha». No obstante, añade que, cuando regresa a casa, no percibe tanto la crispación «que se aprecia en las redes sociales los medios de comunicación».

A pesar todo, en China Moreno echa de menos «lo básico, poder votar». Y que se debata en público sobre asuntos sociales por los que el gobierno chino pasa de puntillas. «Es la forma de confrontar ideas y modelos para que la sociedad avance. El cambio climático o la igualdad son buenos ejemplos, porque en China no tienen la importancia que debería. Solo se presta atención al ámbito económico», lamenta.

Para Luis Galán, fundador de la consultora 2Open, con sede en Weihai, la pandemia ha propiciado un punto de inflexión en su visión del sistema chino. «El periodo de covid cero ha supuesto tal grado de liberticidio en China que nos ha permitido ver, para bien o para mal, lo que es capaz de hacer un gobierno no sujeto a contrapoderes», analiza, recalcando que las consecuencias de la estrategia de China para combatir al coronavirus han logrado «que le tema más al autoritarismo».

Ampliar El covid, y la durísima estrategia para combatirlo en China, ha cambiado la percepción que muchos españoles tienen del país.

Sin embargo, a nivel profesional, este especialista en comercio electrónico ve bondades claras en el país que le acoge. «En China vivimos bajo un régimen institucional que, si bien no ha desplegado por completo el Estado del Bienestar, precisamente por eso da más grado de libertad económica a la iniciativa privada y aún permite áreas informales importantes», asevera, subrayando la inferior carga fiscal a la que están sujetos los ciudadanos chinos y el menor peso de las instituciones en la iniciativa privada.

Por último, Galán lamenta que la presidencia española de la Unión Europea coincida con el periodo electoral, porque lo percibe como una oportunidad perdida para proyectar su imagen a nivel global. «Ante China es donde un país como España tiene mucho que ganar apareciendo junto con nuestros socios europeos», apostilla.

¿Hay elecciones en España?

«En China nadie sabe que hay elecciones en España. Y la verdad es que a nadie le importa mucho. Las únicas que siguen son las de Estados Unidos y solo porque les afecta económicamente», comenta Fernández. Un repaso a los medios chinos le da la razón: hay que rebuscar mucho para encontrar alguna referencia al adelanto electoral, por ejemplo.

Lin, una joven de Shanghái, no tiene muy claro cómo funciona es el proceso. «No nos cuentan en qué consisten los comicios y, como siempre escucho que China es una democracia, tampoco le presto mucha atención. Creo que Occidente pierde demasiado tiempo y recursos en las votaciones, que sirven para poco», señala, incidiendo en que China, con su peculiar combinación de comunismo político y capitalismo económico ha logrado una gesta social sin parangón en los últimos cuarenta años.

Moreno, sin embargo, responde que la economía en la segunda potencia mundial renquea: «En China hay una frenada económica brutal». Y contrapone esas esas estadísticas a lo que considera el buen desempeño de España. «Ha crecido en un ámbito global dañado por la pandemia y la inflación. Hay mucha actividad y movimiento. Creo que se avecina un cambio de ciclo, pero también que ha aumentado la conciencia sobre asuntos relevantes. Desde el extranjero se ve que el gobierno de España está haciendo bien las cosas», afirma.

Temas

Elecciones Generales

Comenta Reporta un error